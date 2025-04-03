Трамп про нові мита США: "Пацієнт буде набагато більшим та витривалішим"
Президент США Дональд Трамп іронічно прокоментував запровадження взаємних мит на товари з усіх країн світу.
Про це лідер США написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Операція завершена! Пацієнт вижив, живий та одужує.
Прогноз такий: пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і витривалішим, ніж будь-коли раніше. Зробимо Америку знову великою!" - прокоментував Трамп.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
Топ коментарі
+20 Порохобандерівець
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+19 Wild MadDog
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+11 Серый Вовк
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Хоч послухайте про шо Трамп говорить
"Пациент перед смертью потел? Очень хорошо!"
як санції для іншого ує*ана
Він веде їх у сруський гроб
Це шлях є трампізм.
В рот його й....б.
Це була його фатальна помилка.
але якій саме сша.
якщо адміністрації трампа то так - це з кишені громадян сша перекладується сума в кишеню адміністрації трампа.
є йммовірність що сша від цього виграють.
є ймовірність що програють.
зараз ці дві ймовірности сперечаються.
як на мене сенс суперечки відсутній - американський титанік або втоне або успішно пропливе повз айсберг і ми всі побачимо трамп дебіл чи ні.
Нарцыс-мудозвон. Ждём когда серьезные люди начнут по серьезному терять бабло и давить на конгресс с сенатом, типа " ваш придурок не в ту сторону воюет".