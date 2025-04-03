Трамп про нові мита США: "Пацієнт буде набагато більшим та витривалішим"

Президент США Дональд Трамп іронічно прокоментував запровадження взаємних мит на товари з усіх країн світу.

Про це лідер США написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція завершена! Пацієнт вижив, живий та одужує.

Прогноз такий: пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і витривалішим, ніж будь-коли раніше. Зробимо Америку знову великою!" - прокоментував Трамп.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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