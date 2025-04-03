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Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
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Трамп про нові мита США: "Пацієнт буде набагато більшим та витривалішим"

Президент США Дональд Трамп іронічно прокоментував запровадження взаємних мит на товари з усіх країн світу.

Про це лідер США написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція завершена! Пацієнт вижив, живий та одужує.

Прогноз такий: пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і витривалішим, ніж будь-коли раніше. Зробимо Америку знову великою!" - прокоментував Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тарифи Трампа можуть відкрити шлях до перемовин про подальшу торгівлю, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Трамп прокоментував нові тарифи США проти країн світу

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складно, але не критично: В уряді пояснили, як нові мита від Трампа вплинуть на Україну

Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+20
Трамп зробить США чимсь за вагою на політичній мапі світу типу Зімбабве.
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03.04.2025 16:18
+19
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03.04.2025 16:26
+11
Ну то что Трамп пациент психушки это понятно.
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03.04.2025 16:20
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Трамп зробить США чимсь за вагою на політичній мапі світу типу Зімбабве.
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03.04.2025 16:18 Відповісти
Зімбабве ображатиметься
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03.04.2025 16:25 Відповісти
Не читав але засуджуєш🤣🤣🤣як і 99% місцевих крикунів🤣🤣🤣
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03.04.2025 16:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pj0OcCDgoYw&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2
Хоч послухайте про шо Трамп говорить
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03.04.2025 16:39 Відповісти
Він сказав шо поверне в США заводи та фабрики. А він не каже чому ці заводи та фабрики попереїжджали На Тайвань, Китай, Бангладеш, Індію та інші країни? Ну якщо американці готові працювати на цих заводах та фабриках за 200 чи 300 американських баксів на місяць то може й повернуться...
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03.04.2025 16:59 Відповісти
скоро будуть готові
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03.04.2025 17:24 Відповісти
Та схоже на те... Рудий чорт доведе США до цугундеру
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03.04.2025 18:11 Відповісти
Скільки в тебе ніків? Я за місяць шось біля трьох десятків нарахував.
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03.04.2025 16:50 Відповісти
Не зробить.
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03.04.2025 17:12 Відповісти
Пацієнт росте як на дріжжах і пухне на очах - хоча б не копитнувся
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03.04.2025 16:19 Відповісти
Ну то что Трамп пациент психушки это понятно.
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03.04.2025 16:20 Відповісти
Ню-ню.. Отдача не замучает?
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03.04.2025 16:20 Відповісти
Палата ✓6 біля вікна чекає на тебе,друже
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03.04.2025 16:21 Відповісти
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Що, невже я таке казав?
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Помаранчевого пацієнта потрібно вже примусово ізолювати і лікувати вколами в помаранчеву голову
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03.04.2025 16:25 Відповісти
Мейк Трамп оранж (егейн).

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03.04.2025 17:21 Відповісти
пацієнт поки навіть не зрозумів, що він в лікарні
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03.04.2025 16:25 Відповісти
Нагадало старий анекдот:
"Пациент перед смертью потел? Очень хорошо!"
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03.04.2025 16:25 Відповісти
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03.04.2025 16:26 Відповісти
Йому ці тарифи корисні
як санції для іншого ує*ана
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03.04.2025 16:27 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/economics/_fondovij-rinok-ssa-vtrativ-ponad-2-trln-financial-times/1213509 Фондовий ринок США втратив понад $2 трлн
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03.04.2025 16:28 Відповісти
Передайте Трампу, що сепсис не проявляється одразу.
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03.04.2025 16:30 Відповісти
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03.04.2025 16:34 Відповісти
тільки операція була трепанація
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03.04.2025 16:32 Відповісти
У сша є один шлях.
Він веде їх у сруський гроб
Це шлях є трампізм.
В рот його й....б.
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03.04.2025 16:33 Відповісти
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03.04.2025 16:35 Відповісти
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03.04.2025 16:37 Відповісти
Справа в тому, що цей "пацієнт" хворіє на гельмінтоз, педикульоз та Борелліоз. Тобто "організм" заражений глистами, вошами та кліщами. Але, замість того, щоб бороться з ними, "пацієнт" просто більше їсть і п"є, щоб відновить життєві сили - навіть не спиняючись перед тим, щоб відбирать їжу в оточуючих, слабіших за нього...
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03.04.2025 16:37 Відповісти
Роль идиота в истории , очень сложно переоценить .
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03.04.2025 16:39 Відповісти
Думаєш ввійти в історію?
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03.04.2025 16:40 Відповісти
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03.04.2025 16:41 Відповісти
А чому не сказано які тарифи зараз з США знімають тіж китай та європа???
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03.04.2025 16:41 Відповісти
Трамп запровадив мита не тільки проти острова пінгвінів, але й проти острова Кінг-Конга.
Це була його фатальна помилка.

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03.04.2025 16:43 Відповісти
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03.04.2025 16:50 Відповісти
"А хто в етом віноват?"

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03.04.2025 16:58 Відповісти
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03.04.2025 17:01 Відповісти
Эх..Бориски нет,а то б вдвоем зажгли.
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03.04.2025 17:25 Відповісти
на ********** поки є інший алконавт

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03.04.2025 17:28 Відповісти
Та цей алкаш не йде ні в яке порівняння з Борюсиком.Той і оркестром диригувати міг, і під колесо літаку посцяти..Багатостаночник,****...
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03.04.2025 17:43 Відповісти
Трамп намагається діяти в економіці, в парадигмі 19 століття, коли цей фокус пройшов. Другий дід, на другому кінці світа, веде війну, як у 19 столітті. Але зараз, вже 21 століття
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03.04.2025 16:47 Відповісти
думаю США пізда
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03.04.2025 16:49 Відповісти
Кто ты..мощный старик?
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03.04.2025 16:52 Відповісти
США перетворюється на Уганду країну 3 світу
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03.04.2025 20:13 Відповісти
Думай далі.
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03.04.2025 17:10 Відповісти
збільшення мита це вигідно сша.
але якій саме сша.
якщо адміністрації трампа то так - це з кишені громадян сша перекладується сума в кишеню адміністрації трампа.
є йммовірність що сша від цього виграють.
є ймовірність що програють.
зараз ці дві ймовірности сперечаються.
як на мене сенс суперечки відсутній - американський титанік або втоне або успішно пропливе повз айсберг і ми всі побачимо трамп дебіл чи ні.
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03.04.2025 16:52 Відповісти
ЙОЛОП!!! ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ!!!
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03.04.2025 16:59 Відповісти
Сухий закон, введи ще, не зупиняйся Доні!!!
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03.04.2025 17:01 Відповісти
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03.04.2025 17:04 Відповісти
Коли санітари будуть виводити його з кабінету, питання буде по Булгакову.
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03.04.2025 17:05 Відповісти
Від доларів вже пора позбавлятися чи ще притримати?
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03.04.2025 17:09 Відповісти
Такое ощущение что он это делает что бы к нему все бегали и начинали переговори.....
Нарцыс-мудозвон. Ждём когда серьезные люди начнут по серьезному терять бабло и давить на конгресс с сенатом, типа " ваш придурок не в ту сторону воюет".
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03.04.2025 17:15 Відповісти
Пацієнт дурдому?
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03.04.2025 17:20 Відповісти
Пацієнта призначили навіть не головним лікарем, а зразу президентом
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03.04.2025 18:38 Відповісти
Сказав дідо, якому вже і так пофіг, бо пожив троха
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03.04.2025 19:42 Відповісти
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03.04.2025 19:55 Відповісти
Думаю Маск його сам дострелить
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03.04.2025 21:57 Відповісти
 
 