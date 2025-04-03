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Новини Тарифи Трампа
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Тарифи Трампа можуть відкрити шлях до перемовин про подальшу торгівлю, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Валтонен про тарифи Трампа

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що тарифи, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, відкриють шлях до перемовин про подальшу торгівлю, однак запровадження торговельних бар’єрів між союзниками є неправильним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Валтонен висловила сподівання, що тарифи Трампа відкриють шлях до перемовин про подальшу торгівлю. Водночас вона зазначила, що вважає неправильним запровадження торговельних бар’єрів між союзниками.

"Причина, чому США є найбагатшою і найвпливовішою країною світу – це те, що вони протягом усієї своєї історії покладалися на ринкову економіку. І я думаю, що вони продовжать робити так і в майбутньому", – зазначила вона.

Також читайте: Каллас про мита Трампа: У торгових війнах переможців немає

На її думку, "торгова війна" не зіпсує стосунки між союзниками у НАТО.

"Союзницькі відносини у НАТО дуже сильні, і я повністю впевнена, що ми відійдемо від торгової війни і, сподіваюсь, вийдемо на ситуацію, яка буде навіть кращою, ніж те, що ми мали до підвищення тарифів", – додала Валтонен.

Прем'єр країни Петтері Орпо також висловив сподівання, що торгової війни все ще можна уникнути шляхом переговорів.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) Фінляндія (1301) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+3
《 Обісрані штани відкривають шлях до прання 》.
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03.04.2025 13:25
+2
Схоже Трамп у своїх діях керується принципом з анекдоту, де спочатку купували козу, а потім продавали.
Спочатку треба створити пекло, щоб його відчули, а потім усе повернути назад, тоді усі радітимуть, ніби у раю опинилися
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03.04.2025 13:11
+1
Сенатор Рэнд Пол о тарифах Трампа: Когда республиканец МакКинли ввел тарифы в 1890 году, его однопартийцы потеряли 50% своих в Конгрессе... Когда республиканец Смут-Хоули ввел свои тарифы в начале 1930-х годов, они потеряли Палату представителей и Сенат на 60 лет.
Гениально же!
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03.04.2025 13:12
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Та і так зрозуміло.. доня щупа всіх за рукав..
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03.04.2025 13:10 Відповісти
Схоже Трамп у своїх діях керується принципом з анекдоту, де спочатку купували козу, а потім продавали.
Спочатку треба створити пекло, щоб його відчули, а потім усе повернути назад, тоді усі радітимуть, ніби у раю опинилися
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03.04.2025 13:11 Відповісти
Ви забули.. ще раз 30-ть присісти й похвалить потрібно)). А так файно висловились.
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03.04.2025 13:15 Відповісти
Это шулерский приём. Игра в пол наката. Обувают лоха на сотку, дают отыграть полтинник. Все расходятся довольными. Терпиле пошла карта и свой полтинник он вернул.
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03.04.2025 13:43 Відповісти
Сенатор Рэнд Пол о тарифах Трампа: Когда республиканец МакКинли ввел тарифы в 1890 году, его однопартийцы потеряли 50% своих в Конгрессе... Когда республиканец Смут-Хоули ввел свои тарифы в начале 1930-х годов, они потеряли Палату представителей и Сенат на 60 лет.
Гениально же!
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03.04.2025 13:12 Відповісти
Подайте бідній америці.. Я вже яйця й картоплю їм вишлю на великодень.. супер міліонери.
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03.04.2025 13:12 Відповісти
сподіваюсь, вийдемо на ситуацію, яка буде навіть кращою, ніж те, що ми мали до підвищення тарифів

невиправна ідіотка оптимістка
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03.04.2025 13:13 Відповісти
То як кіно.. детектів.. загадка до кінця сюжету. Поки не почнеш читати книжку з останньої сторінки.
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03.04.2025 13:17 Відповісти
Ніяких перемовин не може бути до досягнення справедливого балансу в торгівлі. Інакше американські мита можуть загрожувати іншим країнам.
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03.04.2025 13:19 Відповісти
Потужно.. головне в тему.. Капітан спаси америку.. продай всіх.. ось чому вони товаришують з ізраілем. Но то моє бачення вибач. Але..

USD// GRN// якось так..
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03.04.2025 13:24 Відповісти
Тарифи то палка з двома кінцями.З однієї сторони збільшаться надходження в бюджет (тимчасово),а з другої - зменшиться кількість необхідних товарів...І невідомо кому зробиш зле,бо получається "не вдіну шапку і назло мамі у вуха змерзну"...
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03.04.2025 13:22 Відповісти
Вибачайте.. Ви як заець посеред поля.. вже 4 місяць доня закидони робить.. то як рибак.. де клюне, там вловлю.. хто злякався сам прийде.. Я не президент USD.. але тему понімаю.. з налоговою спілкуюсь.. частенько, так.
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03.04.2025 13:28 Відповісти
《 Обісрані штани відкривають шлях до прання 》.
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03.04.2025 13:25 Відповісти
нас є*уть а ми крепчаєм.
які ви дивні, фіни.
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03.04.2025 13:41 Відповісти
"вона зазначила, що вважає неправильним запровадження торговельних бар'єрів між союзниками. "

Так, тому ЄС має зняти мита з американських товарів
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03.04.2025 13:50 Відповісти
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03.04.2025 15:08 Відповісти
Через скільки днів він призупинить дію тарифів?
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03.04.2025 15:41 Відповісти
 
 