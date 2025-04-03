Тарифи Трампа можуть відкрити шлях до перемовин про подальшу торгівлю, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що тарифи, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, відкриють шлях до перемовин про подальшу торгівлю, однак запровадження торговельних бар’єрів між союзниками є неправильним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Валтонен висловила сподівання, що тарифи Трампа відкриють шлях до перемовин про подальшу торгівлю. Водночас вона зазначила, що вважає неправильним запровадження торговельних бар’єрів між союзниками.

"Причина, чому США є найбагатшою і найвпливовішою країною світу – це те, що вони протягом усієї своєї історії покладалися на ринкову економіку. І я думаю, що вони продовжать робити так і в майбутньому", – зазначила вона.

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На її думку, "торгова війна" не зіпсує стосунки між союзниками у НАТО.

"Союзницькі відносини у НАТО дуже сильні, і я повністю впевнена, що ми відійдемо від торгової війни і, сподіваюсь, вийдемо на ситуацію, яка буде навіть кращою, ніж те, що ми мали до підвищення тарифів", – додала Валтонен.

Прем'єр країни Петтері Орпо також висловив сподівання, що торгової війни все ще можна уникнути шляхом переговорів.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.