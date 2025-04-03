Британія реагуватиме на тарифи Трампа "холодною головою", - Стармер

Оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи "очевидно" матимуть наслідки для економіки, але Велика Британія реагуватиме виважено.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він підкреслив, що британський уряд ухвалюватиме рішення, керуючись винятково національними інтересами, і готовий розглянути всі можливі заходи у відповідь.

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"Цей уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії, усе необхідне для забезпечення засад безпеки, які потрібні працюючим людям, щоб жити далі. Саме так ми діяли й діятимемо: з прагматизмом, холоднокровністю та спокоєм, зосередившись на нашій національній безпеці", - заявив Стармер.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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