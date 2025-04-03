Британія реагуватиме на тарифи Трампа "холодною головою", - Стармер
Оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи "очевидно" матимуть наслідки для економіки, але Велика Британія реагуватиме виважено.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Він підкреслив, що британський уряд ухвалюватиме рішення, керуючись винятково національними інтересами, і готовий розглянути всі можливі заходи у відповідь.
"Цей уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії, усе необхідне для забезпечення засад безпеки, які потрібні працюючим людям, щоб жити далі. Саме так ми діяли й діятимемо: з прагматизмом, холоднокровністю та спокоєм, зосередившись на нашій національній безпеці", - заявив Стармер.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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- Як різко змінились США за неповний місяць правління Трампа!
- В Чому це полягає?
- - Замість «світового поліцейського» на Землі з»явився корисливий, хамовитий і продажний коп-рекетир…
Україні дістались і тарифи, і репарації ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent
Мир распадётся на кластеры. Все будут жить на свои. США закроется на своем континенте прихватив близлежащие страны. Китай прихватит то, на что у него хватит денег. Недаром он заменил собой юсадо Америки. Европе будет тяжело. На континенте практически исчерпаны полезные ископаемые. Финансовое поле будет четко поделено. Доллар будет нужен только в восточном полушарии. Юань и Евро будут вращаться в своих орбитах. Я не знаю что Россия отхватит себе. На крайний случай будет поставлять всем ресурсы. У нас только два варианта. Идти туда куда не хотим или стремиться туда куда не берут. По любому посередине остаться не получится. Нет ни силы, ни ресурсов.
кацапські марення то тіко марення
И брат об этом говорит.Горизонт планирования всех демократических режимов 4 года. Байден назвал ***** убийцей. Ну и шо? Где тот Байден? Любого, самого антироссийского лидера нужно просто пережить. Он уйдёт а тиран останется. Вы только подумайте что было бы, если Рейган не успел бы развалить Союз. Клинтон бы вытянул Страну Советов из трудностей.
нахрена доллар в восточном полушарии, если сша закроются на своем континенте?