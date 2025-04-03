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Новини Тарифи Трампа
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Британія реагуватиме на тарифи Трампа "холодною головою", - Стармер

Стармер хоче забезпечити Україні сильнішу позицію в 2025 році

Оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи "очевидно" матимуть наслідки для економіки, але Велика Британія реагуватиме виважено.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він підкреслив, що британський уряд ухвалюватиме рішення, керуючись винятково національними інтересами, і готовий розглянути всі можливі заходи у відповідь.

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"Цей уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії, усе необхідне для забезпечення засад безпеки, які потрібні працюючим людям, щоб жити далі. Саме так ми діяли й діятимемо: з прагматизмом, холоднокровністю та спокоєм, зосередившись на нашій національній безпеці", - заявив Стармер.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Автор: 

Велика Британія (5569) мито (1016) тарифи (2028) Трамп Дональд (5576) Стармер Кір (185)


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Топ коментарі
+11
Після покупки Гренландії, та сектору Газа, повернення у власність США Панамського каналу і оголошення Канади 51-м штатом США, президент Трамп оголосить Великобританію «Малоамерикою» і приєднає її до США…



- Як різко змінились США за неповний місяць правління Трампа!

- В Чому це полягає?

- - Замість «світового поліцейського» на Землі з»явився корисливий, хамовитий і продажний коп-рекетир…
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03.04.2025 11:04
+3
Произойдёт то о чем давно говорят кацапы.
Мир распадётся на кластеры. Все будут жить на свои. США закроется на своем континенте прихватив близлежащие страны. Китай прихватит то, на что у него хватит денег. Недаром он заменил собой юсадо Америки. Европе будет тяжело. На континенте практически исчерпаны полезные ископаемые. Финансовое поле будет четко поделено. Доллар будет нужен только в восточном полушарии. Юань и Евро будут вращаться в своих орбитах. Я не знаю что Россия отхватит себе. На крайний случай будет поставлять всем ресурсы. У нас только два варианта. Идти туда куда не хотим или стремиться туда куда не берут. По любому посередине остаться не получится. Нет ни силы, ни ресурсов.
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03.04.2025 11:34
+1
коли у рудій голові таргани феєрично проводять бразильський карнавал, то спокій і холоднокровність недоречні
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03.04.2025 11:08
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Після покупки Гренландії, та сектору Газа, повернення у власність США Панамського каналу і оголошення Канади 51-м штатом США, президент Трамп оголосить Великобританію «Малоамерикою» і приєднає її до США…



- Як різко змінились США за неповний місяць правління Трампа!

- В Чому це полягає?

- - Замість «світового поліцейського» на Землі з»явився корисливий, хамовитий і продажний коп-рекетир…
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03.04.2025 11:04 Відповісти
коли у рудій голові таргани феєрично проводять бразильський карнавал, то спокій і холоднокровність недоречні
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03.04.2025 11:08 Відповісти
Ну а почему бы и нет когда тарифы самые маленькие всего 10%
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03.04.2025 11:11 Відповісти
бритам ще повезло, їм хоч тільки тарифи .

Україні дістались і тарифи, і репарації ...
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03.04.2025 11:12 Відповісти
Ты подожди, еще три года впереди =)
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03.04.2025 11:17 Відповісти
Як можна залишатися врівноваженим якщо твоєю головою бють в стіну?
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03.04.2025 11:21 Відповісти
Ну Британія просто мало що постачає до США. Роллс-Ройси чи Рейндж Ровери - не масові і їх покупці не помітять подорожчання))
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03.04.2025 11:28 Відповісти
двигуни до боінгів постачають, будуть літаки дорожчати
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03.04.2025 11:55 Відповісти
А хіба їх не роблять у США уже. Мотори Роллс-Ройс для літаків там ще з Другої світової збирали...
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03.04.2025 12:15 Відповісти
надіюся що двигуни випускає все таки Британія
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent
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03.04.2025 12:31 Відповісти
Произойдёт то о чем давно говорят кацапы.
Мир распадётся на кластеры. Все будут жить на свои. США закроется на своем континенте прихватив близлежащие страны. Китай прихватит то, на что у него хватит денег. Недаром он заменил собой юсадо Америки. Европе будет тяжело. На континенте практически исчерпаны полезные ископаемые. Финансовое поле будет четко поделено. Доллар будет нужен только в восточном полушарии. Юань и Евро будут вращаться в своих орбитах. Я не знаю что Россия отхватит себе. На крайний случай будет поставлять всем ресурсы. У нас только два варианта. Идти туда куда не хотим или стремиться туда куда не берут. По любому посередине остаться не получится. Нет ни силы, ни ресурсов.
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03.04.2025 11:34 Відповісти
пролетить рудий на наступних виборах, якщо досидить на посаді, а до цього респи - і ніяких кластерів не буде
кацапські марення то тіко марення
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03.04.2025 11:46 Відповісти
Именно. И брат об этом говорит. Горизонт планирования всех демократических режимов 4 года. Байден назвал ***** убийцей. Ну и шо? Где тот Байден? Любого, самого антироссийского лидера нужно просто пережить. Он уйдёт а тиран останется. Вы только подумайте что было бы, если Рейган не успел бы развалить Союз. Клинтон бы вытянул Страну Советов из трудностей.
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03.04.2025 12:55 Відповісти
Яка різниця що буде. В Україні завжди буде війна.
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03.04.2025 12:56 Відповісти
оптимізм надихає
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03.04.2025 14:29 Відповісти
Европа выживет. Вернется к торговле "черным деревом" из Африки и специями из Индии
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03.04.2025 11:51 Відповісти
"США закроется на своем континенте""Доллар будет нужен только в восточном полушарии"
нахрена доллар в восточном полушарии, если сша закроются на своем континенте?
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03.04.2025 14:01 Відповісти
Навпаки. У України є один вибір - намагалася поскоріше приєднатися до "золотого мільярда". А у "золотого мільярда" теж є тільки один вибір - намагатися поскоріше розвалити кацапстан. У Китаю теж саме такий вібир. Причому строки піджимають набагато більше. Хто по твоєму на 1, 2, 3 місці по торгівлі с Китаєм. США, Індія та Японія? Не вгадав! Гонконг, Сінгапур та Тайвань. А чому? А тому що весь "золотий мільярд" купує китайці товари через них. А чому? А тому що там демократія і капіталізм. А в Китаї КПК. А навіщо це КПК? А тому що найбільшими фірмами Китаю володіють хто? Акціонери? Знову не вгадав. Ними володіють генерали і функціонери КПК. Звісно через прокладки типу "олігархів". Один такий олігарх, що володіє багато чим, включаючи Аліекспресс, спробував побьіковатьі. Зовсім трохи і культурно. Юго комуняки розули краще ніж чекісти Ходора. І набагато швидше.
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04.04.2025 07:28 Відповісти
Тарифи Трампа зачепили безлюдні острови біля Антарктиди, де мешкають пінгвіни
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03.04.2025 11:36 Відповісти
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03.04.2025 11:44 Відповісти
 
 