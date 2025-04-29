Советники Трампа выполняют указания только после повторения: "Много чешет языком", - The Atlantic
Советники Дональда Трампа соблюдали неофициальное правило: выполняли его указания только после того, как он повторял их дважды, поскольку, по словам одного из них, Трамп "много чешет языком".
Об этом говорится в материале The Atlantic, информирует Цензор.НЕТ.
Один из советников объяснил, что многие идеи Трампа были импульсивными, поэтому их не реализовывали сразу - только если он повторял просьбу дважды или больше.
В качестве примера журналисты приводят эпизод, когда Трамп захотел возглавить Центр исполнительских искусств имени Кеннеди, должность которой традиционно занимает независимая фигура. В то время эту роль выполнял филантроп Дэвид Рубенштейн.
Трамп якобы сказал помощникам: "Позвоните Дэвиду Рубенштейну и скажите ему, что он уволен". Однако его команда не отреагировала, пока Трамп не повторил это во второй раз.
В итоге, уже в феврале, большинство членов правления Центра были уволены, а новые - назначены лично Трампом, которые в итоге избрали его председателем правления.
Известно также, что во время президентской кампании и переходного периода команда Трампа вела общий документ, куда вносила все его обещания: как краткосрочные, так и стратегические, чтобы иметь возможность реагировать в случае, если он вернется к ним снова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
рестайл
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
В Державі має бути бюрократія - підписав указ - його виконують...