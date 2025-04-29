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Новости Президент Трамп
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Советники Трампа выполняют указания только после повторения: "Много чешет языком", - The Atlantic

Трамп заявил, что спас Украину

Советники Дональда Трампа соблюдали неофициальное правило: выполняли его указания только после того, как он повторял их дважды, поскольку, по словам одного из них, Трамп "много чешет языком".

Об этом говорится в материале The Atlantic, информирует Цензор.НЕТ.

Один из советников объяснил, что многие идеи Трампа были импульсивными, поэтому их не реализовывали сразу - только если он повторял просьбу дважды или больше.

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В качестве примера журналисты приводят эпизод, когда Трамп захотел возглавить Центр исполнительских искусств имени Кеннеди, должность которой традиционно занимает независимая фигура. В то время эту роль выполнял филантроп Дэвид Рубенштейн.

Трамп якобы сказал помощникам: "Позвоните Дэвиду Рубенштейну и скажите ему, что он уволен". Однако его команда не отреагировала, пока Трамп не повторил это во второй раз.

В итоге, уже в феврале, большинство членов правления Центра были уволены, а новые - назначены лично Трампом, которые в итоге избрали его председателем правления.

Известно также, что во время президентской кампании и переходного периода команда Трампа вела общий документ, куда вносила все его обещания: как краткосрочные, так и стратегические, чтобы иметь возможность реагировать в случае, если он вернется к ним снова.

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Автор: 

США (26727) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+6
а якщо двічі та більше з одного і того ж приводу "чеше" діаметрально протилежне?
тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
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29.04.2025 12:28
+5
навіть близькі трампу люди декларують своїми розповідями, що їхній шеф має психічний розлад та потребує нагляду.
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29.04.2025 12:38
+4
вам нікого це не нагадує?
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
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29.04.2025 12:34
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Правила форума Совет форумчан
а якщо двічі та більше з одного і того ж приводу "чеше" діаметрально протилежне?
тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
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29.04.2025 12:28 Ответить
Цікаво - коли сброшурують вислови Трампа в "Цитатник"? Бо він, як і Мао-Цзе-Дун, - "генератор випадкових висловів"...
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29.04.2025 12:44 Ответить
крокодил+мурзилка
рестайл
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29.04.2025 12:51 Ответить
Мурзоділ 😂
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29.04.2025 13:03 Ответить
та то все Байден з Обамою
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29.04.2025 12:31 Ответить
а це означає, що трамп двічі повторить, та вірні холуї звільнять весь нобелівський комітет і призначать туди трампа, який і нагородить себе мєдалькой миру. а заразом з фізики біології хімії математики і взагалі повного пакету що є у тих шведів, чи датчан, чи хто вони оті європейці....
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29.04.2025 12:38 Ответить
вам нікого це не нагадує?
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
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29.04.2025 12:34 Ответить
Чіпуха базарить фуфло. Шо шлєєрам фільтровать надо.
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29.04.2025 12:34 Ответить
навіть близькі трампу люди декларують своїми розповідями, що їхній шеф має психічний розлад та потребує нагляду.
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29.04.2025 12:38 Ответить
Ядерна валізка США в надійних руках!
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29.04.2025 12:38 Ответить
клінічний ідіот.
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29.04.2025 12:39 Ответить
Йому б виступати у «95 кварталі» з такими здібностями!
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29.04.2025 12:40 Ответить
Трамп чеше - радники гонять пургу - діло йде
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29.04.2025 12:50 Ответить
Трамп ще той лис. Якщо у нього все усно - то радників посадять за порушення законів, а Трамп скаже я такого не казав...
В Державі має бути бюрократія - підписав указ - його виконують...
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29.04.2025 12:58 Ответить
ліліпутін сидить прямо на чемодані щоб потім два рази не питати чи сходив він сьогодні чи запор...
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29.04.2025 12:56 Ответить
Я жалкую. Що в США не залишилось жодного ковбоя. Які гарячі хлопці ... були! Аж трампу було б спекотно. Босоніж на піску.
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29.04.2025 13:01 Ответить
 
 