Майже 90% українців не довіряють Трампу, - опитування

Майже 90% українців заявили, що не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який щойно відзначив 100 днів на посаді.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, лише 7,4% респондентів повністю або скоріше довіряють Трампу, тоді як 89% не довіряють йому. Це суттєве зростання недовіри у порівнянні з листопадом 2024 року, коли негативно ставились до американського лідера 47,2% опитаних.

Для порівняння, у дослідженні Pew Research Center, проведеному раніше, рівень довіри до Трампа складав 16% у Франції, 30% у Великій Британії та 37% в Угорщині - остання виявилася найбільш прихильною до нього серед згаданих країн.

Опитування проводилось дослідницькою компанією "ІНФО САПІЄНС" з 10 по 24 квітня 2025 року. Участь у ньому взяли 1000 респондентів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 3,1% з імовірністю 95%.

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