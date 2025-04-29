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Новини Рейтинг Трампа
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Майже 90% українців не довіряють Трампу, - опитування

трамп

Майже 90% українців заявили, що не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який щойно відзначив 100 днів на посаді.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", інформує Цензор.НЕТ. 

Згідно з опитуванням, лише 7,4% респондентів повністю або скоріше довіряють Трампу, тоді як 89% не довіряють йому. Це суттєве зростання недовіри у порівнянні з листопадом 2024 року, коли негативно ставились до американського лідера 47,2% опитаних.

Для порівняння, у дослідженні Pew Research Center, проведеному раніше, рівень довіри до Трампа складав 16% у Франції, 30% у Великій Британії та 37% в Угорщині - остання виявилася найбільш прихильною до нього серед згаданих країн.

Опитування проводилось дослідницькою компанією "ІНФО САПІЄНС" з 10 по 24 квітня 2025 року. Участь у ньому взяли 1000 респондентів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 3,1% з імовірністю 95%.

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Автор: 

опитування (1939) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+10
90% українців не довіряють Трампу; але ~50%(+/-) довіряють ЕрЗе.

От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
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29.04.2025 17:02
+6
За шо ж йому довіряти? - коли в нього сім п"ятниць на тижні
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29.04.2025 17:01
+6
от йому точно на це пофіг..., його цікавить тільки угода з росіянами..., можна тільки уявити, що вони йому пообіцяли...
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29.04.2025 17:01
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За шо ж йому довіряти? - коли в нього сім п"ятниць на тижні
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29.04.2025 17:01 Відповісти
Для Трампа это очень херовый знак. Украинцы могут его свергнуть даже в США
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29.04.2025 17:01 Відповісти
от йому точно на це пофіг..., його цікавить тільки угода з росіянами..., можна тільки уявити, що вони йому пообіцяли...
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29.04.2025 17:01 Відповісти
90% українців не довіряють Трампу; але ~50%(+/-) довіряють ЕрЗе.

От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
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29.04.2025 17:02 Відповісти
Відмінність у телемарафоні
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29.04.2025 17:07 Відповісти
Відмінність між ними суттєва: зеленський небезпечний лише для України, а трамп - для вього світу!
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29.04.2025 17:16 Відповісти
Через його продажні щодо України дії, заради обіцянок від старого прутіна, це бачить, увесь Світ! Старий Трамп з оточенням, усим кагалом, гадять Україні, але допомагають старому прутіну, убивати Українців!
Старий Трамп, це зло, яке заполонило США !
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29.04.2025 17:03 Відповісти
Хоть что-то есть приятное, это уже хороший знак, что народ начинает понимать ситуацию.
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29.04.2025 17:04 Відповісти
Ау, Зеленський! Все ще хочеш підписати ту кляту угоду про віддачу Штатам УСІХ українських ресурсів?
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29.04.2025 17:04 Відповісти
Ще одна статистика. Так, як нам спотворюють новини я і собі не довіряю.
А чоловік навіть в Україну не їздив. Чорні піарники геть клепки розгубили.
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29.04.2025 17:04 Відповісти
А хто в здоровому глузду буде довіряти цьому придурку.
Ну наприклад, цей придурок заявив, що це їм поставлені 100 джавелінів зупинили наступ рашистів на Київ та типу він врятував Україну від поразки в перші дні вторгнення рашистів.

Цей придурок, навіть уявити собі не може, що в перші дні Київ та Україну врятували українськи солдати та добровольці своїм героїзмом.
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29.04.2025 17:06 Відповісти
геть не дивно після його сенсаційних оголошень за 24 години, а потім його ж власних заяв, шо це таке собі наіпалово
йому власні радники не довіряють (оно новина була), не те що Українці
це рівень
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29.04.2025 17:06 Відповісти
Звичайно, якщо на всіх українських ресурсах тільки негатив пишуть про Трампу
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29.04.2025 17:06 Відповісти
Ну напиши щось хороше, але агентом ху...ла він все рано залишиться. Та і сміються над ним не лише в Україні
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29.04.2025 17:33 Відповісти
Охриніти.Трамп президент америки а не України.Агов,у нас президент зелегський з єрмаком а не трамп!
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29.04.2025 17:11 Відповісти
А нашому ********, скільки? Чому Трамп має робити щось для чужої держави, а наше зелене лайно, ********, брехати і ерасти?
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29.04.2025 17:12 Відповісти
А за якого ******** ти голосував
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29.04.2025 17:34 Відповісти
Супер нормально, українці 90% не довіряють президенту США, а своєму довіряєте? Ви яке маєте відношення до США? Здається ваш президент Бубочка Потужно-Брехливий.
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Я вважаю що трам - *****!! але це моя особиста думка, сперечатися ні з кім не бажаю..
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29.04.2025 17:22 Відповісти
Не знаю як але у меня така же думка.
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29.04.2025 17:29 Відповісти
Вибачте запізнився, додайте ще і мене з сім'єю
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29.04.2025 17:27 Відповісти
Дуже дивно. Трамп озвучив передвиборчу кампанію зебіла, яку підтримали тоді і досі підтримує більшість непритомних виборців
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29.04.2025 17:44 Відповісти
саме головне що Украінці довіряють своему презедентові . нічого що іх пакують в буси .нічого що іх обікрали своі посадовці і чиновники. нічого що ім заливають брехню через марафони . а Трампу вони не вірять. тому хто единий хоче для них миру .вони не вірять . Іх вирізають своі бюрократи .а вони не вірять Трампу.
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29.04.2025 17:53 Відповісти
а трамр об этом знает? переживает сильно или не очень?
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29.04.2025 17:53 Відповісти
Швидкiсть прозрiвання українців вражає. А те, що руда гнида три роки плювала на Україну та саботувала в конгресi надання коштiв, якось наш народ не помiчав.
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29.04.2025 18:19 Відповісти
Десять процентів такі ж імбіцили як і руде чучело.
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29.04.2025 18:27 Відповісти
цензор, ви хоч цю морду рижу дібільну не виставляйте. заїбав вже
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29.04.2025 18:28 Відповісти
Вибачте, а чому українці повинні довіряти чужому президенту, яким би він не був?

У нас з своїм ВО президента хз що вже шостий рік поза програмою.
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29.04.2025 18:34 Відповісти
 
 