Майже 90% українців не довіряють Трампу, - опитування
Майже 90% українців заявили, що не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який щойно відзначив 100 днів на посаді.
Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, лише 7,4% респондентів повністю або скоріше довіряють Трампу, тоді як 89% не довіряють йому. Це суттєве зростання недовіри у порівнянні з листопадом 2024 року, коли негативно ставились до американського лідера 47,2% опитаних.
Для порівняння, у дослідженні Pew Research Center, проведеному раніше, рівень довіри до Трампа складав 16% у Франції, 30% у Великій Британії та 37% в Угорщині - остання виявилася найбільш прихильною до нього серед згаданих країн.
Опитування проводилось дослідницькою компанією "ІНФО САПІЄНС" з 10 по 24 квітня 2025 року. Участь у ньому взяли 1000 респондентів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 3,1% з імовірністю 95%.
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От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
Старий Трамп, це зло, яке заполонило США !
А чоловік навіть в Україну не їздив. Чорні піарники геть клепки розгубили.
Ну наприклад, цей придурок заявив, що це їм поставлені 100 джавелінів зупинили наступ рашистів на Київ та типу він врятував Україну від поразки в перші дні вторгнення рашистів.
Цей придурок, навіть уявити собі не може, що в перші дні Київ та Україну врятували українськи солдати та добровольці своїм героїзмом.
йому власні радники не довіряють (оно новина була), не те що Українці
це рівень
У нас з своїм ВО президента хз що вже шостий рік поза програмою.