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Новости Массированный ракетный обстрел Перемирие на 30 дней
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Россия накапливала ракеты во время "энергетического перемирия" для массированной атаки 24 апреля, - британская разведка

обстрел 24 апреля

Так называемое "энергетическое перемирие" Россия использовала для того, чтобы пополнить запасы ракет для массированной атаки 24 апреля.

Об этом Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно анализу британской разведки, во время комбинированного удара РФ задействовала стратегическую авиацию, бомбардировщики, корабли Черноморского флота и наземные установки. Основными целями РФ стали Киев и Харьков.

"Атака такой комбинацией средств почти наверняка осуществлялась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других с помощью средств радиоэлектронной борьбы",- сказано в отчете.

Также британская разведка добавляет, что крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для российских массированных ударов.

Кроме этого, разведка Британии считает, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовали только дважды с начала марта".

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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Великобритания (4969) разведка (4176) россия (95580) перемирие (1637)


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ОТАКЕ і буде все перемиря з РФ, а Трамп просто забезпечує їм перемогу в війні, звичайні шлюха куплена за гроші
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25.04.2025 20:39 Ответить
Трамп дуже любить гроші і тільки про них белькоче 🙁
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25.04.2025 20:45 Ответить
Британська розвідка така сама, як і їхні вчені.
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25.04.2025 20:40 Ответить
Трамп підтримає друга. Скаже що це логічно. І сам би він так зробив
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25.04.2025 20:41 Ответить
Кремлівський вибл@док хитрощами і брехнею переозброїв
своїх скажених псів під час ( так званого) перемирʼя для того,
щоб знищити побільше украінців !
Будь ти проклятий , сучий ти потрох і весь твій виводок ,
так як вони від істоти , яка повинна здохнути 🤬
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25.04.2025 20:43 Ответить
Росія накопичувала ракети під час для масованої атаки 24 квітня, - британська розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3548872

Дякуємо Умерову,Єрмаку і Зеленському за "енергетичного перемир'я".
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25.04.2025 20:48 Ответить
Короче Украина превратится в большой лугандон 16-18 годов.
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25.04.2025 20:51 Ответить
кацапия накапливала ракеты в воинских ракетных частях. Но при этом ещё их делала последние 30 лет хоть и с разной скоростью. А вот кто нихера не делал 30 лет, и продал то что раньше лежало---так не скажу. Такого не может быть ни у кого. Или совсем у дурака.
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25.04.2025 20:53 Ответить
Робили та розробляли нові типи ракет при Порошенку але ви тоді втомились від війни і обрали Блазня який все припинив.
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25.04.2025 21:15 Ответить
Ніхто нічого не накопичував. У кацапів як були ракети так і залишилися. Місяць так званого перемир'я...чи й не накопичили. Британська розвідка зі своєю "аналітикою" зі стелі просто зайвий раз демонструє свою нікчемність, невігластво та імпотентність. Натяки про "Агент 007"?! Чи балачки про "круте" МІ 6 ?! ПхаАхахахаха. Яка здорова мильна бульбашка..
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25.04.2025 20:56 Ответить
от блін. А була ж така надія, що не накопичували.
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25.04.2025 21:16 Ответить
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25.04.2025 21:20 Ответить
та ти шо!!!! та не може бути!!! ти диви! оце так несподіванка!!! хто би міг подумати!
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25.04.2025 21:19 Ответить
 
 