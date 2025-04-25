Россия накапливала ракеты во время "энергетического перемирия" для массированной атаки 24 апреля, - британская разведка

Так называемое "энергетическое перемирие" Россия использовала для того, чтобы пополнить запасы ракет для массированной атаки 24 апреля.

Об этом Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно анализу британской разведки, во время комбинированного удара РФ задействовала стратегическую авиацию, бомбардировщики, корабли Черноморского флота и наземные установки. Основными целями РФ стали Киев и Харьков.

"Атака такой комбинацией средств почти наверняка осуществлялась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других с помощью средств радиоэлектронной борьбы",- сказано в отчете.

Также британская разведка добавляет, что крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для российских массированных ударов.

Кроме этого, разведка Британии считает, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовали только дважды с начала марта".

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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