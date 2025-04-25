Украина передала США список нарушений Россией "энергетического перемирия", - МИД

Украина официально передала Соединенным Штатам список зафиксированных нарушений Россией так называемого "энергетического перемирия", которое должно было действовать с 25 марта после переговоров делегаций в столице Саудовской Аравии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он уточнил, что список нарушений был передан не только США, но и другим международным партнерам и организациям по официальным каналам, а не только через СМИ.

"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они мягко говоря, проблематичны и именно поэтому нужно полное, безусловное прекращение огня", - отметил Тихий.

Напомним, что 16 апреля Тихий сообщил, что всего за время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала это энергетическое перемирие.

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

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