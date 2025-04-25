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Украина передала США список нарушений Россией "энергетического перемирия", - МИД

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

Украина официально передала Соединенным Штатам список зафиксированных нарушений Россией так называемого "энергетического перемирия", которое должно было действовать с 25 марта после переговоров делегаций в столице Саудовской Аравии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он уточнил, что список нарушений был передан не только США, но и другим международным партнерам и организациям по официальным каналам, а не только через СМИ.

"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они мягко говоря, проблематичны и именно поэтому нужно полное, безусловное прекращение огня", - отметил Тихий.

Напомним, что 16 апреля Тихий сообщил, что всего за время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала это энергетическое перемирие.

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

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МИД (6957) энергетика (2564) перемирие (1637) война в Украине (3946)


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до жопы. Трамп в своей голове уже достиг мира.
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25.04.2025 13:51 Ответить
Наші ще сподіваються на якусь справедливу реакцію США? Йолопи. Найкращою реакцією є знищення російських НПЗ. Зеленський зраджує Україну своїм безглуздим енергетичним перемир'ям.
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25.04.2025 13:57 Ответить
США припинили фінансування на фіксацію та розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.
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25.04.2025 13:58 Ответить
І шо?
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25.04.2025 13:59 Ответить
 
 