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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Рашисты уничтожили энергообъект, обеспечивавший светом Херсон

Россияне уничтожили энергообъект в Херсоне. Возможны отключения света

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Херсоне, в результате чего возможны вынужденные отключения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БПЛА - продолжаются до сих пор.

Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Прошу всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время возможны вынужденные отключения", - добавил глава области.

Смотрите: 6-летняя девочка пострадала в результате артиллерийского удара РФ по Херсону. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (2822) энергетика (2562) Тарифы на электроэнергию (2166) Херсонская область (4772) Херсонский район (265)


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Топ комментарии
+19
З одного боку кацапня тисне, з іншого трампон і компанія. І все заради того, щоб Україна капітулювала...
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23.04.2025 09:36
+18
А шотам з НПЗ виродків?
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23.04.2025 09:31
+7
Ну як вам переговори з рашистами? Потрібно на день побєдобєсія зробити в моцкві Ад.
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23.04.2025 09:48
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А шотам з НПЗ виродків?
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23.04.2025 09:31 Ответить
чим скоріше трамплін відмовиться від усіляких перемовин з нами, тим скоріше будуть кацапські НПЗ.
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23.04.2025 09:41 Ответить
З одного боку кацапня тисне, з іншого трампон і компанія. І все заради того, щоб Україна капітулювала...
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23.04.2025 09:36 Ответить
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23.04.2025 09:41 Ответить
Ну як вам переговори з рашистами? Потрібно на день побєдобєсія зробити в моцкві Ад.
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23.04.2025 09:48 Ответить
Пекло на красній площі необхідно, але хто це зробить?
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23.04.2025 09:55 Ответить
А нащо ховати назву "енергетичного об'єкту" - що би рашисти не здогадалися по чому вони безперервно луплять ось вже більше доби?

Чи для того, що би "не було паніки перед травневими святами та шашликами"?
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23.04.2025 09:57 Ответить
Те що я казав-рашисти будуть лупити,вбивати цивільних,енергетику.Всі будуть тільки спостерігати за діями України.
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23.04.2025 10:27 Ответить
Трансформатор який треба замінити.Тільки хоч би бетонними блоками прикрити бо по паперам знищений трансформатор був захищений а на ділі ні хоч Наєм гроші на захист отримав.
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23.04.2025 10:45 Ответить
Свиноособаки сказилися,зовсім.Скажених знищують.
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23.04.2025 10:48 Ответить
То бийте по Бєлгороду та Курську. Чи у найвеличнішого лідора асфальт не того калібру?
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23.04.2025 11:23 Ответить
Ударів у відповідь не буде, бо рассіани можуть залишитись без світла. Клоунада триває.
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23.04.2025 12:55 Ответить
 
 