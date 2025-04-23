Рашисты уничтожили энергообъект, обеспечивавший светом Херсон
Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Херсоне, в результате чего возможны вынужденные отключения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БПЛА - продолжаются до сих пор.
Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", - говорится в сообщении.
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
"Прошу всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время возможны вынужденные отключения", - добавил глава области.
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