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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Рашисти знищили енергооб’єкт, що забезпечував світлом Херсон

Росіяни знищили енергооб’єкт у Херсоні. Можливі відключення світла

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Херсоні, внаслідок чого можливі вимушені відключення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА - тривають дотепер.

Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

"Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення", - додав очільник області.

Дивіться: 6-річна дівчинка постраждала внаслідок артилерійського удару РФ по Херсону. ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3362) енергетика (2597) електроенергія (6198) Херсонська область (5759) Херсонський район (270)


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Топ коментарі
+19
З одного боку кацапня тисне, з іншого трампон і компанія. І все заради того, щоб Україна капітулювала...
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23.04.2025 09:36
+18
А шотам з НПЗ виродків?
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23.04.2025 09:31
+7
Ну як вам переговори з рашистами? Потрібно на день побєдобєсія зробити в моцкві Ад.
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23.04.2025 09:48
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А шотам з НПЗ виродків?
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23.04.2025 09:31 Відповісти
чим скоріше трамплін відмовиться від усіляких перемовин з нами, тим скоріше будуть кацапські НПЗ.
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23.04.2025 09:41 Відповісти
З одного боку кацапня тисне, з іншого трампон і компанія. І все заради того, щоб Україна капітулювала...
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23.04.2025 09:36 Відповісти
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23.04.2025 09:41 Відповісти
Ну як вам переговори з рашистами? Потрібно на день побєдобєсія зробити в моцкві Ад.
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23.04.2025 09:48 Відповісти
Пекло на красній площі необхідно, але хто це зробить?
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23.04.2025 09:55 Відповісти
А нащо ховати назву "енергетичного об'єкту" - що би рашисти не здогадалися по чому вони безперервно луплять ось вже більше доби?

Чи для того, що би "не було паніки перед травневими святами та шашликами"?
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23.04.2025 09:57 Відповісти
Те що я казав-рашисти будуть лупити,вбивати цивільних,енергетику.Всі будуть тільки спостерігати за діями України.
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23.04.2025 10:27 Відповісти
Трансформатор який треба замінити.Тільки хоч би бетонними блоками прикрити бо по паперам знищений трансформатор був захищений а на ділі ні хоч Наєм гроші на захист отримав.
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23.04.2025 10:45 Відповісти
Свиноособаки сказилися,зовсім.Скажених знищують.
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23.04.2025 10:48 Відповісти
То бийте по Бєлгороду та Курську. Чи у найвеличнішого лідора асфальт не того калібру?
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23.04.2025 11:23 Відповісти
Ударів у відповідь не буде, бо рассіани можуть залишитись без світла. Клоунада триває.
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23.04.2025 12:55 Відповісти
 
 