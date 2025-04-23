Рашисти знищили енергооб’єкт, що забезпечував світлом Херсон

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Херсоні, внаслідок чого можливі вимушені відключення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА - тривають дотепер.



Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

"Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення", - додав очільник області.

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