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Новини Удари по енергетиці
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Україна передала США список порушень Росією "енергетичного перемир’я", - МЗС

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

Україна офіційно передала Сполученим Штатам список зафіксованих порушень Росією так званого "енергетичного перемир’я", яке мало діяти з 25 березня після переговорів делегацій у столиці Саудівської Аравії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він уточнив, що список порушень був переданий не лише США, а й іншим міжнародним партнерам та організаціям офіційними каналами, а не лише через ЗМІ.

"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони, м'яко кажучи, проблематичні і саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, що 16 квітня Тихий повідомив, що всього за час енергетичного перемир'я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир'я.

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков 18 квітня заявив, що місячний мораторій на обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України завершився.

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Автор: 

МЗС (4125) енергетика (2597) перемир’я (942) війна в Україні (3935)


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до жопы. Трамп в своей голове уже достиг мира.
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25.04.2025 13:51 Відповісти
Наші ще сподіваються на якусь справедливу реакцію США? Йолопи. Найкращою реакцією є знищення російських НПЗ. Зеленський зраджує Україну своїм безглуздим енергетичним перемир'ям.
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25.04.2025 13:57 Відповісти
США припинили фінансування на фіксацію та розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.
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25.04.2025 13:58 Відповісти
І шо?
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25.04.2025 13:59 Відповісти
 
 