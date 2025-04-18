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Новости Удары по энергетике
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Мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины завершился, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ .

"Месяц действительно прошел. Пока никаких других указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было", - сказал Песков.

Напомним, что 16 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что всего за время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала это энергетическое перемирие.

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Автор: 

мораторий (170) Песков Дмитрий (1872) энергетика (2560)


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Топ комментарии
+21
По НПЗ кацапським вже можна ху@рить
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18.04.2025 13:40
+20
Дотримувалась його тільки Україна, тому завершився він хіба що для ГУР МО та ЗСУ.
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18.04.2025 13:36
+13
Давно НПЗ не горели,усатый таракан соскучился?
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18.04.2025 13:36
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То вже можно?
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18.04.2025 13:36 Ответить
Вони мавпи з ракетами, та ще дурніші. Вибачте тваринки
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18.04.2025 13:42 Ответить
Треба!
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18.04.2025 16:39 Ответить
Дотримувалась його тільки Україна, тому завершився він хіба що для ГУР МО та ЗСУ.
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18.04.2025 13:36 Ответить
Параша й не розпочинала той мораторій, а тут вже закінчився.
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18.04.2025 13:39 Ответить
за СБУ раджу не забувати ніколи
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18.04.2025 14:43 Ответить
А то прийдуть?
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18.04.2025 15:29 Ответить
нахіба їм приходити?
СБУ по об'єктам ворога хєрачить не менше за ГУР МО - от шо малося на увазі
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18.04.2025 15:41 Ответить
Підтримую тих окремих героїв з СБУ які хєрачать москалів на фронті, але виникає якись дисонанс - в нас вже всіх ворогів всередині країни зачистили?
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18.04.2025 16:21 Ответить
звісно ні
непочатий край роботи
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18.04.2025 16:27 Ответить
Це добре, але краще б служба зайнялась високоповажними мародерами, саботажниками і іншими зрадниками, тобто прямими обов'язками. Дрібних карасів і піскарів вони постійно підчищають, а от сщуки жирують.
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18.04.2025 17:16 Ответить
підтримується цілком
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18.04.2025 17:24 Ответить
Їбанат!
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18.04.2025 13:36 Ответить
То мерщій біжі, підріло піськов, прикривати своїми вусами НПЗ на балалайні.
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18.04.2025 13:36 Ответить
Давно НПЗ не горели,усатый таракан соскучился?
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18.04.2025 13:36 Ответить
По НПЗ кацапським вже можна ху@рить
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18.04.2025 13:40 Ответить
Да так, чтобы у этого усатого таракана усы подгорели
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18.04.2025 14:48 Ответить
нужно
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18.04.2025 16:58 Ответить
Ги! Лаптерилі, готуйте ***** під роздачу )
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18.04.2025 13:38 Ответить
це ти жалієшся?
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18.04.2025 13:40 Ответить
Мораторій по ударам у відповідь по містах нацистської россії з 2019 року відмінити практично не можливо. Бубочка проти.
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18.04.2025 13:41 Ответить
От вам і відповідь, що надаговорювали в ОАЕ. Тобто, нічого. Тепер з точки зору логіки, воєнний стан продовжили до серпня цього року. Сьогоднішня заяава з Білого дому, що, якщо нічого не вирішиться найближчими днями то США дають задню і по суті самоусуваються від вирішення питання мирних переговорів. І от заява усатого виїбка. Висновок, війна переходить у ще одну літню компанію.
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18.04.2025 13:42 Ответить
у літню-то кампанію переходить, це і так було зрозуміло. але чомусь воєнний стан вперше подовжили на місяць раніше. він мав закінчитись в травні і попередні роки його теж подовжували в травні.
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18.04.2025 14:02 Ответить
тобто серпень могли спокійно закрити військовим станом, якби в травні проголосували.
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18.04.2025 14:03 Ответить
відповідь очевидна - необхідно продемонструвати насамперед сша, що Україна продовжує бити окупанта та не зупиниться захищатися від збройної агресії ********** на догоду рєшал а-ля стьопи вітькова та його босса рудого донні
Європа із приємністю та пошаною сприйняла таке рішення та дала відповідь рубіо та вітькову нарахунок їхніх пропозицій злити Україну
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18.04.2025 14:47 Ответить
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18.04.2025 13:42 Ответить
то по деткам вы уже не бьете????....
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18.04.2025 13:44 Ответить
Убивать детей - это духовная скрепа российских нацистов. Одна из основных ихних духовных скреп.
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18.04.2025 13:49 Ответить
***, этому ёршику уже прогулы в аду ставят
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18.04.2025 13:44 Ответить
рудий дурак ,а цей ще гірше
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18.04.2025 13:45 Ответить
Ублюдки ублюдками мавзолейными и здохнут
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18.04.2025 13:46 Ответить
мавзолей лише для одного. Інші просто здохнуть і відспівати нікому буде
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18.04.2025 13:54 Ответить
Якось дивно.Енергетичне перемиря?Тобто обєкти енергетики важливіші за життя та здоровя українців?
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18.04.2025 13:48 Ответить
А обов'язково цю фотохарю цілий день виставляти?
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18.04.2025 13:49 Ответить
добре що йоршик це озвучив, тепер ******* вже не буде списувати своє небажання нашкодити русні на якісь домовленості
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18.04.2025 13:51 Ответить
чомусь піськов про ізжравілу флотілію параші у Чорному морі не згадав. Треба поповнювати перелік кораблів у "ескадрі" крейсера "Мацква"
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18.04.2025 13:52 Ответить
НПЗ приготуватись.
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18.04.2025 13:55 Ответить
підрило вуССате.. А воно було те "перемир'я"?
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18.04.2025 13:58 Ответить
І що нам на це скаже "дєдушка Донні"?
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18.04.2025 13:58 Ответить
Донні-гандоні
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18.04.2025 15:22 Ответить
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18.04.2025 14:02 Ответить
Росія вважає, що на нинішньому етапі говорити про припинення вогню у війні проти України "нереалістично". Україна має повне право поражати всі об"кти , які рахує за потрібне.
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18.04.2025 14:07 Ответить
якщо рашист закінчив мораторій.Україні негайно потрібно нанести масовані удари по прифронтовій енергетичній структурі на відстань до 500км від україно-рашистської границі.
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18.04.2025 14:08 Ответить
Мораторий на удары по русским энергообъектам тоже . . .
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18.04.2025 15:19 Ответить
 
 