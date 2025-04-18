Мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины завершился, - Песков

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ .

"Месяц действительно прошел. Пока никаких других указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было", - сказал Песков.

Напомним, что 16 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что всего за время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала это энергетическое перемирие.

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