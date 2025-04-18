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Мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины завершился, - Песков
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что месячный мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины завершился.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ .
"Месяц действительно прошел. Пока никаких других указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было", - сказал Песков.
Напомним, что 16 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что всего за время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала это энергетическое перемирие.
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показать весь комментарий18.04.2025 13:40
+20 anna petrova #587029
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показать весь комментарий18.04.2025 13:36
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СБУ по об'єктам ворога хєрачить не менше за ГУР МО - от шо малося на увазі
непочатий край роботи
сщуки жирують.
Європа із приємністю та пошаною сприйняла таке рішення та дала відповідь рубіо та вітькову нарахунок їхніх пропозицій злити Україну