Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа, который сказал, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Достаточно сложные идут контакты, потому что и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

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