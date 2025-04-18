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Новости Заявления о мире Переговоры о прекращении огня
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Песков о заявлениях Трампа о прекращении огня на этой неделе: Идут сложные контакты

Кремль отреагировал на заявления Трампа о прекращении огня

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа, который сказал, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Достаточно сложные идут контакты, потому что и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Также читайте: Содержание разговора Путина и Виткоффа передали Трампу. США продолжают работать с Европой и Украиной, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1872) россия (95526) Трамп Дональд (5214) прекращения огня (143)


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Топ комментарии
+6
Настане час, коли ви підари, будете благати про мир,
але вас, свинорилих, вже ніхто не почу.є.
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18.04.2025 13:09
+3
Складні контакти у позі 69.
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18.04.2025 13:01
+3
та ми вже зрозуміли:

1. американці чекають відповіді від росіян: фактично це просто шаройобство , бо після 2 ганебних дзвінків трампа до пуйла, 3 ганебних зустрічей американців з росіянами, ганебних зустрічей віткофа, а також після щоденних заяв лаврова, нєбєнзі, захаровой, піськова ... Не треба бути дауном, щоб остаточно зрозуміти відповідь росіян - вони хочуть вбити всіх українців.

2. рубіо сказав, що сша вийдуть з переговорів, якщо не побачать у обох сторін бажання до припинення вогню. Хоча Україна вже заявила, що готова. Тобто, коли росіяни знов пошлють американців, ті скажуть "ми зробили що могли", "вони не хочуть зупинки війни" (і пофіг, що Україна погодилась) .
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18.04.2025 13:33
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Що бункерний заблукав у сховищі й не виходить на контакт?
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18.04.2025 13:00 Ответить
вітьхофф постійно забуває точну кількість "проблемних" регіонів...
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18.04.2025 13:32 Ответить
Складні контакти у позі 69.
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18.04.2025 13:01 Ответить
складні контакти - у вухо через онал?
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18.04.2025 13:05 Ответить
Так, Марія, через нього.
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18.04.2025 13:13 Ответить
Дідуганам вже складно вступити в контакт, ніяк не виходіть кінчити...
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18.04.2025 13:05 Ответить
Даже лупоглазый в этот раз ответил слишком обтекаемо, такое ощущение что близится какой то значимый "сюжетный" поворот, но в какую сторону....
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18.04.2025 13:07 Ответить
Контакти - контракти - бізнес - плани
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18.04.2025 13:09 Ответить
Настане час, коли ви підари, будете благати про мир,
але вас, свинорилих, вже ніхто не почу.є.
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18.04.2025 13:09 Ответить
Так і буде.

А на додачу до цього ночхі будуть різати московитів десятками і сотнями. І їх виття теж ніхто не почує.
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18.04.2025 13:15 Ответить
Хтось взагалі може пояснити трампонівський дебілам, що напад кацапні на Україну -це чисто про геноцид і асиміляцію задля маячні про "расійскаю імпєрію"? Рестораторша маркарова точно не пояснить.
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18.04.2025 13:10 Ответить
Зєлєнскій пробував. Видно не його це.
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18.04.2025 13:15 Ответить
Дебілам трампохла до лампочки. Вони гроші заробляють.
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18.04.2025 13:15 Ответить
Сегодняшний прилёт по Харькову - это *** диалог?
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18.04.2025 13:13 Ответить
Да, это язык Мордора, на котором они испокон веков предпочитают вести переговоры. Обстрелами мирного населения, как и вообще нарочито варварское ведение войны, кремль преследует по меньшей мере три цели: бей чужих что б свои боялись, и не дай бог не удумал кто повторить путь Украины, устрашение что бы украинцы были боле сговорчивы на условия кремля, и что бы возмущение украинцев не позволило заключить политикам прекращение огня. Последнее не противоречит второму, ибо при любом варианте это на руку кремлю, по крайне мере они так думают.
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18.04.2025 13:24 Ответить
"Відкрита до забезпечення власних інтересів" - це все, що мав би почути Трамп. Інтереси інших кацапи враховувати не бажають. Отже це не перемовини, а ультиматум. В тому числі і Трампу.
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18.04.2025 13:13 Ответить
***** не президент рф он начальник овощной базы. Разговаривать с кацапами это всё равно что с арбузом.или помидором.
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18.04.2025 13:23 Ответить
Більше підходить ското бази свинособак
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18.04.2025 13:37 Ответить
Пурганосний піськоструй !!))
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18.04.2025 13:24 Ответить
та ми вже зрозуміли:

1. американці чекають відповіді від росіян: фактично це просто шаройобство , бо після 2 ганебних дзвінків трампа до пуйла, 3 ганебних зустрічей американців з росіянами, ганебних зустрічей віткофа, а також після щоденних заяв лаврова, нєбєнзі, захаровой, піськова ... Не треба бути дауном, щоб остаточно зрозуміти відповідь росіян - вони хочуть вбити всіх українців.

2. рубіо сказав, що сша вийдуть з переговорів, якщо не побачать у обох сторін бажання до припинення вогню. Хоча Україна вже заявила, що готова. Тобто, коли росіяни знов пошлють американців, ті скажуть "ми зробили що могли", "вони не хочуть зупинки війни" (і пофіг, що Україна погодилась) .
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18.04.2025 13:33 Ответить
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18.04.2025 13:34 Ответить
Краще мовчи хоч вигляд матимеш розумний
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18.04.2025 13:38 Ответить
Кілька днів тому це чмо заявляло про успішні перемовини , тепер заявляє про складні контакти .
Мабуть шось - пашло нє па плану !
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18.04.2025 14:03 Ответить
 
 