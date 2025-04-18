Песков о заявлениях Трампа о прекращении огня на этой неделе: Идут сложные контакты
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа, который сказал, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.
"Достаточно сложные идут контакты, потому что и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему", - сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.
Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.
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але вас, свинорилих, вже ніхто не почу.є.
А на додачу до цього ночхі будуть різати московитів десятками і сотнями. І їх виття теж ніхто не почує.
1. американці чекають відповіді від росіян: фактично це просто шаройобство , бо після 2 ганебних дзвінків трампа до пуйла, 3 ганебних зустрічей американців з росіянами, ганебних зустрічей віткофа, а також після щоденних заяв лаврова, нєбєнзі, захаровой, піськова ... Не треба бути дауном, щоб остаточно зрозуміти відповідь росіян - вони хочуть вбити всіх українців.
2. рубіо сказав, що сша вийдуть з переговорів, якщо не побачать у обох сторін бажання до припинення вогню. Хоча Україна вже заявила, що готова. Тобто, коли росіяни знов пошлють американців, ті скажуть "ми зробили що могли", "вони не хочуть зупинки війни" (і пофіг, що Україна погодилась) .
Мабуть шось - пашло нє па плану !