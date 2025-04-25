Росія накопичувала ракети під час "енергетичного перемир’я" для масованої атаки 24 квітня, - британська розвідка

Так зване "енергетичне перемир'я" Росія використала для того, щоб поповнити запаси ракет для масованої атаки 24 квітня.

Про це Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно аналізу британської розвідки, під час комбінованого удару РФ задіяла стратегічну авіацію, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту і наземні установки. Основними цілями РФ стали Київ і Харків.

"Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби",- сказано у звіті.

Також британська розвідка додає, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Окрім цього, розвідка Британії вважає, що "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".

Читайте також: Ворог використав "великоднє перемир’я", щоб підготуватися до масованого штурму на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України, - Валтонен

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Читайте також: Україна передала США список порушень Росією "енергетичного перемир’я", - МЗС