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Новини Масований ракетний обстріл Перемир’я на 30 днів
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Росія накопичувала ракети під час "енергетичного перемир’я" для масованої атаки 24 квітня, - британська розвідка

обстріл 24 квітня

Так зване "енергетичне перемир'я" Росія використала для того, щоб поповнити запаси ракет для масованої атаки 24 квітня.

Про це Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно аналізу британської розвідки, під час комбінованого удару РФ задіяла стратегічну авіацію, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту і наземні установки. Основними цілями РФ стали Київ і Харків.

"Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби",- сказано у звіті.

Також британська розвідка додає, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Окрім цього, розвідка Британії вважає, що "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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Автор: 

Велика Британія (5595) розвідка (3863) росія (65238) перемир’я (942)


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ОТАКЕ і буде все перемиря з РФ, а Трамп просто забезпечує їм перемогу в війні, звичайні шлюха куплена за гроші
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25.04.2025 20:39 Відповісти
Трамп дуже любить гроші і тільки про них белькоче 🙁
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25.04.2025 20:45 Відповісти
Британська розвідка така сама, як і їхні вчені.
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25.04.2025 20:40 Відповісти
Трамп підтримає друга. Скаже що це логічно. І сам би він так зробив
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25.04.2025 20:41 Відповісти
Кремлівський вибл@док хитрощами і брехнею переозброїв
своїх скажених псів під час ( так званого) перемирʼя для того,
щоб знищити побільше украінців !
Будь ти проклятий , сучий ти потрох і весь твій виводок ,
так як вони від істоти , яка повинна здохнути 🤬
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25.04.2025 20:43 Відповісти
Росія накопичувала ракети під час для масованої атаки 24 квітня, - британська розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3548872

Дякуємо Умерову,Єрмаку і Зеленському за "енергетичного перемир'я".
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25.04.2025 20:48 Відповісти
Короче Украина превратится в большой лугандон 16-18 годов.
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25.04.2025 20:51 Відповісти
кацапия накапливала ракеты в воинских ракетных частях. Но при этом ещё их делала последние 30 лет хоть и с разной скоростью. А вот кто нихера не делал 30 лет, и продал то что раньше лежало---так не скажу. Такого не может быть ни у кого. Или совсем у дурака.
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25.04.2025 20:53 Відповісти
Ніхто нічого не накопичував. У кацапів як були ракети так і залишилися. Місяць так званого перемир'я...чи й не накопичили. Британська розвідка зі своєю "аналітикою" зі стелі просто зайвий раз демонструє свою нікчемність, невігластво та імпотентність. Натяки про "Агент 007"?! Чи балачки про "круте" МІ 6 ?! ПхаАхахахаха. Яка здорова мильна бульбашка..
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25.04.2025 20:56 Відповісти
 
 