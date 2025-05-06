Стармер та Макрон обговорили 30-денне перемир’я в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном питання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначено, що обговорюючи ситуацію в Україні, Макрон та Стармер погодилися, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних мирних переговорів.

"Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що лідери Британії та Франції домовилися посилити амбіції між країнами в усіх сферах, включаючи оборону і безпеку, а також боротьбу з нелегальною міграцією.

"Обидва лідери підкреслили, що необхідно зробити більше для того, щоб зупинити нелегальну міграцію на початках. Вони також погодилися з важливістю проведення успішного саміту ЄС - Велика Британія через два тижні. Обговорюючи ситуацію в Газі, обидва висловили глибоке занепокоєння останніми подіями й погодилися з необхідністю відновлення мирного процесу", - йдеться на сайті британського уряду.

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Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні РФ проти України щонайменше на 30 днів.