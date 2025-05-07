Макрон про 30-денне перемир’я в Україні: Європа очікує на відповідь

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вірить у дотримання оголошеного Росією триденного перемир’я та закликав до щонайменше 30-денного припинення вогню.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Макрон підкреслив, що Європа очікує серйозного кроку з боку Кремля, який дозволить перейти до створення умов для тривалого миру: "Сьогодні є лише одне питання, на яке ми повинні отримати відповідь: чи готова Росія до припинення вогню на строк щонайменше 30 днів, щоб у цьому контексті побудувати міцний і тривалий мир?" - зазначив Макрон.

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"Чи після трьох обіцяних днів, які, безсумнівно, не будуть дотримані, як і попередні, російський президент нарешті буде серйозним? Це те, що для нас важливо", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що європейські лідери докладають зусиль для досягнення тривалого перемир’я і готові супроводжувати цей процес у тісній координації.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

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