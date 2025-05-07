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Новини Перемир’я на 30 днів Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Макрон про 30-денне перемир’я в Україні: Європа очікує на відповідь

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вірить у дотримання оголошеного Росією триденного перемир’я та закликав до щонайменше 30-денного припинення вогню.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Макрон підкреслив, що Європа очікує серйозного кроку з боку Кремля, який дозволить перейти до створення умов для тривалого миру: "Сьогодні є лише одне питання, на яке ми повинні отримати відповідь: чи готова Росія до припинення вогню на строк щонайменше 30 днів, щоб у цьому контексті побудувати міцний і тривалий мир?" - зазначив Макрон.

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"Чи після трьох обіцяних днів, які, безсумнівно, не будуть дотримані, як і попередні, російський президент нарешті буде серйозним? Це те, що для нас важливо", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що європейські лідери докладають зусиль для досягнення тривалого перемир’я і готові супроводжувати цей процес у тісній координації.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

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Автор: 

Макрон Емманюель (1467) війна в Україні (4182) Мерц Фрідріх (76) припинення вогню (178)


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Європа очікує на відповідь

Нє.
Еуропа очкує!
Очкувала і очкуватиме!
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07.05.2025 15:57 Відповісти
А що ще не отримала? Всі ці варварські рашистів атаки не рахуються?
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07.05.2025 16:01 Відповісти
Наполеон знав, як москалям слух прочистити, тому не марнував час на очікування.
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07.05.2025 16:05 Відповісти
Ждуни
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07.05.2025 16:06 Відповісти
Та ще можна очікувати багато років, українців вистачить.
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07.05.2025 16:08 Відповісти
С парой сотен Скальпов по рф и добрым словом ожиданием, можно добиться большего чем просто с ожиданием
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07.05.2025 16:18 Відповісти
 
 