Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

Він назвав пропозицію Путіна театральною постановкою. Та нагадав, що саме 7 травня 25 років тому Путін став російським президентом.

"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які США йому запропонували через спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

"Це більше театральна постановка з його боку. Тому що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо. І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - додав президент України.

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Зеленський відзначив, що якщо РФ дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, "тоді ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню". "Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7-го, потім 7-го роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11-го числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому ніякої пропозиції", - додав голова держави.

Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. "Але проте, якщо є воля, то озвучується, що давайте місяць. Ми віримо тоді, що вони готові до наступних кроків. Наші всі сигнали американцям, британцям, французам ми передали. Американці з нами погоджуються. Принаймні офіційна позиція Білого дому - вона звучала, що вони розуміють, що це просто іграшки з його боку, несерйозна розмова", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

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