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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський

Зеленський про триденне перемир’я Путіна

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

Він назвав пропозицію Путіна театральною постановкою. Та нагадав, що саме 7 травня  25 років тому Путін став російським президентом.

"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які США йому запропонували через спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

"Це більше театральна постановка з його боку. Тому що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо. І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві, - Зеленський

Зеленський відзначив, що якщо РФ дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, "тоді ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню". "Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7-го, потім 7-го роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11-го числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому ніякої пропозиції", - додав голова держави.

Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. "Але проте, якщо є воля, то озвучується, що давайте місяць. Ми віримо тоді, що вони готові до наступних кроків. Наші всі сигнали американцям, британцям, французам ми передали. Американці з нами погоджуються. Принаймні офіційна позиція Білого дому - вона звучала, що вони розуміють, що це просто іграшки з його боку, несерйозна розмова", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я" від Путіна до 9 травня - спроба показати готовність до перемовин без втрат для РФ, - британська розвідка

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) путін володимир (23860) перемир’я (955)


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Топ коментарі
+20
на 9 травня має бути бавовна та шашлики на параді в москві, а потім - перемир'я
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03.05.2025 12:22
+19
Кацапи, типу погодяться, а потім 10 скажуть, що "піріміріє сорвана укр. старaной"! В результаті, вони отримають необхідне припинення вогню, і атак 9 травня!
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03.05.2025 12:21
+17
довбойо....
а чому не з 10 травня?
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03.05.2025 12:21
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Это правильный ход, хотя можно было сделать его на пару дней раньше...
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03.05.2025 12:21 Відповісти
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03.05.2025 12:25 Відповісти
довбойо....
а чому не з 10 травня?
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03.05.2025 12:21 Відповісти
Тому що довбойо
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03.05.2025 12:27 Відповісти
двбби вважають ворогів двбббами
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03.05.2025 14:24 Відповісти
Кацапи, типу погодяться, а потім 10 скажуть, що "піріміріє сорвана укр. старaной"! В результаті, вони отримають необхідне припинення вогню, і атак 9 травня!
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03.05.2025 12:21 Відповісти
Так і буде! Ху...ло розводить янелоха як лоха! 😁
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03.05.2025 12:24 Відповісти
От тільки би фуйло, разом iз зєцыцьком не розвели всіх інших....

....васток оБман - дєло тонкає......
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03.05.2025 12:34 Відповісти
Да зассыть клоун на гей парад 9 мая ударить, да и не чем, итоги правления потужного дегенерата
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03.05.2025 12:30 Відповісти
У Квітки-Основ'яненка є персонаж - жадібний куркуль Пузир. В Пузиря є колега - лукавий схематозник Зеленський. Україні із Зеленським ще пощастило.😃
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03.05.2025 12:46 Відповісти
на 9 травня має бути бавовна та шашлики на параді в москві, а потім - перемир'я
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03.05.2025 12:22 Відповісти
Тільки так і не навпаки !!!!!!!!!
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03.05.2025 12:24 Відповісти
Так ***** і гостей запросив на шашлики з Того і інших племен

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03.05.2025 12:31 Відповісти
Українські військові https://novyny.live/tag/plennye взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії. Зазначається, що більшість з них - це молоді студенти, які поїхали в Росію на навчання.

Про це йдеться у заяві https://diplomatie.gouv.tg/mise-en-garde-concernant-de-supossees-bourses-datudes-universitaire-en-russie/ МЗС Того.

А КУДИ ДИВИВСЯ ТОЙ МЗС ДО ПОЛОНУ СВОЇХ ГРОМАДЯН - у рот хутину ?!
Ось яке перемирʼя , якщо ***** усіх вождів племен на парад збирає ?
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03.05.2025 12:32 Відповісти
А як же парад победобесія? Нихто по ньому не вдарить ?

блин, Харків ******** кожен день. Ти, трусло, думаешь що ***** перестане бомбити Україну?
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03.05.2025 12:23 Відповісти
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03.05.2025 12:24 Відповісти
Главное , шобы на мавзолее тех целлофанок было побольше, кагбэ, на все 100500%.
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03.05.2025 12:46 Відповісти
Я , взагалі то , пропонувала Буданову вдарити будівлі ФСБ у момент їх святкових зборів.
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03.05.2025 12:49 Відповісти
А вишенка на тортике - беспилотник обманка застрял в циферблате курантов, перед тем раскидвший листовки с мирным предложением, мол, https://youtu.be/-Cvds4HzVH4 Ванья, сдоффайся путет тепе черный хлеп-сельотка - русская вотка...
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03.05.2025 13:11 Відповісти
Еой, тут людина дала іншу пропозицію
https://www.facebook.com/bruno.lu.2024?comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3NzA5NzE5MzcwODA3XzMwMzMzNTcwNzI5NTY3MDc0&__cft__%5B0%5D=AZVERcjzDEjf3Kn6bKtDkwNod4OUU8x_y1NP83WXINedXrO-kSaSsdEhjI1XXCSAldLSkjB1zyIGYJmhsvyOD37ljrLSxRDgUSqfSzcfdhX2dz5GaB8Fjb-5wOxPV2UbIgsgdaTs4JhuLCkmHC5Mf8CUr8PBtiW_JZ7Ht5PGTf0oN1w_PEgqO3fs1OOl_QbpNKuOX_yNBTUYqjPW5y0rM5Qm&__tn__=R-R Marvin Heemeyer

Запустити дрони без заряду, бо ще впадуть у натовп, нароблять там фаршу, потім то використають проти України. А от пусті дрони в небі, канонада ПВО і то як путіна, на руках несуть і з повним чемоданом запихують у броньовик, в той час коли натовп ********* верещить і скаче в річку Москва, під зйомки тисяч камер, безцінні кадри би були
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03.05.2025 13:14 Відповісти
ось і гарна відмазка під'їхала чому по параду не битимуть.
відразу казав що не буде удару а тут табуни мрійників бігали, фантазували як по мавзолею, по бронеколонам, по гостям на трибуні...
ага, щаз.
до речі, навіть стерненко в лікарняній палаті фантазував учора про удар по параду.
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03.05.2025 12:24 Відповісти
та насрати на гарну/негарну відмазку. звісно ніхто не збирався бити навіть в думках, крім фантазерів.

1) на параді буде китайоза сі , ніхто туди не лупитиме (він би не їхав, не маючи 100% гарантії від арахамій та ко).
2) плюс - російські бюджетники. Чуйка підказує, що Захід за них переживатиме не менше, ніж за мирних українців . (на Заході ж досі лунає, що це війна путіна, а узкій народ нєвінават)
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03.05.2025 13:07 Відповісти
Не гарантує безпеку товаришу Сі та іншим керівникам держав, які так чи інакше підтримують рашистську пітьму.

Скраншот із відповідних повідомлень ЗМІ:

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03.05.2025 12:24 Відповісти
тут Вучіч та Фіцо раптово захворіли... (далі буде).
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03.05.2025 12:29 Відповісти
😁😅🤣
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03.05.2025 12:38 Відповісти
Вони не приїдуть? Я щось пропустив?
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03.05.2025 12:42 Відповісти
Так.
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03.05.2025 12:50 Відповісти
Ех, якби цей весь "іконостас", любителів ху...ла, та хоч разочок, якимось довгим Нептуном, чи хоча б Паляницею! Але ж мрії, мрії, на Банковій, зрадники, цього не дощволять! 😪
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03.05.2025 12:29 Відповісти
мені цікаво, у фіцо чи вучіча є мінімальна самоповага? Словаччина - член ЄС, сербія - збирається в ЄС.

Цим "європейцям" хіба не бридко бути в компанії військового злочинця та його друзів? мадуро, ким чен ин, токаєв, лукашенко та інші дегенерати ... Та від цих прізвищ воротить.

p.s. Це як днем вчитись в елітній школі, а ввечорі піти на вечірку до наркоманів та кримінальників
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03.05.2025 13:11 Відповісти
Переконана,що більшість українців за те,щоб влаштувати салют на Московії на їх свято.Може вже час послухати людей,яких ви забовязали захищати країну,а самі,коли прийшов час діяти даєте задню? Влада,ви самі не воюєте і ніхто з вас там не буде,то вже всім зрозуміло,але влаштуйте людям свято,хоча у пам'ять тих,що не дочекались цього.
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03.05.2025 12:28 Відповісти
Повністю з Вами зноден! За смерті сотні тисяч загиблих людей, за діточок, за знищені міста і села, це простр ОБОВ'ЯЗОК говнокомандувача, вдарити по параду побєдобєсія, тим більге, що це законна військова ціль!
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03.05.2025 12:33 Відповісти
Якщо ми говоримо про перемогу,а не про шляхи завуальованої капітуляції,влада зобов'язана зробити там бавовну 9-го травня,бо як нє, то який сенс людям гинути кожен божий день,коли влада маючи всі можливості того не робить.Цей парад Флеш Роял для України,пасувати з такими картами просто зрада інтересів країни і людей!
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03.05.2025 12:37 Відповісти
з роялем обережніше, бо боневтіку ще марш перемоги на ньому грати😀
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03.05.2025 12:57 Відповісти
Це не голосування за шоу чи конкурси, щоб електорат потішити. Це просто необхідність. Військова доцільність. Влаштувати психологічний удар, що їх Хйло слабке і не здатне захистити елітне моцковське бидло і саму столицю підаросії.
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03.05.2025 13:33 Відповісти
... Згадки про гру президента членом на роялі порушують основи нацбезпеки, - **********
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03.05.2025 12:32 Відповісти
Та хай сосе і далі у всієї жОПи, хто її зараз слухає! 🤬
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03.05.2025 12:34 Відповісти
на 31 день що?
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03.05.2025 12:32 Відповісти
Массований кацапський удар по цивільному населенню у багатьх містах!
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03.05.2025 12:35 Відповісти
Це НЕ ПЕРЕМИР'Я. А одностороннє припинення вогню, яке НІХТО не буде контролювати.
Іловайськ і 11 років підлої війни ще не всіх навчили - КАЦАПАМ НЕ МОЖНА ВІРИТИ.
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03.05.2025 12:36 Відповісти
Да здравствует 9-е...
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03.05.2025 12:43 Відповісти
С балконом полный провал, пан Амбер был прав.
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03.05.2025 12:56 Відповісти
Ага, поведись на 30, а вони після шабашу скажуть що 3 і знову надують
Вони недоговороздатні
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03.05.2025 12:45 Відповісти
Втіхою для "гостей", якщо вони передумають їхати на побєдобєсіє, буде те що пині там теж не буде, замість нього буде хтось з двійників -трійників ,той "каво нє жалка".
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03.05.2025 12:49 Відповісти
Якщо не буде ударів по Москві на 9травня, то 100% зелене чмо домовилось з Путіним.
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03.05.2025 12:53 Відповісти
Якщо не буде бавовни на Червоній площі,немає сенсу армії продовжувати оборону,бо це не вирішує проблему,тільки забирає життя найкращих,а насправді все давно домовлено.
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03.05.2025 13:19 Відповісти
Да ФСБ само там таракт якийсь зробить щоб потім нас звинуватити...ну і щоб прибрати когось що багато знає та вже набрид
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03.05.2025 12:53 Відповісти
Так українцям вже не звикати - Україну постійно винуватять у всіх проблемах.
ТОМУ НАЧХАТИ ЩО ТАМ ЗРОБИТЬ ФСБ
ВОЛКІВ боятись - у ліс не ходити . Треба завжди бити першими ‼️‼️
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03.05.2025 12:58 Відповісти
Да хай роблять, нам *****. Нехай для провокації завалять справжнього хйла і піськова, і ще з два десятки ************** і звинуватять Україну.
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03.05.2025 13:28 Відповісти
Треба вже бити по моцкві кожен день, щоб запрошені гості-підори обісрались і не прийшли. Замість ху"ла все одно буде двійник.
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03.05.2025 12:54 Відповісти
Щоб запрошені гості не вірили хутіну і не лізли в Україну
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03.05.2025 12:55 Відповісти
Зе, е мае, ти що дурній? Вони за 30 днів ракет нароблять і вдарять по всій України.

Пєтриотів не вистачить їх збивати.

А СКІЛЬКІ ЦІВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВБЬЮТЬ ‼️‼️
ось тоді тебе і винесуть із ОПУ на віллу ( тобто на віллах)
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03.05.2025 12:54 Відповісти
Та не, не вынесут. Ляшко нычкарится на фронте(спец по беспилотникам).
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03.05.2025 12:57 Відповісти
А Юлька - ни то, ни сьо.
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03.05.2025 12:58 Відповісти
Вова! Ты позорище Кривбасса! Перестань плясать под дудку Путина! Ему нужен ПАРАД, потом ТЫ БУДЕШЬ ВИНОВАТЫМ В ОКОНЧАНИИ ПЕРЕМИРИЯ! И об этом тебе орет вся планета. Баран тупорылый.
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03.05.2025 12:56 Відповісти
Не нужно произносит много лишних слов, сказал, что на три дня не будет перемирия и точка.
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03.05.2025 12:57 Відповісти
пуйло 100500 разів брехав та кидав Україну в таких перемир'ях. А тут така можливість йбнуть його побєдобєсіє разом з самим пуйлом! якщо зе знову піде на змову з пуйлом - все буде ясно
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03.05.2025 13:04 Відповісти
А чому ми погоджуємося на хйловські ініціативи, а не навʼязуємо свої? Чому ми хйлу, де факто, даємо сигнал, що шабаш побєдобєсія обійдеться лише в один чумайдан? Навпаки, треба 9го вʼїбати, а 10го казати «можемо повторити».
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03.05.2025 13:26 Відповісти
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03.05.2025 13:29 Відповісти
Скільки техніки і військових буде в одному місці, це просто гріх не попробувати вдарити, може щось тай долетить по факту. Ото було б файно!
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03.05.2025 13:31 Відповісти
Я хотівби мир на сотню мільярдів років______Вчені кажуть, що через стільки часу ЗЕМЛЯ всерівно НАХ згорить...
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03.05.2025 13:32 Відповісти
Нахіба ти зелене непорозуміння тягнеш країну у зашморг. Ну погодиться ХЛО на місяць такого "перемирʼя". Далі що? москалі вирішують свій шабаш і місяць їхня нєфтянка запасає ГСМ, окупанти покращують логістику. Готують із Ыном додаткові ремурси і активно розпочинають літньо- осінню компанію. А ми в цей час не виносимо їх логістику і тили...
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03.05.2025 13:34 Відповісти
А чому не з 10-го? Це щоб путіну свято не зіпсувати? Можна було б запустити по Москві на 9-те беспілотники без вибухівки і з поздоровчими листівками і туалетною бумагою. Їм вона там знадобиться коли побачать сотню безпілотників.
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03.05.2025 13:36 Відповісти
Надо же прогнуться перед Путе вовешуте.
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03.05.2025 14:09 Відповісти
пам'ять, як у рибки в акваріумі. була пасха, було "перемир'я" і що? нащо трандеть про наше перемир'я?
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03.05.2025 14:32 Відповісти
 
 