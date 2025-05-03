Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.
Він назвав пропозицію Путіна театральною постановкою. Та нагадав, що саме 7 травня 25 років тому Путін став російським президентом.
"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Він вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які США йому запропонували через спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.
"Це більше театральна постановка з його боку. Тому що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо. І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - додав президент України.
Зеленський відзначив, що якщо РФ дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, "тоді ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню". "Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7-го, потім 7-го роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11-го числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому ніякої пропозиції", - додав голова держави.
Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. "Але проте, якщо є воля, то озвучується, що давайте місяць. Ми віримо тоді, що вони готові до наступних кроків. Наші всі сигнали американцям, британцям, французам ми передали. Американці з нами погоджуються. Принаймні офіційна позиція Білого дому - вона звучала, що вони розуміють, що це просто іграшки з його боку, несерйозна розмова", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.
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а чому не з 10 травня?
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вастокоБман - дєло тонкає......
Про це йдеться у заяві https://diplomatie.gouv.tg/mise-en-garde-concernant-de-supossees-bourses-datudes-universitaire-en-russie/ МЗС Того.
А КУДИ ДИВИВСЯ ТОЙ МЗС ДО ПОЛОНУ СВОЇХ ГРОМАДЯН - у рот хутину ?!
Ось яке перемирʼя , якщо ***** усіх вождів племен на парад збирає ?
блин, Харків ******** кожен день. Ти, трусло, думаешь що ***** перестане бомбити Україну?
https://www.facebook.com/bruno.lu.2024?comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3NzA5NzE5MzcwODA3XzMwMzMzNTcwNzI5NTY3MDc0&__cft__%5B0%5D=AZVERcjzDEjf3Kn6bKtDkwNod4OUU8x_y1NP83WXINedXrO-kSaSsdEhjI1XXCSAldLSkjB1zyIGYJmhsvyOD37ljrLSxRDgUSqfSzcfdhX2dz5GaB8Fjb-5wOxPV2UbIgsgdaTs4JhuLCkmHC5Mf8CUr8PBtiW_JZ7Ht5PGTf0oN1w_PEgqO3fs1OOl_QbpNKuOX_yNBTUYqjPW5y0rM5Qm&__tn__=R-R Marvin Heemeyer
Запустити дрони без заряду, бо ще впадуть у натовп, нароблять там фаршу, потім то використають проти України. А от пусті дрони в небі, канонада ПВО і то як путіна, на руках несуть і з повним чемоданом запихують у броньовик, в той час коли натовп ********* верещить і скаче в річку Москва, під зйомки тисяч камер, безцінні кадри би були
відразу казав що не буде удару а тут табуни мрійників бігали, фантазували як по мавзолею, по бронеколонам, по гостям на трибуні...
ага, щаз.
до речі, навіть стерненко в лікарняній палаті фантазував учора про удар по параду.
1) на параді буде китайоза сі , ніхто туди не лупитиме (він би не їхав, не маючи 100% гарантії від арахамій та ко).
2) плюс - російські бюджетники. Чуйка підказує, що Захід за них переживатиме не менше, ніж за мирних українців . (на Заході ж досі лунає, що це війна путіна, а узкій народ нєвінават)
Скраншот із відповідних повідомлень ЗМІ:
Цим "європейцям" хіба не бридко бути в компанії військового злочинця та його друзів? мадуро, ким чен ин, токаєв, лукашенко та інші дегенерати ... Та від цих прізвищ воротить.
p.s. Це як днем вчитись в елітній школі, а ввечорі піти на вечірку до наркоманів та кримінальників
Іловайськ і 11 років підлої війни ще не всіх навчили - КАЦАПАМ НЕ МОЖНА ВІРИТИ.
Вони недоговороздатні
ТОМУ НАЧХАТИ ЩО ТАМ ЗРОБИТЬ ФСБ
ВОЛКІВ боятись - у ліс не ходити . Треба завжди бити першими ‼️‼️
Пєтриотів не вистачить їх збивати.
А СКІЛЬКІ ЦІВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВБЬЮТЬ ‼️‼️
ось тоді тебе і винесуть із ОПУ на віллу ( тобто на віллах)