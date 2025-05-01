УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11447 відвідувачів онлайн
Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
999 15

Глава МЗС Люксембургу Беттель про триденне "перемир’я Путіна": Вони хочуть мир під час шоу, після всього, що накоїли

Беттель про перемир’є Путіна на 9 травня

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Беттель заявив на брифінгу з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Чи корисне припинення вогню для шоу? Адже вони хочуть більше безпеки на Красній площі. Після всього, що вони накоїли, вони хочуть мир на час шоу, так би мовити. Мир і припинення вогню - це не частина шоу і це не лише на три дні!" - сказав він.

Беттель зауважив, що Україна і її партнери бачили, як часто росіяни порушували попереднє Великоднє припинення вогню.

"Зараз нам треба припинення вогню, а не перерва, яка вкладається у ваш порядок денний", - закликав міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс про "перемир’я" Путіна: Нам потрібно не піддаватися пропаганді РФ

Автор: 

Люксембург (135) припинення вогню (171)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Точніше не скажеш.
+ потім наші ще на фронті вигрібають, бо кацапи підтягуються на передок
показати весь коментар
01.05.2025 07:18
+8
«The Show Must Go On» ... Зассыт Зеля по Мацквабаду в разгар шабаша пи-нуть. Хотя цель более чем легитимная. И всякие фицы думать будут, перед тем как ордовию ездить
показати весь коментар
01.05.2025 07:22
+5
Приятно читать слова умного человека, есть же в Европе люди понимающие ситуацию, как она

есть, побольше бы таких.
показати весь коментар
01.05.2025 07:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перемирие не одностороннее. Оно не бывает одностороннее. На Пасху зелебобик втихаря дал команду ВСУ не стрелять. И сейчас зелька на 9 мая уже все перетер с путиным. Просто ссыт вслух сказать.
показати весь коментар
01.05.2025 07:12 Відповісти
Інсайдер з під кроваті Зеленського?
показати весь коментар
01.05.2025 09:28 Відповісти
Точніше не скажеш.
+ потім наші ще на фронті вигрібають, бо кацапи підтягуються на передок
показати весь коментар
01.05.2025 07:18 Відповісти
«The Show Must Go On» ... Зассыт Зеля по Мацквабаду в разгар шабаша пи-нуть. Хотя цель более чем легитимная. И всякие фицы думать будут, перед тем как ордовию ездить
показати весь коментар
01.05.2025 07:22 Відповісти
Ще один герой, ще один безрозсудний злочин.
За завісою, у вигляді пантоміми.
Зачекайте, хто-небудь хоче терпіти це і далі?
показати весь коментар
01.05.2025 07:25 Відповісти
Ну вбємо 10 солад і 10 цивільних. Мождиво пару дітей.
Воно того варто? Підставлятися. Трамп ідіот - він поверне всі проти нас
показати весь коментар
01.05.2025 07:31 Відповісти
МНПЗ - легітимна ціль. І дітей там нема.
показати весь коментар
01.05.2025 07:58 Відповісти
всіх кого рашисти вбили в Україні, вони вважають цілком легитимними. Хто заважає нам так саме рахувати їх?
показати весь коментар
01.05.2025 08:35 Відповісти
по дитячим майданчикам ми хєрачить не будемо.
показати весь коментар
01.05.2025 08:37 Відповісти
а по мавсолу можно?
показати весь коментар
01.05.2025 09:33 Відповісти
Ти це питання мешкацям Сум або Харківа задай. І чхати на рудого дегенерата і на його оточення х віткоффа, маска , венса. Перший раз чую, щоб брали до уваги думку пацієнтів псіх лікаріні
показати весь коментар
01.05.2025 08:32 Відповісти
Це перемир'я ху...ла напоминание гумореску у якої москалька каже:" невже президенти не можуть домовитися щоб ми по ним стріляли, а вони по нам ні"
показати весь коментар
01.05.2025 07:28 Відповісти
Приятно читать слова умного человека, есть же в Европе люди понимающие ситуацию, как она

есть, побольше бы таких.
показати весь коментар
01.05.2025 07:47 Відповісти
Украіна не повинна реагувати на чергове припинення
вогню на три дні ,
коли вигідно кремлівському злочинцю ,
а лупити по кацапстану всіма доступними для нас способами 😡
Подивіться сьогодні на Одесу , Харків і інші наші міста , де ця мразь
кремлівська знищує нашу інфраструктуру і найстрашніше ,
це вбиває мирних людей !!
показати весь коментар
01.05.2025 08:15 Відповісти
Те що оголошує ***** в односторонньому порядку нас ні до чого не зобовязує.
показати весь коментар
01.05.2025 08:53 Відповісти
 
 