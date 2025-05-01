Глава МЗС Люксембургу Беттель про триденне "перемир’я Путіна": Вони хочуть мир під час шоу, після всього, що накоїли

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Беттель заявив на брифінгу з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Чи корисне припинення вогню для шоу? Адже вони хочуть більше безпеки на Красній площі. Після всього, що вони накоїли, вони хочуть мир на час шоу, так би мовити. Мир і припинення вогню - це не частина шоу і це не лише на три дні!" - сказав він.

Беттель зауважив, що Україна і її партнери бачили, як часто росіяни порушували попереднє Великоднє припинення вогню.

"Зараз нам треба припинення вогню, а не перерва, яка вкладається у ваш порядок денний", - закликав міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

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