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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Глава МЗС Литви Будріс про "перемир’я" Путіна: Нам потрібно не піддаватися пропаганді РФ

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву міністра, інформує Цензор.НЕТ.

Будріс підкреслив, що Росія намагається справити враження на США, демонструючи буцімто повну домінацію своєї армії у війні проти України. 

"Ми знаємо, що це неправда - Україна утримує лінію фронту...але правда в тому, що дійсно багато що залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути і не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", - наголосив глава МЗС Литви.

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Автор: 

Литва (2406) пропаганда (2803) перемир’я (954) війна в Україні (4032)


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Зелька вже це погодив, только втіхаря, як на Пасху.
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30.04.2025 10:38 Відповісти
Що пропонуєш?
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30.04.2025 10:41 Відповісти
Хоче спокійно парад на 9 травня провести. Надіюсь наші привітають пуйла і Москву.
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30.04.2025 10:39 Відповісти
Ні
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30.04.2025 11:08 Відповісти
зеленський не ризикне вдарити якщо путін заявив що приїде китайський правитель.
тим більше що на 9 травня до Києва теж запрошують иншоземців, якби хотіли вдарити то нікого б не запрошували.
і взагалі - святкування дєвятомая це потурання отим старим пердунам що дрочать на совіцький союз.
ця війна порвала пуповину навіть для них, залишилися лише почекуни.
то що, ми святкуємо заради почекунів які путіна виглядають?
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30.04.2025 10:40 Відповісти
На 9 травня мацкві потрібно накидати салютів для гостей
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30.04.2025 11:33 Відповісти
 
 