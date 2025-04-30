Глава МЗС Литви Будріс про "перемир’я" Путіна: Нам потрібно не піддаватися пропаганді РФ
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву міністра, інформує Цензор.НЕТ.
Будріс підкреслив, що Росія намагається справити враження на США, демонструючи буцімто повну домінацію своєї армії у війні проти України.
"Ми знаємо, що це неправда - Україна утримує лінію фронту...але правда в тому, що дійсно багато що залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути і не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", - наголосив глава МЗС Литви.
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тим більше що на 9 травня до Києва теж запрошують иншоземців, якби хотіли вдарити то нікого б не запрошували.
і взагалі - святкування дєвятомая це потурання отим старим пердунам що дрочать на совіцький союз.
ця війна порвала пуповину навіть для них, залишилися лише почекуни.
то що, ми святкуємо заради почекунів які путіна виглядають?