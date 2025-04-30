Глава МЗС Литви Будріс про "перемир’я" Путіна: Нам потрібно не піддаватися пропаганді РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву міністра, інформує Цензор.НЕТ.

Будріс підкреслив, що Росія намагається справити враження на США, демонструючи буцімто повну домінацію своєї армії у війні проти України.

"Ми знаємо, що це неправда - Україна утримує лінію фронту...але правда в тому, що дійсно багато що залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути і не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", - наголосив глава МЗС Литви.

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