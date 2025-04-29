РФ виступає за початок прямих переговорів із Україною без попередніх умов, - Лавров про "перемир’я"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція кремлівського диктатора про триденне "перемир'я" до Дня Перемоги – це нібито початок прямих перемовин із Україною "без попередніх умов".
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Наша пропозиція про травневе "перемир'я" –– це початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов", - сказав глава МЗС РФ.
За його словами, Путін давно озвучив цю пропозицію.
"Перемир'я в даній ситуації розглядається як попередні умови, які будуть використані для подальшої підтримки київського режиму, зміцнення його військових спроможностей", - стверджує Лавров.
Також Лавров прокоментував заклик України встановити перемир'я на 30 днів замість ініціативи Путіна до Дня Перемоги.
"Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Здатність українського режиму організовувати провокації добре відома. Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як буде організовано це перемир'я", - цинічно стверджує російський міністр.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".
Будь ласка, зачекайте...
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Та сцикують що в параді приймуть участь українські дрони і ракети.
путін вимагає повного контролю над усією територією Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, саме тому перемовини зайшли в глухий кут.
Де стільки довбойобів наплодилося по світу?
А так якесь чмо щось ********* у телевізорі кацапам...
*** тобі і москалям.
Брехати-брехати і ще раз брехати.
Це єдине що добре вміють псевдолюди кацапи.
але я нічогісінько не зрозумів , бо його брехня
відчувається через кожне слово і відкритий цинізм 😡