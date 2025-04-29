РФ виступає за початок прямих переговорів із Україною без попередніх умов, - Лавров про "перемир’я"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція кремлівського диктатора про триденне "перемир'я" до Дня Перемоги – це нібито початок прямих перемовин із Україною "без попередніх умов".

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Наша пропозиція про травневе "перемир'я" –– це початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов", - сказав глава МЗС РФ.

За його словами, Путін давно озвучив цю пропозицію.

"Перемир'я в даній ситуації розглядається як попередні умови, які будуть використані для подальшої підтримки київського режиму, зміцнення його військових спроможностей", - стверджує Лавров.

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Також Лавров прокоментував заклик України встановити перемир'я на 30 днів замість ініціативи Путіна до Дня Перемоги.

"Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Здатність українського режиму організовувати провокації добре відома. Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як буде організовано це перемир'я", - цинічно стверджує російський міністр.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".