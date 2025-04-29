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Новини переговори з РФ Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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РФ виступає за початок прямих переговорів із Україною без попередніх умов, - Лавров про "перемир’я"

Лавров про перемир’я Путіна на 9 травня

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція кремлівського диктатора про триденне "перемир'я" до Дня Перемоги – це нібито початок прямих перемовин із Україною "без попередніх умов".

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Наша пропозиція про травневе "перемир'я" –– це початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов", - сказав глава МЗС РФ. 

За його словами, Путін давно озвучив цю пропозицію.

"Перемир'я в даній ситуації розглядається як попередні умови, які будуть використані для подальшої підтримки київського режиму, зміцнення його військових спроможностей", - стверджує Лавров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я" від Путіна до 9 травня - спроба показати готовність до перемовин без втрат для РФ, - британська розвідка

Також Лавров прокоментував заклик України встановити перемир'я на 30 днів замість ініціативи Путіна до Дня Перемоги.

"Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Здатність українського режиму організовувати провокації добре відома. Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як буде організовано це перемир'я", - цинічно стверджує російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок прямих переговорів з Україною є першочерговим, питання легітимності Зеленського - це вторинне, - Пєсков

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

Автор: 

Лавров Сергій (1589) росія (65282) перемир’я (949) переговори з Росією (1093) припинення вогню (169)


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Топ коментарі
+15
Мабуть зовсім кепсько. Серьожа, тебеживодерня зачикалась і Кобзон прогули пише.
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29.04.2025 19:22
+13
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29.04.2025 19:20
+10
Перемир'я не буває одностороннім,все це-кацапська профанація та блюзнірство,розраховане виключно на тупу,руду,обіссяну собаку.
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29.04.2025 19:21
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29.04.2025 19:20 Відповісти
Споконвічні запарєбрікавиє брехуни та провокатори звинувачують інших у брехні та провокаціях-це просто сюр...
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29.04.2025 19:21 Відповісти
То що, перемир'я з 1-го травня і на місяць, чи коли вам чиошникам треба?
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29.04.2025 19:21 Відповісти
Прямі перемовини без посередників єс і америки =поразці України
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29.04.2025 19:21 Відповісти
Перемир'я не буває одностороннім,все це-кацапська профанація та блюзнірство,розраховане виключно на тупу,руду,обіссяну собаку.
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29.04.2025 19:21 Відповісти
Мабуть зовсім кепсько. Серьожа, тебеживодерня зачикалась і Кобзон прогули пише.
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29.04.2025 19:22 Відповісти
Не мабуть)
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29.04.2025 19:34 Відповісти
кінь в пальто ..круг рятувальний кинув для зеленського 🤡 ,як вимушенна кремлівська пропозиція на зраду ...ху* ло " хароший"...шоб він здох з конякою разом !!!
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29.04.2025 19:23 Відповісти
Є одна умова, після ретельного розгляду:

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29.04.2025 19:23 Відповісти
Выведите своих орков со всей нашей территории, вот тогда можно будет и поговорить за мир.
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29.04.2025 19:24 Відповісти
Єдиний висновок з цього словесного поносу це те що ху-йло дуже сситься прильотів по говнопараду...
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29.04.2025 19:24 Відповісти
будуть дурити Трампа і тягнути час
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29.04.2025 19:24 Відповісти
Мабуть закінчуються ракети, хочуть трохи назбирати
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29.04.2025 19:27 Відповісти
Ніт хочуть парад "парад пАбЄдЬІ над ХфашистАмИ" як дЄдЬІ.
Та сцикують що в параді приймуть участь українські дрони і ракети.
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29.04.2025 20:05 Відповісти
У нас була умова - зупинка вогню без попередніх умов. Кацапи перекрутили на «переговори без попередніх умов». Хіба ніхто цьогоне помітив з наших? Це різні речі.
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29.04.2025 19:27 Відповісти
⚡️Переговори щодо припинення війни в Україні без особистої зустрічі путіна і Трампа неможливі, - Bloomberg

путін вимагає повного контролю над усією територією Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, саме тому перемовини зайшли в глухий кут.
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29.04.2025 19:27 Відповісти
Так вони умови вписали в свою конституцію. Що значить без попередніх? Коли всі попередні озвучили. Може стариганів Трампа та фашиста Келлога знов надурять?
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29.04.2025 19:27 Відповісти
Кожний день - нові протеріччя.

Де стільки довбойобів наплодилося по світу?
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29.04.2025 19:28 Відповісти
Більша частина світу включно з Трампоном очікують припинення вогню довгого в першу чергу а не перемовин, на ті перемовини всім срати бо вони не зупиняють смерть людей. Кацапи то добре розуміють тому і крутяться як гімно в ополонці.
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29.04.2025 19:31 Відповісти
Офіційний запит дипломатичною поштою з підписом та печаткою.

А так якесь чмо щось ********* у телевізорі кацапам...
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29.04.2025 19:33 Відповісти
Ми згодні на триденне перемир"я-але..10 11 12 травня
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29.04.2025 19:34 Відповісти
А ти чудовий.
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29.04.2025 20:02 Відповісти
Попередніх умов не буде. Всі умови, які вже всі чули, висунуть на самих переговорах. Яка різниця коли?
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29.04.2025 19:36 Відповісти
Не хочуть кацапи переговорів - так - біг по колу
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29.04.2025 19:36 Відповісти
І що ця рашиська істота нове сказало ? здохни нациська мерзота.
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29.04.2025 19:37 Відповісти
Бред сивої кобили
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29.04.2025 19:38 Відповісти
маячня
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29.04.2025 19:41 Відповісти
А умови, тобто забаганки вже будуть на переговорах...
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29.04.2025 19:43 Відповісти
Очень парад провести без бавовны хоцца, да конь ?
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29.04.2025 19:43 Відповісти
Приберіть обісрану шкапу з кадру, хто її до павільйону пустив.
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29.04.2025 19:45 Відповісти
Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом
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29.04.2025 19:45 Відповісти
кацапам повинно прилетіти на 9-те...., інакше українці не зрозуміють Зе @ Ко.
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29.04.2025 19:45 Відповісти
Брехливая коняка
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29.04.2025 19:50 Відповісти
Не переговорів ,а підписання капітуляційних угод,з усіма пунктами,котрі вчора Кінь же озвучував(
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29.04.2025 19:53 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги», - Василь Кук.
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29.04.2025 19:58 Відповісти
Ніяких прямих перемовин з кацапами. Будапештський договір, мінські угоди та договір між Україною та кацапією це добре показали. Тільки смерть кацапії задоволе Україну.
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29.04.2025 19:59 Відповісти
Наш свіжоморожений Себіга взагалі хоч щось робить у такий важливий момент для МЗС?
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29.04.2025 20:00 Відповісти
Ти диви як заскавчав у передчутті подарунків на 9 травня.
*** тобі і москалям.
Брехати-брехати і ще раз брехати.
Це єдине що добре вміють псевдолюди кацапи.
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29.04.2025 20:01 Відповісти
Все що сказав конякін дуже ,, цікаво" ,
але я нічогісінько не зрозумів , бо його брехня
відчувається через кожне слово і відкритий цинізм 😡
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29.04.2025 20:02 Відповісти
РФ виступає за початок прямих переговорів із Україною без попередніх умов, ЯКЩО БЕЗ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ ,ТОДІ ПТН-ПНХ.
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29.04.2025 20:03 Відповісти
 
 