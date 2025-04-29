"Перемир’я" від Путіна до 9 травня - спроба показати готовність до перемовин без втрат для РФ, - британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало одностороннє оголошення Кремля про тимчасове припинення вогню у війні проти України на 8-10 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У розвідувальному огляді від 29 квітня зазначено, що такий крок майже напевно спрямований на створення враження відкритості Росії до домовленостей.

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Розвідка порівняла цю заяву з попереднім "великоднім перемир’ям", яке також не супроводжувалося реальними кроками до деескалації. На думку британських аналітиків, це спроба Путіна зберегти бойові позиції, водночас зменшивши ризики ударів з боку України під час символічних для РФ дат.

У Лондоні також нагадали, що Україна закликала до повного припинення вогню терміном на 30 днів, проте з боку Кремля подібна ініціатива відсутня. Через зростаючий ризик ударів українськими безпілотниками, упродовж останніх років Росія змушена була скасовувати частину святкувань 9 травня в прикордонних регіонах.

"Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою", - заявили у розвідці Британії.

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