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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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"Перемир’я" від Путіна до 9 травня - спроба показати готовність до перемовин без втрат для РФ, - британська розвідка

ЗСУ

Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало одностороннє оголошення Кремля про тимчасове припинення вогню у війні проти України на 8-10 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У розвідувальному огляді від 29 квітня зазначено, що такий крок майже напевно спрямований на створення враження відкритості Росії до домовленостей.

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Розвідка порівняла цю заяву з попереднім "великоднім перемир’ям", яке також не супроводжувалося реальними кроками до деескалації. На думку британських аналітиків, це спроба Путіна зберегти бойові позиції, водночас зменшивши ризики ударів з боку України під час символічних для РФ дат.

У Лондоні також нагадали, що Україна закликала до повного припинення вогню терміном на 30 днів, проте з боку Кремля подібна ініціатива відсутня. Через зростаючий ризик ударів українськими безпілотниками, упродовж останніх років Росія змушена була скасовувати частину святкувань 9 травня в прикордонних регіонах.

"Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою", - заявили у розвідці Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5601) розвідка (3865) війна в Україні (4032)


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Це спроба провести парад без тривог. Бо така жирнюча військова ціль не може привернути увагу нашого ГУР.
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29.04.2025 17:44 Відповісти
Вже 4-й парад буде. Перші 3 не привертали уваги ГУР, а цей має?
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29.04.2025 17:51 Відповісти
Ну в цьому році Україна вперше має цілком реальну можливість рознести той парад в клапті. А от чи зробить то зюзя, чи продовжить заглядать в глаза - х/з.
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29.04.2025 18:08 Відповісти
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Цю "спробу показати готовність до перемир'я" можна не зараховувати наперед!
Для цього не потрібно бути британською розвідкою.
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29.04.2025 17:48 Відповісти
Війна буде продовжуватись доки путлєр не здохне.
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29.04.2025 17:54 Відповісти
Треба бути хітріше за пуйла і бити його його ж пропагандистською зброєю.
Зеленський вийшов би зараз і заявив, що ми оголошуємо перемир'я з 1 травня на 1 місяць, з подальшим продовженням.
А потім 1 травня сказати, що пуйло не пішов на перемир'я та продовжив обстріли та бойові дії.
Тому ось так пуйло хоче перемир'я.
І бомбити Москву під час параду.
Бо пуйло сам винен в цьому, бо не пішов на перемир'я.
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29.04.2025 17:55 Відповісти
У МІ-6 теж дурнів хватає.
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29.04.2025 18:00 Відповісти
ці ***** , кацапорилі, хвилюються , що ми будемо їх ******* у москві та свята не буде ))))
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29.04.2025 18:08 Відповісти
 
 