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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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"Перемирие" от Путина к 9 мая - попытка показать готовность к переговорам без потерь для РФ, - британская разведка

ЗСУ

Министерство обороны Великобритании прокомментировало одностороннее объявление Кремля о временном прекращении огня в войне против Украины на 8-10 мая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В разведывательном обзоре от 29 апреля указано, что такой шаг почти наверняка направлен на создание впечатления открытости России к договоренностям.

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Разведка сравнила это заявление с предыдущим "пасхальным перемирием", которое также не сопровождалось реальными шагами к деэскалации. По мнению британских аналитиков, это попытка Путина сохранить боевые позиции, одновременно уменьшив риски ударов со стороны Украины во время символических для РФ дат.

В Лондоне также напомнили, что Украина призвала к полному прекращению огня сроком на 30 дней, однако со стороны Кремля подобная инициатива отсутствует. Из-за растущего риска ударов украинскими беспилотниками, в последние годы Россия вынуждена была отменять часть празднований 9 мая в приграничных регионах.

"Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя", - заявили в разведке Британии.

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Автор: 

Великобритания (4975) разведка (4178) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+6
Це спроба провести парад без тривог. Бо така жирнюча військова ціль не може привернути увагу нашого ГУР.
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29.04.2025 17:44
+6
Треба бути хітріше за пуйла і бити його його ж пропагандистською зброєю.
Зеленський вийшов би зараз і заявив, що ми оголошуємо перемир'я з 1 травня на 1 місяць, з подальшим продовженням.
А потім 1 травня сказати, що пуйло не пішов на перемир'я та продовжив обстріли та бойові дії.
Тому ось так пуйло хоче перемир'я.
І бомбити Москву під час параду.
Бо пуйло сам винен в цьому, бо не пішов на перемир'я.
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29.04.2025 17:55
+4
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29.04.2025 17:47
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Це спроба провести парад без тривог. Бо така жирнюча військова ціль не може привернути увагу нашого ГУР.
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29.04.2025 17:44 Ответить
Вже 4-й парад буде. Перші 3 не привертали уваги ГУР, а цей має?
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29.04.2025 17:51 Ответить
Ну в цьому році Україна вперше має цілком реальну можливість рознести той парад в клапті. А от чи зробить то зюзя, чи продовжить заглядать в глаза - х/з.
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29.04.2025 18:08 Ответить
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29.04.2025 17:47 Ответить
Цю "спробу показати готовність до перемир'я" можна не зараховувати наперед!
Для цього не потрібно бути британською розвідкою.
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29.04.2025 17:48 Ответить
Війна буде продовжуватись доки путлєр не здохне.
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29.04.2025 17:54 Ответить
Треба бути хітріше за пуйла і бити його його ж пропагандистською зброєю.
Зеленський вийшов би зараз і заявив, що ми оголошуємо перемир'я з 1 травня на 1 місяць, з подальшим продовженням.
А потім 1 травня сказати, що пуйло не пішов на перемир'я та продовжив обстріли та бойові дії.
Тому ось так пуйло хоче перемир'я.
І бомбити Москву під час параду.
Бо пуйло сам винен в цьому, бо не пішов на перемир'я.
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29.04.2025 17:55 Ответить
100%, але в Оманє так нє дагаваривалісь. Ненаш дасть команду нє мєшать людям праздновать - "ми ж адін народ" це не я сказав і навіть не Юлька.
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29.04.2025 18:47 Ответить
У МІ-6 теж дурнів хватає.
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29.04.2025 18:00 Ответить
ці ***** , кацапорилі, хвилюються , що ми будемо їх ******* у москві та свята не буде ))))
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29.04.2025 18:08 Ответить
 
 