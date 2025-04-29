"Перемирие" от Путина к 9 мая - попытка показать готовность к переговорам без потерь для РФ, - британская разведка
Министерство обороны Великобритании прокомментировало одностороннее объявление Кремля о временном прекращении огня в войне против Украины на 8-10 мая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В разведывательном обзоре от 29 апреля указано, что такой шаг почти наверняка направлен на создание впечатления открытости России к договоренностям.
Разведка сравнила это заявление с предыдущим "пасхальным перемирием", которое также не сопровождалось реальными шагами к деэскалации. По мнению британских аналитиков, это попытка Путина сохранить боевые позиции, одновременно уменьшив риски ударов со стороны Украины во время символических для РФ дат.
В Лондоне также напомнили, что Украина призвала к полному прекращению огня сроком на 30 дней, однако со стороны Кремля подобная инициатива отсутствует. Из-за растущего риска ударов украинскими беспилотниками, в последние годы Россия вынуждена была отменять часть празднований 9 мая в приграничных регионах.
"Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя", - заявили в разведке Британии.
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Для цього не потрібно бути британською розвідкою.
Зеленський вийшов би зараз і заявив, що ми оголошуємо перемир'я з 1 травня на 1 місяць, з подальшим продовженням.
А потім 1 травня сказати, що пуйло не пішов на перемир'я та продовжив обстріли та бойові дії.
Тому ось так пуйло хоче перемир'я.
І бомбити Москву під час параду.
Бо пуйло сам винен в цьому, бо не пішов на перемир'я.
Ненаш дасть команду нє мєшать людям праздновать - "ми ж адін народ" це не я сказав і навіть не Юлька.