Еврокомиссия о "перемирии" Путина: Не нужно ждать 8 мая, чтобы прекратить убийства

России не нужно ждать 8 мая, чтобы прекратить убийства и обстрелы.

Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция очень четкая. Россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время, поэтому абсолютно нет необходимости ждать до 8 мая, - они могут сделать это уже сейчас, просто сегодня. ...Россия имеет репутацию агрессора. Поэтому мы должны смотреть и выносить суждение о России по ее поступкам. В то же время Украина уже более месяца назад согласилась на безусловное прекращение огня. С нашей стороны, мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного и всеобъемлющего мира", - пояснила она.

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Также в Еврокомиссии прокомментировали заявления о возможном выходе США из переговорного процесса по миру. Гиппер отметила, что Европа будет сильнее, если эти усилия будут поддерживаться союзниками.

"Мы всегда сильнее вместе с нашими союзниками. Нашим приоритетом всегда должна оставаться поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал всем потенциальным агрессорам, не только России в этом случае. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить для Украины позицию силы. Именно поэтому мы продолжаем увеличивать военную помощь Украине - страны-члены обязались выделить на это 23 миллиарда евро в этом году. Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров", - подытожила пресс-секретарь.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

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