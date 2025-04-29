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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Еврокомиссия о "перемирии" Путина: Не нужно ждать 8 мая, чтобы прекратить убийства

Еврокомиссия отреагировала на объявление перемирия Путиным

России не нужно ждать 8 мая, чтобы прекратить убийства и обстрелы.

Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция очень четкая. Россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время, поэтому абсолютно нет необходимости ждать до 8 мая, - они могут сделать это уже сейчас, просто сегодня. ...Россия имеет репутацию агрессора. Поэтому мы должны смотреть и выносить суждение о России по ее поступкам. В то же время Украина уже более месяца назад согласилась на безусловное прекращение огня. С нашей стороны, мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного и всеобъемлющего мира", - пояснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехдневного перемирия, объявленного Путиным, явно недостаточно, - Мелони

Также в Еврокомиссии прокомментировали заявления о возможном выходе США из переговорного процесса по миру. Гиппер отметила, что Европа будет сильнее, если эти усилия будут поддерживаться союзниками.

"Мы всегда сильнее вместе с нашими союзниками. Нашим приоритетом всегда должна оставаться поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал всем потенциальным агрессорам, не только России в этом случае. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить для Украины позицию силы. Именно поэтому мы продолжаем увеличивать военную помощь Украине - страны-члены обязались выделить на это 23 миллиарда евро в этом году. Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров", - подытожила пресс-секретарь.

Читайте: Россия использует "перемирие" для усиления и перегруппировки войск, - Силы обороны

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

Также читайте: Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно

Автор: 

Еврокомиссия (1457) россия (95604) перемирие (1639)


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Топ комментарии
+3
А можна і Єврокомісії сказати: "Не обов'язково чекати чотири роки, брати членські внески від рашки на різні "євроструктури", щоб покінчити з війною". Чи вони думають, що триндіти можна лише в одну сторону, в протилежну від них?
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29.04.2025 15:23
+2
9 мая удар по "воєнному об'єкту" красной площаді в мацквє має бути !

заодно всіх союзників буйла накриємо - щоб Довгому Нептуну двічи не літати

.
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29.04.2025 15:54
+2
палаточки, однострої-халатики, трьохразовоє пітаніє і гроші зверху - весь цей анти НАТОвський шабаш коштував грошей.

чи не пора спитати у натахи:
"Откуда баблишки ?"

.
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29.04.2025 15:59
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Правила форума Совет форумчан
А можна і Єврокомісії сказати: "Не обов'язково чекати чотири роки, брати членські внески від рашки на різні "євроструктури", щоб покінчити з війною". Чи вони думають, що триндіти можна лише в одну сторону, в протилежну від них?
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29.04.2025 15:23 Ответить
Не Єврокомісія, а дитячий садок якийсь, ясельна група. Там дорослих треба.
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29.04.2025 15:28 Ответить
"Не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства " - Навіщо відкладати на завтра те що можна зробити сьогодні?!
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29.04.2025 15:30 Ответить
Да він про себе думає, щоб с валізою на труні сіфілитика не ганьбитися якщо дрон почує
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29.04.2025 15:30 Ответить
Перемирие наступить очень долгое после трех удачных обстрелов баллистикою мацквы и что бы каждый обстрел был с массовыми жертвами.
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29.04.2025 15:31 Ответить
Цікаво, а европейські інституції вже почали підготовку ТРИБУНАЛУ над хремлевскими керивниками і особисто хутиним за криваві війни ?
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29.04.2025 15:36 Ответить
Ви ж розумієте чому українців надрочували проти НАТО ?
Щоб рашка могла напасти, захопити і знищити.
І це продовжується. Рашка проти України в НАТО і деякі щ=шибко вумні вкраїнчики теж. Особливо вчора, коли повідомили що Іспанія, Португалія, Франція частково залишились без світла. Ніхто так не радів як українчики. В сусіда хата горить , а вони в умілєнії
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29.04.2025 15:40 Ответить
А потім її синок став головою Нафтогазу. Та за таку мамашу того підра Вітренка статевим ганчір'ям не можна було допускати на таку посаду. Це клеймо на все життя, коли твоя мати - курва
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29.04.2025 15:52 Ответить
палаточки, однострої-халатики, трьохразовоє пітаніє і гроші зверху - весь цей анти НАТОвський шабаш коштував грошей.

чи не пора спитати у натахи:
"Откуда баблишки ?"

.
показать весь комментарий
29.04.2025 15:59 Ответить
9 мая удар по "воєнному об'єкту" красной площаді в мацквє має бути !

заодно всіх союзників буйла накриємо - щоб Довгому Нептуну двічи не літати

.
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29.04.2025 15:54 Ответить
Комісія із жіночими емоціями.
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29.04.2025 15:54 Ответить
в ацтеків були піраміди, на яких робили рітуальні людські жертво-приношєнія
робили кілька разів на рік, потім жили відносно мирно

в кацапів є мавзолєй, де вони роблять рітуальні людські жертво-сохранєнія
роблять раз на рік, потім весь рік вбивають українців
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29.04.2025 16:07 Ответить
 
 