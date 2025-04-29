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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Єврокомісія про "перемир’я" Путіна: Не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства

Єврокомісія відреагувала на оголошення перемир’я Путіним

Росії не потрібно чекати 8 травня, щоб припинити вбивства та обстріли.

Про це сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша позиція є дуже чіткою. Росія може припинити вбивства та бомбардування у будь-який час, тож абсолютно немає потреби чекати до 8 травня, - вони можуть зробити це вже зараз, просто сьогодні. ...Росія має репутацію агресора. Тож ми маємо дивитися та виносити судження про Росію за її вчинками. Водночас Україна вже понад місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. З нашого боку, ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого та всеохоплюючого миру", - пояснила вона.

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Також у Єврокомісії прокоментували заяви про можливий вихід США із переговорного процесу щодо миру. Гіппер зазначила,що Європа буде сильнішою, якщо ці зусилля будуть підтримуватися союзниками.

"Ми завжди сильніші разом із нашими союзниками. Нашим пріоритетом завжди має залишатися підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії у цьому випадку. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити для України позицію сили. Саме тому ми продовжуємо збільшувати військову допомогу Україні - країни-члени зобов’язалися виділити на це 23 мільярди євро цього року. Що сильніша Україна на полі бою, то сильнішою вона буде й за столом переговорів", - підсумувала речниця.

Читайте: Росія використовує "перемир’я" для посилення та перегрупування військ, - Сили оборони

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

Також читайте: Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо

Автор: 

Єврокомісія (2160) росія (65270) перемир’я (949)


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Топ коментарі
+3
А можна і Єврокомісії сказати: "Не обов'язково чекати чотири роки, брати членські внески від рашки на різні "євроструктури", щоб покінчити з війною". Чи вони думають, що триндіти можна лише в одну сторону, в протилежну від них?
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29.04.2025 15:23
+1
Не Єврокомісія, а дитячий садок якийсь, ясельна група. Там дорослих треба.
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29.04.2025 15:28
+1
"Не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства " - Навіщо відкладати на завтра те що можна зробити сьогодні?!
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29.04.2025 15:30
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А можна і Єврокомісії сказати: "Не обов'язково чекати чотири роки, брати членські внески від рашки на різні "євроструктури", щоб покінчити з війною". Чи вони думають, що триндіти можна лише в одну сторону, в протилежну від них?
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29.04.2025 15:23 Відповісти
Не Єврокомісія, а дитячий садок якийсь, ясельна група. Там дорослих треба.
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29.04.2025 15:28 Відповісти
"Не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства " - Навіщо відкладати на завтра те що можна зробити сьогодні?!
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29.04.2025 15:30 Відповісти
Да він про себе думає, щоб с валізою на труні сіфілитика не ганьбитися якщо дрон почує
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29.04.2025 15:30 Відповісти
Перемирие наступить очень долгое после трех удачных обстрелов баллистикою мацквы и что бы каждый обстрел был с массовыми жертвами.
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29.04.2025 15:31 Відповісти
Цікаво, а европейські інституції вже почали підготовку ТРИБУНАЛУ над хремлевскими керивниками і особисто хутиним за криваві війни ?
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29.04.2025 15:36 Відповісти
Ви ж розумієте чому українців надрочували проти НАТО ?
Щоб рашка могла напасти, захопити і знищити.
І це продовжується. Рашка проти України в НАТО і деякі щ=шибко вумні вкраїнчики теж. Особливо вчора, коли повідомили що Іспанія, Португалія, Франція частково залишились без світла. Ніхто так не радів як українчики. В сусіда хата горить , а вони в умілєнії
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29.04.2025 15:40 Відповісти
А потім її синок став головою Нафтогазу. Та за таку мамашу того підра Вітренка статевим ганчір'ям не можна було допускати на таку посаду. Це клеймо на все життя, коли твоя мати - курва
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29.04.2025 15:52 Відповісти
палаточки, однострої-халатики, трьохразовоє пітаніє і гроші зверху - весь цей анти НАТОвський шабаш коштував грошей.

чи не пора спитати у натахи:
"Откуда баблишки ?"

.
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29.04.2025 15:59 Відповісти
9 мая удар по "воєнному об'єкту" красной площаді в мацквє має бути !

заодно всіх союзників буйла накриємо - щоб Довгому Нептуну двічи не літати

.
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29.04.2025 15:54 Відповісти
Комісія із жіночими емоціями.
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29.04.2025 15:54 Відповісти
в ацтеків були піраміди, на яких робили рітуальні людські жертво-приношєнія
робили кілька разів на рік, потім жили відносно мирно

в кацапів є мавзолєй, де вони роблять рітуальні людські жертво-сохранєнія
роблять раз на рік, потім весь рік вбивають українців
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29.04.2025 16:07 Відповісти
 
 