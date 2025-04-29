Єврокомісія про "перемир’я" Путіна: Не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства
Росії не потрібно чекати 8 травня, щоб припинити вбивства та обстріли.
Про це сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша позиція є дуже чіткою. Росія може припинити вбивства та бомбардування у будь-який час, тож абсолютно немає потреби чекати до 8 травня, - вони можуть зробити це вже зараз, просто сьогодні. ...Росія має репутацію агресора. Тож ми маємо дивитися та виносити судження про Росію за її вчинками. Водночас Україна вже понад місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. З нашого боку, ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого та всеохоплюючого миру", - пояснила вона.
Також у Єврокомісії прокоментували заяви про можливий вихід США із переговорного процесу щодо миру. Гіппер зазначила,що Європа буде сильнішою, якщо ці зусилля будуть підтримуватися союзниками.
"Ми завжди сильніші разом із нашими союзниками. Нашим пріоритетом завжди має залишатися підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії у цьому випадку. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити для України позицію сили. Саме тому ми продовжуємо збільшувати військову допомогу Україні - країни-члени зобов’язалися виділити на це 23 мільярди євро цього року. Що сильніша Україна на полі бою, то сильнішою вона буде й за столом переговорів", - підсумувала речниця.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".
Будь ласка, зачекайте...
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Щоб рашка могла напасти, захопити і знищити.
І це продовжується. Рашка проти України в НАТО і деякі щ=шибко вумні вкраїнчики теж. Особливо вчора, коли повідомили що Іспанія, Португалія, Франція частково залишились без світла. Ніхто так не радів як українчики. В сусіда хата горить , а вони в умілєнії
чи не пора спитати у натахи:
"Откуда баблишки ?"
.
заодно всіх союзників буйла накриємо - щоб Довгому Нептуну двічи не літати
.
робили кілька разів на рік, потім жили відносно мирно
в кацапів є мавзолєй, де вони роблять рітуальні людські жертво-сохранєнія
роблять раз на рік, потім весь рік вбивають українців