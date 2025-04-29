Росія використовує "перемир’я" для посилення та перегрупування військ, - Сили оборони

Триденні "перемир’я", включно з Великоднім і можливим на 9 травня, російські війська використовують не для припинення вогню, а для перегрупування, логістики та зміцнення своїх оборонних споруд.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри оголошене "перемир’я", українські захисники фіксували активне переміщення сил противника, евакуацію поранених, підвезення боєприпасів і посилення інженерних укріплень.

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І вже буквально на наступну добу в нас на 25% збільшилась кількість артилерійських обстрілів і збільшилась кількість боєприпасів, які ворог застосував під час цих обстрілів. Крім того, відсотків на 12-15 збільшилась кількість ударів дронами-камікадзе", - уточнив Волошин.

Він наголосив, що подібні дії ворог, ймовірно, повторить і в рамках перемир’я, яке планують оголосити до 9 травня. Окрім того, під час попереднього затишшя росіяни не припиняли розвідку та намагалися прорватися через мінні загородження, однак Сили оборони цьому завадили.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Володимир Зеленський згодом сказав: "Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів".

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