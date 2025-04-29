Россия использует "перемирие" для усиления и перегруппировки войск, - Силы обороны

Трехдневные "перемирия", включая Пасхальное и возможное на 9 мая, российские войска используют не для прекращения огня, а для перегруппировки, логистики и укрепления своих оборонительных сооружений.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на объявленное "перемирие", украинские защитники фиксировали активное перемещение сил противника, эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов и усиление инженерных укреплений.

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И уже буквально на следующие сутки у нас на 25% увеличилось количество артиллерийских обстрелов и увеличилось количество боеприпасов, которые враг применил во время этих обстрелов. Кроме того, процентов на 12-15 увеличилось количество ударов дронами-камикадзе", - уточнил Волошин.

Он отметил, что подобные действия враг, вероятно, повторит и в рамках перемирия, которое планируют объявить до 9 мая. Кроме того, во время предыдущего затишья россияне не прекращали разведку и пытались прорваться через минные заграждения, однако Силы обороны этому помешали.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

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