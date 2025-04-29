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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Россия использует "перемирие" для усиления и перегруппировки войск, - Силы обороны

зсу,бобовников

Трехдневные "перемирия", включая Пасхальное и возможное на 9 мая, российские войска используют не для прекращения огня, а для перегруппировки, логистики и укрепления своих оборонительных сооружений.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на объявленное "перемирие", украинские защитники фиксировали активное перемещение сил противника, эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов и усиление инженерных укреплений.

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И уже буквально на следующие сутки у нас на 25% увеличилось количество артиллерийских обстрелов и увеличилось количество боеприпасов, которые враг применил во время этих обстрелов. Кроме того, процентов на 12-15 увеличилось количество ударов дронами-камикадзе", - уточнил Волошин.

Он отметил, что подобные действия враг, вероятно, повторит и в рамках перемирия, которое планируют объявить до 9 мая. Кроме того, во время предыдущего затишья россияне не прекращали разведку и пытались прорваться через минные заграждения, однако Силы обороны этому помешали.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

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Автор: 

перемирие (1639) Силы обороны юга (312) война в Украине (3972)


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Топ комментарии
+5
До зелепупенка все одно це не доходить...
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29.04.2025 15:08
+5
А ми що вже підтримали цей маразм, йому перемир'я потрібно щоб на труні сифілітика не обосратись перед дебілами приїхавши ми за грошіма
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29.04.2025 15:09
+5
****** хоче провести парад на Кровавій площі любою ціною, ніякого пацифізмуі та гуманності, це перемір'я черговий блеф. 80 рочків пабедабесія тирану потрібно лише для особистого самозадоволення. Зеля!, не треба шукати в очах ****** миру, потрібно 9 травня засипати москву дронами.
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29.04.2025 15:22
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До зелепупенка все одно це не доходить...
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29.04.2025 15:08 Ответить
А ми що вже підтримали цей маразм, йому перемир'я потрібно щоб на труні сифілітика не обосратись перед дебілами приїхавши ми за грошіма
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29.04.2025 15:09 Ответить
Ну так і обстрілюйте кацапів. Вони того варти.Це таки тварюки,що відрізають голови нашим полоненим.Не дайте кацапні підсилитися.Европа буде мовчати.
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29.04.2025 15:14 Ответить
Переміріє - це договорняк двох сторін. Якщо ворог посилюється, то військові повинні ставити питання до зеленого полудурка. Полудурок вже втихаря відімо підписав мир на 9 травня. Про це воно відкрито казати не буде, як і на Пасху. Бо ссикло.
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29.04.2025 15:21 Ответить
Я знаю, що в футболі за договорняки карають, то я в договорняках участі не беру
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29.04.2025 15:56 Ответить
****** хоче провести парад на Кровавій площі любою ціною, ніякого пацифізмуі та гуманності, це перемір'я черговий блеф. 80 рочків пабедабесія тирану потрібно лише для особистого самозадоволення. Зеля!, не треба шукати в очах ****** миру, потрібно 9 травня засипати москву дронами.
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29.04.2025 15:22 Ответить
А вы для чего використовуете перемир'я? Шашлыки жарить?
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29.04.2025 15:40 Ответить
Треба девятамая в'ябать по Червоній площі. Бажано жертв побільше. Якшо завале *****, Кім Чен Ина та Сі Дзин Пиня, так вопше джекпот
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29.04.2025 15:57 Ответить
З якого боку не глянь не можна йти на поводу пу, воно брехливе.
Не можна дозволяти щоб він ще і нашою армією керував.
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29.04.2025 16:20 Ответить
можна запусти дрони навіть без бойової частини, потрібно лише щоб всі обісралися і сиділи в бомбосховищі мавзолея
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29.04.2025 17:09 Ответить
Не забирай хліб у пескова чи лаврова.
Чиї речники? Чиї новини? Нащо ці інформативні нульові лозунги.
Чия це платформа?
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29.04.2025 17:17 Ответить
Україна не визнає ніякого перемир'я, а має йти в атаку і знищити чим побільше кацапів!
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29.04.2025 17:20 Ответить
 
 