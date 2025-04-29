РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, - Лавров о "перемирии"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение кремлевского диктатора о трехдневном "перемирии" ко Дню Победы - это якобы начало прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Наше предложение о майском "перемирии" - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий", - сказал глава МИД РФ.
По его словам, Путин давно озвучил это предложение.
"Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительные условия, которые будут использованы для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных возможностей", - утверждает Лавров.
Также Лавров прокомментировал призыв Украины установить перемирие на 30 дней вместо инициативы Путина ко Дню Победы.
"Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине. Способность украинского режима организовывать провокации хорошо известна. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как будет организовано это перемирие", - цинично утверждает российский министр.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".
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Та сцикують що в параді приймуть участь українські дрони і ракети.
путін вимагає повного контролю над усією територією Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, саме тому перемовини зайшли в глухий кут.
Де стільки довбойобів наплодилося по світу?
А так якесь чмо щось ********* у телевізорі кацапам...
*** тобі і москалям.
Брехати-брехати і ще раз брехати.
Це єдине що добре вміють псевдолюди кацапи.
але я нічогісінько не зрозумів , бо його брехня
відчувається через кожне слово і відкритий цинізм 😡