РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, - Лавров о "перемирии"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение кремлевского диктатора о трехдневном "перемирии" ко Дню Победы - это якобы начало прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Наше предложение о майском "перемирии" - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, Путин давно озвучил это предложение.

"Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительные условия, которые будут использованы для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных возможностей", - утверждает Лавров.

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Также Лавров прокомментировал призыв Украины установить перемирие на 30 дней вместо инициативы Путина ко Дню Победы.

"Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине. Способность украинского режима организовывать провокации хорошо известна. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как будет организовано это перемирие", - цинично утверждает российский министр.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".