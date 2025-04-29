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Новости переговоры с РФ Путин объявил перемирие на 9 мая
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РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, - Лавров о "перемирии"

Лавров о перемирии Путина на 9 мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение кремлевского диктатора о трехдневном "перемирии" ко Дню Победы - это якобы начало прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Наше предложение о майском "перемирии" - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, Путин давно озвучил это предложение.

"Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительные условия, которые будут использованы для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных возможностей", - утверждает Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Перемирие" от Путина до 9 мая - попытка показать готовность к переговорам без потерь для РФ, - британская разведка

Также Лавров прокомментировал призыв Украины установить перемирие на 30 дней вместо инициативы Путина ко Дню Победы.

"Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине. Способность украинского режима организовывать провокации хорошо известна. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как будет организовано это перемирие", - цинично утверждает российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало прямых переговоров с Украиной является первоочередным, вопрос легитимности Зеленского - это вторично, - Песков

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней".

Автор: 

Лавров Сергей (2303) россия (95615) перемирие (1646) переговоры с Россией (976) прекращения огня (166)


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Топ комментарии
+17
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29.04.2025 19:20
+17
Мабуть зовсім кепсько. Серьожа, тебеживодерня зачикалась і Кобзон прогули пише.
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29.04.2025 19:22
+12
Перемир'я не буває одностороннім,все це-кацапська профанація та блюзнірство,розраховане виключно на тупу,руду,обіссяну собаку.
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29.04.2025 19:21
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29.04.2025 19:20 Ответить
Споконвічні запарєбрікавиє брехуни та провокатори звинувачують інших у брехні та провокаціях-це просто сюр...
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29.04.2025 19:21 Ответить
То що, перемир'я з 1-го травня і на місяць, чи коли вам чиошникам треба?
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29.04.2025 19:21 Ответить
Прямі перемовини без посередників єс і америки =поразці України
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29.04.2025 19:21 Ответить
Перемир'я не буває одностороннім,все це-кацапська профанація та блюзнірство,розраховане виключно на тупу,руду,обіссяну собаку.
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29.04.2025 19:21 Ответить
Мабуть зовсім кепсько. Серьожа, тебеживодерня зачикалась і Кобзон прогули пише.
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29.04.2025 19:22 Ответить
Не мабуть)
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29.04.2025 19:34 Ответить
кінь в пальто ..круг рятувальний кинув для зеленського 🤡 ,як вимушенна кремлівська пропозиція на зраду ...ху* ло " хароший"...шоб він здох з конякою разом !!!
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29.04.2025 19:23 Ответить
Є одна умова, після ретельного розгляду:

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29.04.2025 19:23 Ответить
Выведите своих орков со всей нашей территории, вот тогда можно будет и поговорить за мир.
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29.04.2025 19:24 Ответить
Єдиний висновок з цього словесного поносу це те що ху-йло дуже сситься прильотів по говнопараду...
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29.04.2025 19:24 Ответить
будуть дурити Трампа і тягнути час
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29.04.2025 19:24 Ответить
Мабуть закінчуються ракети, хочуть трохи назбирати
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29.04.2025 19:27 Ответить
Ніт хочуть парад "парад пАбЄдЬІ над ХфашистАмИ" як дЄдЬІ.
Та сцикують що в параді приймуть участь українські дрони і ракети.
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29.04.2025 20:05 Ответить
У нас була умова - зупинка вогню без попередніх умов. Кацапи перекрутили на «переговори без попередніх умов». Хіба ніхто цьогоне помітив з наших? Це різні речі.
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29.04.2025 19:27 Ответить
⚡️Переговори щодо припинення війни в Україні без особистої зустрічі путіна і Трампа неможливі, - Bloomberg

путін вимагає повного контролю над усією територією Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, саме тому перемовини зайшли в глухий кут.
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29.04.2025 19:27 Ответить
Так вони умови вписали в свою конституцію. Що значить без попередніх? Коли всі попередні озвучили. Може стариганів Трампа та фашиста Келлога знов надурять?
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29.04.2025 19:27 Ответить
Кожний день - нові протеріччя.

Де стільки довбойобів наплодилося по світу?
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29.04.2025 19:28 Ответить
Більша частина світу включно з Трампоном очікують припинення вогню довгого в першу чергу а не перемовин, на ті перемовини всім срати бо вони не зупиняють смерть людей. Кацапи то добре розуміють тому і крутяться як гімно в ополонці.
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29.04.2025 19:31 Ответить
Офіційний запит дипломатичною поштою з підписом та печаткою.

А так якесь чмо щось ********* у телевізорі кацапам...
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29.04.2025 19:33 Ответить
Ми згодні на триденне перемир"я-але..10 11 12 травня
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29.04.2025 19:34 Ответить
А ти чудовий.
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29.04.2025 20:02 Ответить
Попередніх умов не буде. Всі умови, які вже всі чули, висунуть на самих переговорах. Яка різниця коли?
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29.04.2025 19:36 Ответить
Не хочуть кацапи переговорів - так - біг по колу
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29.04.2025 19:36 Ответить
І що ця рашиська істота нове сказало ? здохни нациська мерзота.
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29.04.2025 19:37 Ответить
Бред сивої кобили
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29.04.2025 19:38 Ответить
маячня
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29.04.2025 19:41 Ответить
А умови, тобто забаганки вже будуть на переговорах...
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29.04.2025 19:43 Ответить
Очень парад провести без бавовны хоцца, да конь ?
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29.04.2025 19:43 Ответить
Приберіть обісрану шкапу з кадру, хто її до павільйону пустив.
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29.04.2025 19:45 Ответить
Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом
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29.04.2025 19:45 Ответить
кацапам повинно прилетіти на 9-те...., інакше українці не зрозуміють Зе @ Ко.
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29.04.2025 19:45 Ответить
Брехливая коняка
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29.04.2025 19:50 Ответить
Не переговорів ,а підписання капітуляційних угод,з усіма пунктами,котрі вчора Кінь же озвучував(
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29.04.2025 19:53 Ответить
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги», - Василь Кук.
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29.04.2025 19:58 Ответить
Ніяких прямих перемовин з кацапами. Будапештський договір, мінські угоди та договір між Україною та кацапією це добре показали. Тільки смерть кацапії задоволе Україну.
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29.04.2025 19:59 Ответить
Наш свіжоморожений Себіга взагалі хоч щось робить у такий важливий момент для МЗС?
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29.04.2025 20:00 Ответить
Ти диви як заскавчав у передчутті подарунків на 9 травня.
*** тобі і москалям.
Брехати-брехати і ще раз брехати.
Це єдине що добре вміють псевдолюди кацапи.
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29.04.2025 20:01 Ответить
Все що сказав конякін дуже ,, цікаво" ,
але я нічогісінько не зрозумів , бо його брехня
відчувається через кожне слово і відкритий цинізм 😡
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29.04.2025 20:02 Ответить
РФ виступає за початок прямих переговорів із Україною без попередніх умов, ЯКЩО БЕЗ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ ,ТОДІ ПТН-ПНХ.
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29.04.2025 20:03 Ответить
Знову чергову дурилку придумали. Москалі падли і повіриш їм - в дурнях залишишся!
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29.04.2025 20:18 Ответить
Коли кацап відкриває рота він бреше. Як казав Дудаєв, кацапи просять миру тілки для того щоб підготуватися і підло вдарити в спину і більше нічого. Не буде ніякого тривалого перемир'я. Все чого ***** потрібно це щоб Україна не вдарила по моцкві коли там збереться шабаш фашистів з усього світу. А далі буде все як завжди рашисти самі вдарять по Україні і ще й звинуватять нас в порушенні перемир'я.
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29.04.2025 20:24 Ответить
Ось і дочекались коні, що їх порівнюють з якоюсь мерзотою ...коні не винні ...
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29.04.2025 20:47 Ответить
 
 