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Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
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Начало прямых переговоров с Украиной является первоочередным, вопрос легитимности Зеленского - это второстепенный, - Песков

В Кремле сделали заявление о легитимности Зеленского

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что начало прямых переговоров с Украиной является важным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, он ответил, с кем можно вести прямые переговоры в Украине с учетом того, что РФ ставит под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского.

"Вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, есть, но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, и первично - начать этот переговорный процесс", - сказал он.

Все остальные вопросы, отметил Песков, являются "вторичными".

Читайте: Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) переговоры (4978) Песков Дмитрий (1885) переговоры с Россией (976)


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Топ комментарии
+8
Питання легітимності у ***** а не в когось іншого.
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29.04.2025 12:47
+3
Як дружньо працюють кремль і банда тромба ! Не вийшло з нелегітимністю президента і одночасно заспокоїлись. Тепер у них мір- ета главнає!!
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29.04.2025 12:52
+3
а що сталось? день побєдоносія незабаром.
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29.04.2025 12:53
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Питання легітимності у ***** а не в когось іншого.
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29.04.2025 12:47 Ответить
Після трампа і моль визнає легетимність зе. ***, вже домовились, покидьки.
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29.04.2025 13:43 Ответить
Как жє так? Вєдітє пєрєговори тада с Васькой с водокачкі!
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29.04.2025 12:48 Ответить
А розумний так би і зробив ! Призначається , якийсь Васька с водокачкі "представником по врегулюванню конфлікту" і нехай , кацапи з американцями , перєгаваріваються , з ним , скільки завгодно ...
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29.04.2025 12:57 Ответить
Як дружньо працюють кремль і банда тромба ! Не вийшло з нелегітимністю президента і одночасно заспокоїлись. Тепер у них мір- ета главнає!!
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29.04.2025 12:52 Ответить
а що сталось? день побєдоносія незабаром.
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29.04.2025 12:53 Ответить
Які вони всі згідливі до послужливості. Та хуч зараз, та хуч на всі вимоги трампа. Проте спочатку наші умови, а потім домовимся. Як у "Дванадцять стільців" - вранці гроші, ввечорі стільці.
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29.04.2025 12:55 Ответить
початок прямих переговорів-ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ.
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29.04.2025 13:16 Ответить
На нацистській россії зараз нема легітимної влади. Кремлівске Х-ло і депутати госдури обиралися в тому числі і на окупованих територіяї, тому вибори стали не дійсними. Що би там не говорили кремлівськи дуремари, повноваження Х-ла і його шісток - туфта.
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29.04.2025 13:21 Ответить
Ніяких переговорів. Крапка.
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29.04.2025 13:25 Ответить
Питання легітимності Зеленського - не твоя свинособача справа, ху#ловський ти йоршик.
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29.04.2025 13:29 Ответить
а шо зеленський 🤡 підтвердив одобрямс трампу , свою згоду ,на здачу української теріторії ,претензій від ОПи не буде ? тому вже так весело, кремль пропонує зеленському , залишитися при кріслі ? ... треба його підпис ?
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29.04.2025 13:31 Ответить
Дык, Зеленский объявил мир с 01.05.2025. Муйлуша не поддержит, плакало кацапское победобесие 9-го мая.
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29.04.2025 13:41 Ответить
Коли на мою колегу поскаржились студенти, що вона перепоручає прийом іспиту своєму асистентові, вона відповіла, що вона відповідає за порядок іспиту - як захоче, то мавпу замість себе посадить, аби та роботу виконала.
Я до того, що Президент Украхни - це вибір українців. Наступного разу, якщо захочемо, мавпу оберемо, і будете з нею домовлятись.
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29.04.2025 13:42 Ответить
 
 