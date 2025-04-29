Начало прямых переговоров с Украиной является первоочередным, вопрос легитимности Зеленского - это второстепенный, - Песков

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что начало прямых переговоров с Украиной является важным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, он ответил, с кем можно вести прямые переговоры в Украине с учетом того, что РФ ставит под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского.

"Вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, есть, но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, и первично - начать этот переговорный процесс", - сказал он.

Все остальные вопросы, отметил Песков, являются "вторичными".

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