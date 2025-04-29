Начало прямых переговоров с Украиной является первоочередным, вопрос легитимности Зеленского - это второстепенный, - Песков
Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что начало прямых переговоров с Украиной является важным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, он ответил, с кем можно вести прямые переговоры в Украине с учетом того, что РФ ставит под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского.
"Вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, есть, но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, и первично - начать этот переговорный процесс", - сказал он.
Все остальные вопросы, отметил Песков, являются "вторичными".
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Я до того, що Президент Украхни - це вибір українців. Наступного разу, якщо захочемо, мавпу оберемо, і будете з нею домовлятись.