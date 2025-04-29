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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Початок прямих переговорів з Україною є першочерговим, питання легітимності Зеленського - це вторинне, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про легітимність Зеленського

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що початок прямих переговорів із Україною є важливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, він відповів, з ким можна вести прямі переговори в Україні з урахуванням того, що РФ ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського.

"Питання юридичного характеру, пов’язані з легітимністю, є, але в цьому випадку інтереси виходу на процес мирного врегулювання понад усе, і первинно - розпочати цей переговорний процес", - сказав він.

Усі інші питання, зазначив Пєсков, є "вторинними".

Читайте: Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо

Автор: 

Зеленський Володимир (23892) перемовини (2915) Пєсков Дмитро (1638) переговори з Росією (1093)


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Питання легітимності у ***** а не в когось іншого.
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29.04.2025 12:47 Відповісти
Как жє так? Вєдітє пєрєговори тада с Васькой с водокачкі!
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29.04.2025 12:48 Відповісти
А розумний так би і зробив ! Призначається , якийсь Васька с водокачкі "представником по врегулюванню конфлікту" і нехай , кацапи з американцями , перєгаваріваються , з ним , скільки завгодно ...
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29.04.2025 12:57 Відповісти
Як дружньо працюють кремль і банда тромба ! Не вийшло з нелегітимністю президента і одночасно заспокоїлись. Тепер у них мір- ета главнає!!
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29.04.2025 12:52 Відповісти
а що сталось? день побєдоносія незабаром.
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29.04.2025 12:53 Відповісти
Які вони всі згідливі до послужливості. Та хуч зараз, та хуч на всі вимоги трампа. Проте спочатку наші умови, а потім домовимся. Як у "Дванадцять стільців" - вранці гроші, ввечорі стільці.
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29.04.2025 12:55 Відповісти
початок прямих переговорів-ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ.
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29.04.2025 13:16 Відповісти
 
 