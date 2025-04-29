Початок прямих переговорів з Україною є першочерговим, питання легітимності Зеленського - це вторинне, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що початок прямих переговорів із Україною є важливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, він відповів, з ким можна вести прямі переговори в Україні з урахуванням того, що РФ ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського.

"Питання юридичного характеру, пов’язані з легітимністю, є, але в цьому випадку інтереси виходу на процес мирного врегулювання понад усе, і первинно - розпочати цей переговорний процес", - сказав він.

Усі інші питання, зазначив Пєсков, є "вторинними".

Читайте: Пєсков про 30-денне перемир’я, запропоноване Зеленським: Без врегулювання всіх нюансів це неможливо