Початок прямих переговорів з Україною є першочерговим, питання легітимності Зеленського - це вторинне, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що початок прямих переговорів із Україною є важливим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, він відповів, з ким можна вести прямі переговори в Україні з урахуванням того, що РФ ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського.
"Питання юридичного характеру, пов’язані з легітимністю, є, але в цьому випадку інтереси виходу на процес мирного врегулювання понад усе, і первинно - розпочати цей переговорний процес", - сказав він.
Усі інші питання, зазначив Пєсков, є "вторинними".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
fresh guacamole
показати весь коментар29.04.2025 12:47 Відповісти Мені подобається 5
YU ST
показати весь коментар29.04.2025 12:48 Відповісти Мені подобається 1
Обліковий Запис #597212
показати весь коментар29.04.2025 12:57 Відповісти Мені подобається 0
Angelina
показати весь коментар29.04.2025 12:52 Відповісти Мені подобається 2
анатолий выборов
показати весь коментар29.04.2025 12:53 Відповісти Мені подобається 3
Григорій Акулов
показати весь коментар29.04.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 0
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар29.04.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль