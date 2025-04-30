Глава МИД Литвы Будрис о "перемирии" Путина: Нам нужно не поддаваться пропаганде РФ
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра, информирует Цензор.НЕТ.
Будрис подчеркнул, что Россия пытается произвести впечатление на США, демонстрируя якобы полную доминацию своей армии в войне против Украины.
"Мы знаем, что это неправда - Украина удерживает линию фронта...но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его воле", - подчеркнул глава МИД Литвы.
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тим більше що на 9 травня до Києва теж запрошують иншоземців, якби хотіли вдарити то нікого б не запрошували.
і взагалі - святкування дєвятомая це потурання отим старим пердунам що дрочать на совіцький союз.
ця війна порвала пуповину навіть для них, залишилися лише почекуни.
то що, ми святкуємо заради почекунів які путіна виглядають?