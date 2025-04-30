Глава МИД Литвы Будрис о "перемирии" Путина: Нам нужно не поддаваться пропаганде РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра, информирует Цензор.НЕТ.

Будрис подчеркнул, что Россия пытается произвести впечатление на США, демонстрируя якобы полную доминацию своей армии в войне против Украины.

"Мы знаем, что это неправда - Украина удерживает линию фронта...но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его воле", - подчеркнул глава МИД Литвы.

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