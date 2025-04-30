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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Глава МИД Литвы Будрис о "перемирии" Путина: Нам нужно не поддаваться пропаганде РФ

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра, информирует Цензор.НЕТ.

Будрис подчеркнул, что Россия пытается произвести впечатление на США, демонстрируя якобы полную доминацию своей армии в войне против Украины.

"Мы знаем, что это неправда - Украина удерживает линию фронта...но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его воле", - подчеркнул глава МИД Литвы.

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Литва (2469) пропаганда (3677) перемирие (1646) война в Украине (3998)


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Зелька вже це погодив, только втіхаря, як на Пасху.
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30.04.2025 10:38 Ответить
Що пропонуєш?
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30.04.2025 10:41 Ответить
Хоче спокійно парад на 9 травня провести. Надіюсь наші привітають пуйла і Москву.
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30.04.2025 10:39 Ответить
Ні
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30.04.2025 11:08 Ответить
зеленський не ризикне вдарити якщо путін заявив що приїде китайський правитель.
тим більше що на 9 травня до Києва теж запрошують иншоземців, якби хотіли вдарити то нікого б не запрошували.
і взагалі - святкування дєвятомая це потурання отим старим пердунам що дрочать на совіцький союз.
ця війна порвала пуповину навіть для них, залишилися лише почекуни.
то що, ми святкуємо заради почекунів які путіна виглядають?
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30.04.2025 10:40 Ответить
На 9 травня мацкві потрібно накидати салютів для гостей
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30.04.2025 11:33 Ответить
 
 