Глава МИД Люксембурга Беттель о трехдневном "перемирии Путина": Они хотят мира во время шоу, после всего, что они натворили
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Беттель заявил на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
"Полезно ли прекращение огня для шоу? Ведь они хотят больше безопасности на Красной площади. После всего, что они натворили, они хотят мир на время шоу, так сказать. Мир и прекращение огня - это не часть шоу и это не только на три дня!" - сказал он.
Беттель отметил, что Украина и ее партнеры видели, как часто россияне нарушали предыдущее Пасхальное прекращение огня.
"Сейчас нам надо прекращение огня, а не перерыв, который укладывается в вашу повестку дня", - призвал министр.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
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+ потім наші ще на фронті вигрібають, бо кацапи підтягуються на передок
За завісою, у вигляді пантоміми.
Зачекайте, хто-небудь хоче терпіти це і далі?
Воно того варто? Підставлятися. Трамп ідіот - він поверне всі проти нас
есть, побольше бы таких.
вогню на три дні ,
коли вигідно кремлівському злочинцю ,
а лупити по кацапстану всіма доступними для нас способами 😡
Подивіться сьогодні на Одесу , Харків і інші наші міста , де ця мразь
кремлівська знищує нашу інфраструктуру і найстрашніше ,
це вбиває мирних людей !!