РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
968 15

Глава МИД Люксембурга Беттель о трехдневном "перемирии Путина": Они хотят мира во время шоу, после всего, что они натворили

Беттель о перемирии Путина на 9 мая

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Беттель заявил на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Полезно ли прекращение огня для шоу? Ведь они хотят больше безопасности на Красной площади. После всего, что они натворили, они хотят мир на время шоу, так сказать. Мир и прекращение огня - это не часть шоу и это не только на три дня!" - сказал он.

Беттель отметил, что Украина и ее партнеры видели, как часто россияне нарушали предыдущее Пасхальное прекращение огня.

"Сейчас нам надо прекращение огня, а не перерыв, который укладывается в вашу повестку дня", - призвал министр.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис о "перемирии" Путина: Нам нужно не поддаваться пропаганде РФ

Автор: 

Люксембург (115) прекращения огня (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Точніше не скажеш.
+ потім наші ще на фронті вигрібають, бо кацапи підтягуються на передок
показать весь комментарий
01.05.2025 07:18
+7
«The Show Must Go On» ... Зассыт Зеля по Мацквабаду в разгар шабаша пи-нуть. Хотя цель более чем легитимная. И всякие фицы думать будут, перед тем как ордовию ездить
показать весь комментарий
01.05.2025 07:22
+4
Приятно читать слова умного человека, есть же в Европе люди понимающие ситуацию, как она

есть, побольше бы таких.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемирие не одностороннее. Оно не бывает одностороннее. На Пасху зелебобик втихаря дал команду ВСУ не стрелять. И сейчас зелька на 9 мая уже все перетер с путиным. Просто ссыт вслух сказать.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:12 Ответить
Інсайдер з під кроваті Зеленського?
показать весь комментарий
01.05.2025 09:28 Ответить
Точніше не скажеш.
+ потім наші ще на фронті вигрібають, бо кацапи підтягуються на передок
показать весь комментарий
01.05.2025 07:18 Ответить
«The Show Must Go On» ... Зассыт Зеля по Мацквабаду в разгар шабаша пи-нуть. Хотя цель более чем легитимная. И всякие фицы думать будут, перед тем как ордовию ездить
показать весь комментарий
01.05.2025 07:22 Ответить
Ще один герой, ще один безрозсудний злочин.
За завісою, у вигляді пантоміми.
Зачекайте, хто-небудь хоче терпіти це і далі?
показать весь комментарий
01.05.2025 07:25 Ответить
Ну вбємо 10 солад і 10 цивільних. Мождиво пару дітей.
Воно того варто? Підставлятися. Трамп ідіот - він поверне всі проти нас
показать весь комментарий
01.05.2025 07:31 Ответить
МНПЗ - легітимна ціль. І дітей там нема.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:58 Ответить
всіх кого рашисти вбили в Україні, вони вважають цілком легитимними. Хто заважає нам так саме рахувати їх?
показать весь комментарий
01.05.2025 08:35 Ответить
по дитячим майданчикам ми хєрачить не будемо.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:37 Ответить
а по мавсолу можно?
показать весь комментарий
01.05.2025 09:33 Ответить
Ти це питання мешкацям Сум або Харківа задай. І чхати на рудого дегенерата і на його оточення х віткоффа, маска , венса. Перший раз чую, щоб брали до уваги думку пацієнтів псіх лікаріні
показать весь комментарий
01.05.2025 08:32 Ответить
Це перемир'я ху...ла напоминание гумореску у якої москалька каже:" невже президенти не можуть домовитися щоб ми по ним стріляли, а вони по нам ні"
показать весь комментарий
01.05.2025 07:28 Ответить
Приятно читать слова умного человека, есть же в Европе люди понимающие ситуацию, как она

есть, побольше бы таких.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:47 Ответить
Украіна не повинна реагувати на чергове припинення
вогню на три дні ,
коли вигідно кремлівському злочинцю ,
а лупити по кацапстану всіма доступними для нас способами 😡
Подивіться сьогодні на Одесу , Харків і інші наші міста , де ця мразь
кремлівська знищує нашу інфраструктуру і найстрашніше ,
це вбиває мирних людей !!
показать весь комментарий
01.05.2025 08:15 Ответить
Те що оголошує ***** в односторонньому порядку нас ні до чого не зобовязує.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:53 Ответить
 
 