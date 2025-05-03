Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал предложение Путина театральной постановкой. И напомнил, что именно 7 мая 25 лет назад Путин стал российским президентом.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он считает, что предложения Путина связаны с тем, что тот делает вид, будто идет на встречу сигналам, которые США ему предложили через специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

"Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней", - добавил президент Украины.

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Зеленский отметил, что если РФ действительно готовы говорить о реальном прекращении огня, "тогда мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня". "Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7-го, потом 7-го делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11-го числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения", - добавил глава государства.

Он также отметил, что полной тишины без ее качественного мониторинга достичь невозможно. "Но тем не менее, если есть воля, то озвучивается, что давайте месяц. Мы верим тогда, что они готовы к следующим шагам. Наши все сигналы американцам, британцам, французам мы передали. Американцы с нами соглашаются. По крайней мере официальная позиция Белого дома - она звучала, что они понимают, что это просто игрушки с его стороны, несерьезный разговор", - сказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.

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