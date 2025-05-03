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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Зеленский о трехдневном перемирии Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал предложение Путина театральной постановкой. И напомнил, что именно 7 мая 25 лет назад Путин стал российским президентом.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он считает, что предложения Путина связаны с тем, что тот делает вид, будто идет на встречу сигналам, которые США ему предложили через специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

"Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней", - добавил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Зеленский отметил, что если РФ действительно готовы говорить о реальном прекращении огня, "тогда мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня". "Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7-го, потом 7-го делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11-го числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения", - добавил глава государства.

Он также отметил, что полной тишины без ее качественного мониторинга достичь невозможно. "Но тем не менее, если есть воля, то озвучивается, что давайте месяц. Мы верим тогда, что они готовы к следующим шагам. Наши все сигналы американцам, британцам, французам мы передали. Американцы с нами соглашаются. По крайней мере официальная позиция Белого дома - она звучала, что они понимают, что это просто игрушки с его стороны, несерьезный разговор", - сказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) путин владимир (31309) перемирие (1648)


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Топ комментарии
+19
на 9 травня має бути бавовна та шашлики на параді в москві, а потім - перемир'я
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03.05.2025 12:22
+16
Кацапи, типу погодяться, а потім 10 скажуть, що "піріміріє сорвана укр. старaной"! В результаті, вони отримають необхідне припинення вогню, і атак 9 травня!
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03.05.2025 12:21
+15
довбойо....
а чому не з 10 травня?
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03.05.2025 12:21
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Правила форума Совет форумчан
Это правильный ход, хотя можно было сделать его на пару дней раньше...
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03.05.2025 12:21 Ответить
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03.05.2025 12:25 Ответить
довбойо....
а чому не з 10 травня?
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03.05.2025 12:21 Ответить
Тому що довбойо
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03.05.2025 12:27 Ответить
Кацапи, типу погодяться, а потім 10 скажуть, що "піріміріє сорвана укр. старaной"! В результаті, вони отримають необхідне припинення вогню, і атак 9 травня!
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03.05.2025 12:21 Ответить
Так і буде! Ху...ло розводить янелоха як лоха! 😁
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03.05.2025 12:24 Ответить
От тільки би фуйло, разом iз зєцыцьком не розвели всіх інших....

....васток оБман - дєло тонкає......
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03.05.2025 12:34 Ответить
Да зассыть клоун на гей парад 9 мая ударить, да и не чем, итоги правления потужного дегенерата
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03.05.2025 12:30 Ответить
У Квітки-Основ'яненка є персонаж - жадібний куркуль Пузир. В Пузиря є колега - лукавий схематозник Зеленський. Україні із Зеленським ще пощастило.😃
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03.05.2025 12:46 Ответить
на 9 травня має бути бавовна та шашлики на параді в москві, а потім - перемир'я
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03.05.2025 12:22 Ответить
Тільки так і не навпаки !!!!!!!!!
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03.05.2025 12:24 Ответить
Так ***** і гостей запросив на шашлики з Того і інших племен

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03.05.2025 12:31 Ответить
Українські військові https://novyny.live/tag/plennye взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії. Зазначається, що більшість з них - це молоді студенти, які поїхали в Росію на навчання.

Про це йдеться у заяві https://diplomatie.gouv.tg/mise-en-garde-concernant-de-supossees-bourses-datudes-universitaire-en-russie/ МЗС Того.

А КУДИ ДИВИВСЯ ТОЙ МЗС ДО ПОЛОНУ СВОЇХ ГРОМАДЯН - у рот хутину ?!
Ось яке перемирʼя , якщо ***** усіх вождів племен на парад збирає ?
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03.05.2025 12:32 Ответить
А як же парад победобесія? Нихто по ньому не вдарить ?

блин, Харків ******** кожен день. Ти, трусло, думаешь що ***** перестане бомбити Україну?
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03.05.2025 12:23 Ответить
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03.05.2025 12:24 Ответить
Главное , шобы на мавзолее тех целлофанок было побольше, кагбэ, на все 100500%.
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03.05.2025 12:46 Ответить
Я , взагалі то , пропонувала Буданову вдарити будівлі ФСБ у момент їх святкових зборів.
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03.05.2025 12:49 Ответить
А вишенка на тортике - беспилотник обманка застрял в циферблате курантов, перед тем раскидвший листовки с мирным предложением, мол, https://youtu.be/-Cvds4HzVH4 Ванья, сдоффайся путет тепе черный хлеп-сельотка - русская вотка...
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03.05.2025 13:11 Ответить
Еой, тут людина дала іншу пропозицію
https://www.facebook.com/bruno.lu.2024?comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3NzA5NzE5MzcwODA3XzMwMzMzNTcwNzI5NTY3MDc0&__cft__%5B0%5D=AZVERcjzDEjf3Kn6bKtDkwNod4OUU8x_y1NP83WXINedXrO-kSaSsdEhjI1XXCSAldLSkjB1zyIGYJmhsvyOD37ljrLSxRDgUSqfSzcfdhX2dz5GaB8Fjb-5wOxPV2UbIgsgdaTs4JhuLCkmHC5Mf8CUr8PBtiW_JZ7Ht5PGTf0oN1w_PEgqO3fs1OOl_QbpNKuOX_yNBTUYqjPW5y0rM5Qm&__tn__=R-R Marvin Heemeyer

Запустити дрони без заряду, бо ще впадуть у натовп, нароблять там фаршу, потім то використають проти України. А от пусті дрони в небі, канонада ПВО і то як путіна, на руках несуть і з повним чемоданом запихують у броньовик, в той час коли натовп ********* верещить і скаче в річку Москва, під зйомки тисяч камер, безцінні кадри би були
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03.05.2025 13:14 Ответить
ось і гарна відмазка під'їхала чому по параду не битимуть.
відразу казав що не буде удару а тут табуни мрійників бігали, фантазували як по мавзолею, по бронеколонам, по гостям на трибуні...
ага, щаз.
до речі, навіть стерненко в лікарняній палаті фантазував учора про удар по параду.
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03.05.2025 12:24 Ответить
та насрати на гарну/негарну відмазку. звісно ніхто не збирався бити навіть в думках, крім фантазерів.

1) на параді буде китайоза сі , ніхто туди не лупитиме (він би не їхав, не маючи 100% гарантії від арахамій та ко).
2) плюс - російські бюджетники. Чуйка підказує, що Захід за них переживатиме не менше, ніж за мирних українців . (на Заході ж досі лунає, що це війна путіна, а узкій народ нєвінават)
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03.05.2025 13:07 Ответить
Не гарантує безпеку товаришу Сі та іншим керівникам держав, які так чи інакше підтримують рашистську пітьму.

Скраншот із відповідних повідомлень ЗМІ:

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03.05.2025 12:24 Ответить
тут Вучіч та Фіцо раптово захворіли... (далі буде).
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03.05.2025 12:29 Ответить
😁😅🤣
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03.05.2025 12:38 Ответить
Вони не приїдуть? Я щось пропустив?
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03.05.2025 12:42 Ответить
Так.
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03.05.2025 12:50 Ответить
Ех, якби цей весь "іконостас", любителів ху...ла, та хоч разочок, якимось довгим Нептуном, чи хоча б Паляницею! Але ж мрії, мрії, на Банковій, зрадники, цього не дощволять! 😪
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03.05.2025 12:29 Ответить
мені цікаво, у фіцо чи вучіча є мінімальна самоповага? Словаччина - член ЄС, сербія - збирається в ЄС.

Цим "європейцям" хіба не бридко бути в компанії військового злочинця та його друзів? мадуро, ким чен ин, токаєв, лукашенко та інші дегенерати ... Та від цих прізвищ воротить.

p.s. Це як днем вчитись в елітній школі, а ввечорі піти на вечірку до наркоманів та кримінальників
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03.05.2025 13:11 Ответить
Переконана,що більшість українців за те,щоб влаштувати салют на Московії на їх свято.Може вже час послухати людей,яких ви забовязали захищати країну,а самі,коли прийшов час діяти даєте задню? Влада,ви самі не воюєте і ніхто з вас там не буде,то вже всім зрозуміло,але влаштуйте людям свято,хоча у пам'ять тих,що не дочекались цього.
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03.05.2025 12:28 Ответить
Повністю з Вами зноден! За смерті сотні тисяч загиблих людей, за діточок, за знищені міста і села, це простр ОБОВ'ЯЗОК говнокомандувача, вдарити по параду побєдобєсія, тим більге, що це законна військова ціль!
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03.05.2025 12:33 Ответить
Якщо ми говоримо про перемогу,а не про шляхи завуальованої капітуляції,влада зобов'язана зробити там бавовну 9-го травня,бо як нє, то який сенс людям гинути кожен божий день,коли влада маючи всі можливості того не робить.Цей парад Флеш Роял для України,пасувати з такими картами просто зрада інтересів країни і людей!
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03.05.2025 12:37 Ответить
з роялем обережніше, бо боневтіку ще марш перемоги на ньому грати😀
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03.05.2025 12:57 Ответить
Це не голосування за шоу чи конкурси, щоб електорат потішити. Це просто необхідність. Військова доцільність. Влаштувати психологічний удар, що їх Хйло слабке і не здатне захистити елітне моцковське бидло і саму столицю підаросії.
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03.05.2025 13:33 Ответить
... Згадки про гру президента членом на роялі порушують основи нацбезпеки, - **********
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03.05.2025 12:32 Ответить
Та хай сосе і далі у всієї жОПи, хто її зараз слухає! 🤬
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03.05.2025 12:34 Ответить
на 31 день що?
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03.05.2025 12:32 Ответить
Массований кацапський удар по цивільному населенню у багатьх містах!
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03.05.2025 12:35 Ответить
Це НЕ ПЕРЕМИР'Я. А одностороннє припинення вогню, яке НІХТО не буде контролювати.
Іловайськ і 11 років підлої війни ще не всіх навчили - КАЦАПАМ НЕ МОЖНА ВІРИТИ.
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03.05.2025 12:36 Ответить
Да здравствует 9-е...
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03.05.2025 12:43 Ответить
С балконом полный провал, пан Амбер был прав.
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03.05.2025 12:56 Ответить
Ага, поведись на 30, а вони після шабашу скажуть що 3 і знову надують
Вони недоговороздатні
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03.05.2025 12:45 Ответить
Втіхою для "гостей", якщо вони передумають їхати на побєдобєсіє, буде те що пині там теж не буде, замість нього буде хтось з двійників -трійників ,той "каво нє жалка".
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03.05.2025 12:49 Ответить
Якщо не буде ударів по Москві на 9травня, то 100% зелене чмо домовилось з Путіним.
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03.05.2025 12:53 Ответить
Якщо не буде бавовни на Червоній площі,немає сенсу армії продовжувати оборону,бо це не вирішує проблему,тільки забирає життя найкращих,а насправді все давно домовлено.
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03.05.2025 13:19 Ответить
Да ФСБ само там таракт якийсь зробить щоб потім нас звинуватити...ну і щоб прибрати когось що багато знає та вже набрид
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03.05.2025 12:53 Ответить
Так українцям вже не звикати - Україну постійно винуватять у всіх проблемах.
ТОМУ НАЧХАТИ ЩО ТАМ ЗРОБИТЬ ФСБ
ВОЛКІВ боятись - у ліс не ходити . Треба завжди бити першими ‼️‼️
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03.05.2025 12:58 Ответить
Да хай роблять, нам *****. Нехай для провокації завалять справжнього хйла і піськова, і ще з два десятки ************** і звинуватять Україну.
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03.05.2025 13:28 Ответить
Треба вже бити по моцкві кожен день, щоб запрошені гості-підори обісрались і не прийшли. Замість ху"ла все одно буде двійник.
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03.05.2025 12:54 Ответить
Щоб запрошені гості не вірили хутіну і не лізли в Україну
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03.05.2025 12:55 Ответить
Зе, е мае, ти що дурній? Вони за 30 днів ракет нароблять і вдарять по всій України.

Пєтриотів не вистачить їх збивати.

А СКІЛЬКІ ЦІВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВБЬЮТЬ ‼️‼️
ось тоді тебе і винесуть із ОПУ на віллу ( тобто на віллах)
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03.05.2025 12:54 Ответить
Та не, не вынесут. Ляшко нычкарится на фронте(спец по беспилотникам).
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03.05.2025 12:57 Ответить
А Юлька - ни то, ни сьо.
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03.05.2025 12:58 Ответить
Вова! Ты позорище Кривбасса! Перестань плясать под дудку Путина! Ему нужен ПАРАД, потом ТЫ БУДЕШЬ ВИНОВАТЫМ В ОКОНЧАНИИ ПЕРЕМИРИЯ! И об этом тебе орет вся планета. Баран тупорылый.
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03.05.2025 12:56 Ответить
Не нужно произносит много лишних слов, сказал, что на три дня не будет перемирия и точка.
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03.05.2025 12:57 Ответить
пуйло 100500 разів брехав та кидав Україну в таких перемир'ях. А тут така можливість йбнуть його побєдобєсіє разом з самим пуйлом! якщо зе знову піде на змову з пуйлом - все буде ясно
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03.05.2025 13:04 Ответить
А чому ми погоджуємося на хйловські ініціативи, а не навʼязуємо свої? Чому ми хйлу, де факто, даємо сигнал, що шабаш побєдобєсія обійдеться лише в один чумайдан? Навпаки, треба 9го вʼїбати, а 10го казати «можемо повторити».
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03.05.2025 13:26 Ответить
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03.05.2025 13:29 Ответить
Скільки техніки і військових буде в одному місці, це просто гріх не попробувати вдарити, може щось тай долетить по факту. Ото було б файно!
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03.05.2025 13:31 Ответить
Я хотівби мир на сотню мільярдів років______Вчені кажуть, що через стільки часу ЗЕМЛЯ всерівно НАХ згорить...
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03.05.2025 13:32 Ответить
Нахіба ти зелене непорозуміння тягнеш країну у зашморг. Ну погодиться ХЛО на місяць такого "перемирʼя". Далі що? москалі вирішують свій шабаш і місяць їхня нєфтянка запасає ГСМ, окупанти покращують логістику. Готують із Ыном додаткові ремурси і активно розпочинають літньо- осінню компанію. А ми в цей час не виносимо їх логістику і тили...
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03.05.2025 13:34 Ответить
А чому не з 10-го? Це щоб путіну свято не зіпсувати? Можна було б запустити по Москві на 9-те беспілотники без вибухівки і з поздоровчими листівками і туалетною бумагою. Їм вона там знадобиться коли побачать сотню безпілотників.
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03.05.2025 13:36 Ответить
Надо же прогнуться перед Путе вовешуте.
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03.05.2025 14:09 Ответить
 
 