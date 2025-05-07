РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7203 посетителя онлайн
Новости Новое правительство Германии
787 4

В Германии сформировано правительство канцлера Мерца

уряд Мерца

6 мая в Германии сформировано новое правительство, которым будет руководить канцлер Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министерства возглавили такие политики:

  • Вице-канцлер и министр финансов - Ларс Клингбейль (СДПГ);
  • Министр экономики - Катрина Райхе (ХДС);
  • Министр иностранных дел - Иоганн Вадефул (ХДС);
  • Министр обороны - Борис Писториус (СДПГ);
  • Министр внутренних дел - Александр Добриндт (ХСС);
  • Министр труда - Бербель Бас (СДПГ);
  • Министр транспорта - Патрик Шнидер (ХДС);
  • Министр здравоохранения - Нина Варкен (ХДС);
  • Министр строительства - Верена Хубертц (СДПГ);
  • Министр науки - Дороти Бер (ХСС);
  • Министр образования и по делам семьи - Карин Прин (ХДС);
  • Министр цифровых технологий и модернизации государства - Карстен Вильдбергер;
  • Министр сельского хозяйства - Алоис Райнер (ХСС);
  • Министр юстиции - Штефани Хубиг (СДПГ);
  • Министр окружающей среды - Карстен Шнайдер (СДПГ);
  • Министр по вопросам помощи в целях развития - Рем Алабали-Радован (СДПГ);
  • Федеральный министр по особым делам - Торстен Фрай (ХДС).

Также читайте: Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, - Spiegel

Одну из важнейших для Украины должностей с точки зрения военной помощи сохранил Борис Писториус. Он остался министром обороны.

Должность министра иностранных дел Германии занял Иоганн Вадефул (заменит на посту Анналену Бербок). Новый глава немецкого МИД говорил с украинским коллегой Андреем Сибигой в конце апреля. Он пообещал, что новое правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины.

Автор: 

Германия (6987) Писториус Борис (210) Фридрих Мерц (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВІтаємо дружню нам Німеччину!
показать весь комментарий
06.05.2025 23:55 Ответить
Пісторіус на місці - знову питання про Тауруси не на часі.....
показать весь комментарий
06.05.2025 23:57 Ответить
Зер гуд! Німеччина наразі - наш головний воєнний і фінансовий спонсор. Стабільність її політичної системи - гарантія стійкості і ЄС, і України.
показать весь комментарий
07.05.2025 00:11 Ответить
Тобто першого разу сачконули свої? не дали голоси .
Міністр цифрових технологій та модернізації держави - Карстен Вільдбергер;Джерело: чи оцього безпартійного погодили з лівими?
показать весь комментарий
07.05.2025 01:16 Ответить
 
 