В Германии сформировано правительство канцлера Мерца
6 мая в Германии сформировано новое правительство, которым будет руководить канцлер Фридрих Мерц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Министерства возглавили такие политики:
- Вице-канцлер и министр финансов - Ларс Клингбейль (СДПГ);
- Министр экономики - Катрина Райхе (ХДС);
- Министр иностранных дел - Иоганн Вадефул (ХДС);
- Министр обороны - Борис Писториус (СДПГ);
- Министр внутренних дел - Александр Добриндт (ХСС);
- Министр труда - Бербель Бас (СДПГ);
- Министр транспорта - Патрик Шнидер (ХДС);
- Министр здравоохранения - Нина Варкен (ХДС);
- Министр строительства - Верена Хубертц (СДПГ);
- Министр науки - Дороти Бер (ХСС);
- Министр образования и по делам семьи - Карин Прин (ХДС);
- Министр цифровых технологий и модернизации государства - Карстен Вильдбергер;
- Министр сельского хозяйства - Алоис Райнер (ХСС);
- Министр юстиции - Штефани Хубиг (СДПГ);
- Министр окружающей среды - Карстен Шнайдер (СДПГ);
- Министр по вопросам помощи в целях развития - Рем Алабали-Радован (СДПГ);
- Федеральный министр по особым делам - Торстен Фрай (ХДС).
Одну из важнейших для Украины должностей с точки зрения военной помощи сохранил Борис Писториус. Он остался министром обороны.
Должность министра иностранных дел Германии занял Иоганн Вадефул (заменит на посту Анналену Бербок). Новый глава немецкого МИД говорил с украинским коллегой Андреем Сибигой в конце апреля. Он пообещал, что новое правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины.
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Міністр цифрових технологій та модернізації держави - Карстен Вільдбергер;Джерело: чи оцього безпартійного погодили з лівими?