В Германии сформировано правительство канцлера Мерца

6 мая в Германии сформировано новое правительство, которым будет руководить канцлер Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министерства возглавили такие политики:

Вице-канцлер и министр финансов - Ларс Клингбейль (СДПГ);

Министр экономики - Катрина Райхе (ХДС);

Министр иностранных дел - Иоганн Вадефул (ХДС);

Министр обороны - Борис Писториус (СДПГ);

Министр внутренних дел - Александр Добриндт (ХСС);

Министр труда - Бербель Бас (СДПГ);

Министр транспорта - Патрик Шнидер (ХДС);

Министр здравоохранения - Нина Варкен (ХДС);

Министр строительства - Верена Хубертц (СДПГ);

Министр науки - Дороти Бер (ХСС);

Министр образования и по делам семьи - Карин Прин (ХДС);

Министр цифровых технологий и модернизации государства - Карстен Вильдбергер;

Министр сельского хозяйства - Алоис Райнер (ХСС);

Министр юстиции - Штефани Хубиг (СДПГ);

Министр окружающей среды - Карстен Шнайдер (СДПГ);

Министр по вопросам помощи в целях развития - Рем Алабали-Радован (СДПГ);

Федеральный министр по особым делам - Торстен Фрай (ХДС).

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Одну из важнейших для Украины должностей с точки зрения военной помощи сохранил Борис Писториус. Он остался министром обороны.

Должность министра иностранных дел Германии занял Иоганн Вадефул (заменит на посту Анналену Бербок). Новый глава немецкого МИД говорил с украинским коллегой Андреем Сибигой в конце апреля. Он пообещал, что новое правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины.