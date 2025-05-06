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Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
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Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, - Spiegel

Мерц о ударе по Сумам

Бундестаг Германии со второй попытки поддержал назначение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым федеральным канцлером.

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Мерца проголосовали 325 депутатов.

Голосование состоялось во второй половине дня 6 мая после провальной первой попытки утром того же дня. Тогда Мерцу не хватило шести голосов для избрания, несмотря на то, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ формально имеет 328 депутатов. Это стало беспрецедентным случаем в новейшей политической истории Германии.

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Фридрих Мерц возглавляет Христианско-демократический союз с 2022 года. Его кандидатура на пост канцлера была поддержана после досрочных парламентских выборов, в которых ХДС/ХСС одержал победу.

Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

В конце концов, было решено после обеда попытаться во второй раз избрать нового канцлера.

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Автор: 

выборы (24740) Германия (6987) Фридрих Мерц (71)


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Топ комментарии
+26
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06.05.2025 17:40
+23
Гарна новина...
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06.05.2025 17:40
+19
От і добренько. Під×уйловики дружно пролітають разом зі стерхами на×уй.
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06.05.2025 17:43
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06.05.2025 17:39 Ответить
Слава богу що обрали.
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06.05.2025 17:44 Ответить
Таурус
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06.05.2025 18:25 Ответить
В нас є свій аналог , навіть кращий по дальності- ОТРК КОРШУН ( Х555). Але клоуни проект заблокували. Могли постраждати цілі на россії. Цього кловани допустити не могли.
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06.05.2025 19:02 Ответить
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06.05.2025 17:40 Ответить
Таурус все ближче і ближче. До кацапії.
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06.05.2025 18:16 Ответить
Германія це ключова країна у Европі. Не забуваємо яка і неї міць і промислова і фінансова. Вступ в ЕС - тільки з згоди і підтримки Германії може бкти. Це перемога для України! Гер Мерц - вітаємо!+
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06.05.2025 18:56 Ответить
Гарна новина...
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06.05.2025 17:40 Ответить
З другої спроби це спрацювало: Фрідріха Мерца Бундестаг обрав канцлером. Він отримав 325 голосів, необхідно було 316. Це перший випадок в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли призначений канцлер зазнав невдачі на виборах до Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.
Перед другим туром голосування керівник парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан звернувся до відповідальності членів парламенту: «Уся Європа, можливо, навіть увесь світ, спостерігає за цим другим туром голосування».
Вибори канцлера є таємними - невідомо, хто відмовився голосувати за Мерца, і з якої партії були ці дисиденти.

Чому для проведення другого туру голосування потрібна була більшість у дві третини голосів?

Фрідріха Мерца довелося знову висунути на посаду канцлера для другого туру голосування. Після такої пропозиції регламент Бундестагу передбачає триденний період до голосування.
Однак ХДС/ХСС та СДПН не хотіли так довго чекати - швидше голосування можливе лише за наявності більшості у дві третини голосів у Бундестазі. Тому «Зелених» та «Лівих» попросили підтримати швидший другий тур голосування. Саме це вони й зробили - і таким чином нові вибори того ж дня стали можливими.
Пікантний момент: ХДС фактично виключає спільне голосування з Лівою партією; Це було вирішено на партійній конференції, але партія тепер відійшла від цього рішення.
Які могли бути причини відмови членів коаліції голосувати за Мерца?
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06.05.2025 18:00 Ответить
Реакція політиків на провал учора

Тім Ахтермаєр, голова фракції Зелених Північного Рейну-Вест-Вест, був одним із перших політиків у Північному Рейну-Вест ...
«Тепер залежність Фрідріха Мерца від поляризації у виборчій кампанії дає про себе знати. Це явно залишило глибокі шрами. ХДС та СДПН терміново повинні об'єднатися, і Фрідріх Мерц повинен їх об'єднати», - сказав Ахтермаєр.
«Сьогодні політичні маргінали посміхаються - бо демократичний центр не здатний разом взяти на себе відповідальність», - сказав лідер земельної та парламентської групи ВДП Хеннінг Хьоне. Фрідріх Мерц увійде в історію завдяки вотуму недовіри власній справі.
Він може зрозуміти, що в коаліції вже є невдоволення Мерцем: «Коаліційна угода читається як соціал-демократична урядова програма», - сказав Хьоне. «Це не призведе до економічного повороту».
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06.05.2025 18:03 Ответить
невже шанс для надання тауруса?
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06.05.2025 17:43 Ответить
От і добренько. Під×уйловики дружно пролітають разом зі стерхами на×уй.
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06.05.2025 17:43 Ответить
Ну а зараз настає час потужні промови про тауруси підкріпити реальними ракетами!
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06.05.2025 17:44 Ответить
Точно угруповання "Альтернатива для Німеччини" намагалося зашкодити. Але Мерс пройшов. Добре.
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06.05.2025 17:44 Ответить
Вітаю, герр Мерц!
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06.05.2025 17:45 Ответить
Так, тепер квадратні ракети давай!
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06.05.2025 17:45 Ответить
Вітаємо!
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06.05.2025 17:45 Ответить
Дуже хочеться бомбить москву
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06.05.2025 17:49 Ответить
Шо у кацапів з ******, хто в курсі ???
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06.05.2025 17:50 Ответить
Як і останнім часом ------ перекошене!!!!
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06.05.2025 18:13 Ответить
Хто про що, а секта "Дайте нам ______ і перемога через 2 дні", тут як тут, в коментарях.
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06.05.2025 17:53 Ответить
2 чи не 2, а от 09.05 по кривавій площі на мацкві в'їпати таурусами було б файно
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06.05.2025 17:56 Ответить
І що це дасть, окрім звісно світового осуду? Повно, повно військових цілей, складів з ************, виробництв зброї, заводів по виробництву вибухівки..... Але лише мрії про площу з мумією, або незаконну будівлю в Керченській протоці.
І це не кажучи, що зараз рашисти стягли ППО до москви і повно оголених "ділянок", але дрони туди чомусь не летять. Так якщо немає розуму/волі/сміливості запустити дрони по достойних цілях, які шанси що Тауруси не спалять виключно в ім'я вечірнього ролика від Потужного?
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06.05.2025 18:04 Ответить
09.05 на кривавій площі буде не тіко мумія, а ще й військові законні цілі
сильно ***** колихнула реакція світу на його удари балістикою по мирних у Кривому Розі, Сумах, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Києві?
ото й цілий світ тіки буде радий
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06.05.2025 18:07 Ответить
Які цілі? Т-34? Макет Армати? Ряжені з якогось кремлівського полку? Двійник путлєра?
Нічого достойного там не буде. Лише натовп дебільних цивільних рашистів, мумія і Сі Цзіньпінь з Орбаном.
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06.05.2025 18:13 Ответить
перевірити кацапське ппо на слабо теж було б не зле
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06.05.2025 18:30 Ответить
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06.05.2025 18:10 Ответить
Останні три доби підмасков'є утюжать дронами
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06.05.2025 18:10 Ответить
Мене мало хвилює підмосков'я та тамтешні вікна, я бажаю кадрів палаючого ВПК північної гондурасії.
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06.05.2025 18:14 Ответить
як раз у підмосковї і сконцентрована більшість науково-технологічного потенціалу кацапського ВПК. І якшо вони зняли звідти ППО, то буде самий час завдати удару по Дубно, Раменському, Балашихі,, Дзержинському, Коломні, Корольову, Фрязіно, Рєутово, Сєргієвому Посаду і далі по списку. Саме у тих глубєнях ховаються їх військові НДІ, виробники УМПК, військової оптики, електроніки тощо.
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06.05.2025 19:28 Ответить
а від ЗСУ заяв ніц - може самі кацапи?
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06.05.2025 18:15 Ответить
Може
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06.05.2025 18:27 Ответить
Тааі да , у німців Німеччині є розум ...❤️🇩🇪
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06.05.2025 17:58 Ответить
це неподобство! а хто гроші ***** поверне? мабуть відпрацюють дідами на палях
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06.05.2025 18:00 Ответить
най ***** залізобетонно доведе, шо давав гроші та вкаже кому, коли саме, скільки та за шо
ось тоді й буде розмова
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06.05.2025 18:03 Ответить
пассани вже поїхали на шпілі дивиться... так що або діди, або гроші з відсотками
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06.05.2025 18:15 Ответить
шпілі шпілями, а от списочок від ***** не завадив би, ще й з підписами
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06.05.2025 18:27 Ответить
коаліція 328 чоловік, в першому турі проголосувало 310, ось і списочок, хоча може й не повний...
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06.05.2025 18:40 Ответить
Анналену Бербок залиши на посаді ,це Наша жінка
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06.05.2025 18:04 Ответить
Це ні практично, ні теоретично не можливо, вона ж єдина притомна від партії зелених.
Подякуємо фрау Бербок за мужність приїхати ще в 2022 р. до Бучи і послідовну непохітну підтримку України.
Зелені натоміть різко критикують хдс/хсс і поза коаліцією.
Важко будуть проходити голосування за закони, адже перевага у коаліції мінімальна і потребує, щоб усі голосували хором. Але, перше голосування за кандидатуру бундесканцлера показало, що не всі депутати від хдс/хсс і соцдемократів готові співати в унісон зі своїми керманичами.
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06.05.2025 19:21 Ответить
Добре рішення, для безпеки Німеччини!!
Бо уся, ота свора, агентів штазі та фсбшних, московських дуполизів-заробітчан, гадила у ФРН, як по команді!!
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06.05.2025 18:08 Ответить
На решті!!! Тепер чекаємо від нього Таураси!!!
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06.05.2025 18:09 Ответить
на парад в москву
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06.05.2025 18:15 Ответить
🔥На москву летить табун БпЛА - на околицях вже чують вибухи. Місцеві залишились без звʼязку, - росЗМІ https://t.me/c/1198589840/114405 Відео
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06.05.2025 18:17 Ответить
то не муха то самольотік з бомбачкою
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06.05.2025 18:34 Ответить
це проба до 9 травня
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06.05.2025 18:36 Ответить
Das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Merz und das deutsche Volk. Wir warten auf Raketen, Geparden, Leoparden und so weiter.
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06.05.2025 19:11 Ответить
поцифісти не додали голосів у першій спробі.
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06.05.2025 19:13 Ответить
Уррааааа!!! Може і адн-пуйлососів прижучить якось, бо знахабніли зовсім, рускій мір їм подайте в Німеччину!
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06.05.2025 19:29 Ответить
 
 