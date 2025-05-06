Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, - Spiegel

Бундестаг Германии со второй попытки поддержал назначение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым федеральным канцлером.

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Мерца проголосовали 325 депутатов.

Голосование состоялось во второй половине дня 6 мая после провальной первой попытки утром того же дня. Тогда Мерцу не хватило шести голосов для избрания, несмотря на то, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ формально имеет 328 депутатов. Это стало беспрецедентным случаем в новейшей политической истории Германии.

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Фридрих Мерц возглавляет Христианско-демократический союз с 2022 года. Его кандидатура на пост канцлера была поддержана после досрочных парламентских выборов, в которых ХДС/ХСС одержал победу.

Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

В конце концов, было решено после обеда попытаться во второй раз избрать нового канцлера.

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