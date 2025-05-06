Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, - Spiegel
Бундестаг Германии со второй попытки поддержал назначение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым федеральным канцлером.
Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за Мерца проголосовали 325 депутатов.
Голосование состоялось во второй половине дня 6 мая после провальной первой попытки утром того же дня. Тогда Мерцу не хватило шести голосов для избрания, несмотря на то, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ формально имеет 328 депутатов. Это стало беспрецедентным случаем в новейшей политической истории Германии.
Фридрих Мерц возглавляет Христианско-демократический союз с 2022 года. Его кандидатура на пост канцлера была поддержана после досрочных парламентских выборов, в которых ХДС/ХСС одержал победу.
Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.
Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.
В конце концов, было решено после обеда попытаться во второй раз избрать нового канцлера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перед другим туром голосування керівник парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан звернувся до відповідальності членів парламенту: «Уся Європа, можливо, навіть увесь світ, спостерігає за цим другим туром голосування».
Вибори канцлера є таємними - невідомо, хто відмовився голосувати за Мерца, і з якої партії були ці дисиденти.
Чому для проведення другого туру голосування потрібна була більшість у дві третини голосів?
Фрідріха Мерца довелося знову висунути на посаду канцлера для другого туру голосування. Після такої пропозиції регламент Бундестагу передбачає триденний період до голосування.
Однак ХДС/ХСС та СДПН не хотіли так довго чекати - швидше голосування можливе лише за наявності більшості у дві третини голосів у Бундестазі. Тому «Зелених» та «Лівих» попросили підтримати швидший другий тур голосування. Саме це вони й зробили - і таким чином нові вибори того ж дня стали можливими.
Пікантний момент: ХДС фактично виключає спільне голосування з Лівою партією; Це було вирішено на партійній конференції, але партія тепер відійшла від цього рішення.
Які могли бути причини відмови членів коаліції голосувати за Мерца?
Тім Ахтермаєр, голова фракції Зелених Північного Рейну-Вест-Вест, був одним із перших політиків у Північному Рейну-Вест ...
«Тепер залежність Фрідріха Мерца від поляризації у виборчій кампанії дає про себе знати. Це явно залишило глибокі шрами. ХДС та СДПН терміново повинні об'єднатися, і Фрідріх Мерц повинен їх об'єднати», - сказав Ахтермаєр.
«Сьогодні політичні маргінали посміхаються - бо демократичний центр не здатний разом взяти на себе відповідальність», - сказав лідер земельної та парламентської групи ВДП Хеннінг Хьоне. Фрідріх Мерц увійде в історію завдяки вотуму недовіри власній справі.
Він може зрозуміти, що в коаліції вже є невдоволення Мерцем: «Коаліційна угода читається як соціал-демократична урядова програма», - сказав Хьоне. «Це не призведе до економічного повороту».
І це не кажучи, що зараз рашисти стягли ППО до москви і повно оголених "ділянок", але дрони туди чомусь не летять. Так якщо немає розуму/волі/сміливості запустити дрони по достойних цілях, які шанси що Тауруси не спалять виключно в ім'я вечірнього ролика від Потужного?
сильно ***** колихнула реакція світу на його удари балістикою по мирних у Кривому Розі, Сумах, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Києві?
ото й цілий світ тіки буде радий
Нічого достойного там не буде. Лише натовп дебільних цивільних рашистів, мумія і Сі Цзіньпінь з Орбаном.
ось тоді й буде розмова
Подякуємо фрау Бербок за мужність приїхати ще в 2022 р. до Бучи і послідовну непохітну підтримку України.
Зелені натоміть різко критикують хдс/хсс і поза коаліцією.
Важко будуть проходити голосування за закони, адже перевага у коаліції мінімальна і потребує, щоб усі голосували хором. Але, перше голосування за кандидатуру бундесканцлера показало, що не всі депутати від хдс/хсс і соцдемократів готові співати в унісон зі своїми керманичами.
Бо уся, ота свора, агентів штазі та фсбшних, московських дуполизів-заробітчан, гадила у ФРН, як по команді!!