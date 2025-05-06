Польша имеет дело с беспрецедентным попыткой вмешательства РФ в президентские выборы, - вице-премьер страны Гавковский

В Польше заявили, что во время нынешних президентских выборов страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский на конференции по вопросам обороны.

Так, польские власти утверждают, что роль страны как логистического хаба помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", - заявил Гавковский.

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Он рассказал, что это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

По его словам, атаки были направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - добавил министр.

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