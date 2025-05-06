Польща має справу з безпрецедентною спробою втручання РФ у президентські вибори, - віцепрем’єр країни Гавковський

У Польщі заявили, що під час нинішніх президентських виборів країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський на конференції з питань оборони.

Так, польська влада стверджує, що роль країни як логістичного хабу допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації.

"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії", – заявив Гавковський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі повідомили про масштабну кібератаку на систему держреєстрів

Він розповів, що це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

За його словами, атаки були спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

"Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури", – додав міністр.

Також дивіться: Проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії: поліція розслідує. ВIДЕО