Проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії: поліція розслідує. ВIДЕО
Польська поліція розслідує справу про зрив українського прапора з будівлі мерії у місті Біла Підляська Люблінського воєводства під час мітингу проросійського кандидата у президенти Польщі та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
Про це повідомляє польський мовник RMF FM, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час передвиборчої зустрічі за сприяння Брауна один з його прихильників з використанням драбини зірвав український прапор з будинку міської ради, який майорів поряд з польським.
Браун наголошував, що українському прапору не місце на будинку мерії польського міста, адже тут не Україна, тому його буде передано до найближчого консульства України. Згодом він розмістив у соцмережах відповідне відео.
Наразі польські правоохоронці вже встановили особу чоловіка, який зняв український прапор із будівлі.
Поліція міста Біла Підляська повідомила у мережі X, що вони аналізують дані відеомоніторингу, збирають матеріали щодо інциденту і передадуть їх до прокуратури.
Реакція України
На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.
"Протидіймо подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку", - написав посол України.
Інші провокації Брауна
Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.
Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.
Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.
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Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.
Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.
Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
DJ Vance є у штатах
повний світ п..дорасів різних
І таких стає все більше, на жаль...
очень много рашистов , с европейской демократией, которая превратилась во вседозволенность,
вряд ли они смогут противостоять этому, развал ЕС неизбежен.