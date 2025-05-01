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Новини Відео Антиукраїнські заяви у Польщі Вандалізм прапорів України
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Проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії: поліція розслідує. ВIДЕО

Польська поліція розслідує справу про зрив українського прапора з будівлі мерії у місті Біла Підляська Люблінського воєводства під час мітингу проросійського кандидата у президенти Польщі та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Про це повідомляє польський мовник RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час передвиборчої зустрічі за сприяння Брауна один з його прихильників з використанням драбини зірвав український прапор з будинку міської ради, який майорів поряд з польським.

Браун наголошував, що українському прапору не місце на будинку мерії польського міста, адже тут не Україна, тому його буде передано до найближчого консульства України. Згодом він розмістив у соцмережах відповідне відео.

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Наразі польські правоохоронці вже встановили особу чоловіка, який зняв український прапор із будівлі.

Поліція міста Біла Підляська повідомила у мережі X, що вони аналізують дані відеомоніторингу, збирають матеріали щодо інциденту і передадуть їх до прокуратури.

Реакція України

На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

"Протидіймо подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку", - написав посол України.

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Інші провокації Брауна

Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

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Автор: 

Польща (8520) провокація (784) прапор (484)


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Топ коментарі
+7
Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам'яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
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01.05.2025 15:48
+7
Браун - конченний фашистський даун.! 9 грам свинцю йому в череп!
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01.05.2025 15:50
+5
Прапор України це ознака ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ, як підсвічування будівель та споруд у різних країнах жовто-блакитними кольорами і не розуміти цього може тільки пришелепкуватий! Ну а рашистська свиня завжди бруд знайде тож не варто шукати у цьому якийсь "привід". Це як купувати машину "аби її спалили"???!!!
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01.05.2025 15:54
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прапор треба на пральню,доколе він там-повісіті брауна
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01.05.2025 15:47 Відповісти
Його постійно, через зношення, замінювали на новий, тож прати не треба, а лише замінити!!!
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01.05.2025 15:58 Відповісти
Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам'яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
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01.05.2025 15:48 Відповісти
цікаво, а ну от навіщо вішати українські прапори на будівлі державної влади Польщі? нащо давати привід тим всім підкацапникам до таких дій? та ще й місцевий ультраплебс налаштовувати проти України. навіщо таке робити. інша справа прапори над консульствами, посольствами та іншими українськими установами. проте не на меріях польських міст. чухня якась.
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01.05.2025 15:49 Відповісти
Прапор України це ознака ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ, як підсвічування будівель та споруд у різних країнах жовто-блакитними кольорами і не розуміти цього може тільки пришелепкуватий! Ну а рашистська свиня завжди бруд знайде тож не варто шукати у цьому якийсь "привід". Це як купувати машину "аби її спалили"???!!!
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01.05.2025 15:54 Відповісти
в тому то і питання, що для підтримки України достатньо прапора на інших будівлях, спорудах, статуях тощо. а на офіційних будівлях органів місцевої влади - це вже перебір. воно навіть зашкодити може. в Польщі є багато упоротих, хто не відноситься до України прихильно. і вони не обов'язково прихильно відносяться також і до ху йла. то все є місцеві ультранаціоналісти, ізоляціоністи. і в даному випадку український прапор на місцевій ратуші створює склоку всередині країни між самими поляками. Україні подібні склоки між поляками через наш прапор зовсім не потрібні.
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01.05.2025 16:10 Відповісти
В Бельгії на державних установах багато українських прапорів. Нідерланди..також... Слово ПІДТРИМКА Вам відомо?
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01.05.2025 16:17 Відповісти
в Бельгії та Нідерландах нема таких упоротих ультрасів, які проти України. тому тут з поляками дуже чутливе питання. і зараз замість того, щоб нашому МЗС звертатись у польську поліцію, щоб чморити того кандидата, то краще МЗС нехай зробить звернення до поляків, що Україна не хоче, щоб ви поляки зараз чубилися між собою через український прапор, Україна вдчячна полській владі і польському народу за ту підтримку і допомогу, яку поляки надали і продовжують надавати Україні і Україна звертається до поляків із закликом, що ворогом для поляків є не українці, а спільним ворогом для поляків і українців - є імперська московія. це трохи розрядило би ситуацію у Польщі зараз саме перед виборами.
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01.05.2025 16:28 Відповісти
тому,що в протилежному разі там прийдеться вішати прапори Рашки і Білорашки з Бурятією! зрозумів,тупий бевзю?
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01.05.2025 17:21 Відповісти
Браун - конченний фашистський даун.! 9 грам свинцю йому в череп!
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01.05.2025 15:50 Відповісти
А людина на прізвище Браун це точно "поляк"?!
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01.05.2025 15:51 Відповісти
В Україні є свій Браун, це Арахамія !
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01.05.2025 16:07 Відповісти
DJ david))
DJ Vance є у штатах
повний світ п..дорасів різних
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01.05.2025 16:19 Відповісти
Це )(уйло йому порадив.
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01.05.2025 15:51 Відповісти
Так й є, як будь яким провокаторам в усіх країнах світу, включаючи Україну, сплачує за будь які антиукраїнські акції. Це й є однією зі складових пропаганди!!!
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01.05.2025 15:56 Відповісти
Краще б організував прострелене вухо, то перемога була б гарантована
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01.05.2025 16:09 Відповісти
**** дався?
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01.05.2025 16:11 Відповісти
Цікаво, скільки кацапи заплатили за відєосюжет?
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01.05.2025 16:22 Відповісти
Добре, але щоб два рази не лазити - треба було одразу сріколор чіпляти.
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01.05.2025 16:24 Відповісти
Це що, українська влада повісила український прапор на польску адміністративну будівлю?! Нехай поляки по знімають у себе всю українську символіку і вибачаться за поведінку своїх громадян. Так буде чесно. Це вони там такі сміливі за спинами українців, ****** польскі щурі.
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01.05.2025 16:26 Відповісти
І не мала кількість пшеків підтримувала це.
І таких стає все більше, на жаль...
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01.05.2025 16:27 Відповісти
де самокат для брауна?
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01.05.2025 16:28 Відповісти
А коли падлюки українськи зривають Український прапор та нищать поховання патріотів на теріторії України, то те не визиває стіки гніву на ресурсі. Цей поляк нам ніхто - але українськи змі обурені, як і зеленошкірі боти - та шо ви скажете на те, коли гнида казала, шо Україна - це актриса з німецьких порнофільмів та записував відосіки у 14 році на московії.
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01.05.2025 16:38 Відповісти
Ось і вилізла кацапська гнида) Путін *****?
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01.05.2025 16:45 Відповісти
кацапський кізяк,це в тебе методичка така?
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01.05.2025 17:22 Відповісти
Ого скільки у Польщі упоротих...
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01.05.2025 16:39 Відповісти
путлеровская зараза, как чума, накрывает весь мир и в первую очередь Европу, в которой осело

очень много рашистов , с европейской демократией, которая превратилась во вседозволенность,

вряд ли они смогут противостоять этому, развал ЕС неизбежен.
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01.05.2025 16:57 Відповісти
Внебрачный высер Евы Браун
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01.05.2025 17:46 Відповісти
 
 