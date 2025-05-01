Проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії: поліція розслідує. ВIДЕО

Польська поліція розслідує справу про зрив українського прапора з будівлі мерії у місті Біла Підляська Люблінського воєводства під час мітингу проросійського кандидата у президенти Польщі та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Про це повідомляє польський мовник RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час передвиборчої зустрічі за сприяння Брауна один з його прихильників з використанням драбини зірвав український прапор з будинку міської ради, який майорів поряд з польським.

Браун наголошував, що українському прапору не місце на будинку мерії польського міста, адже тут не Україна, тому його буде передано до найближчого консульства України. Згодом він розмістив у соцмережах відповідне відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналіст Становський припинив інтерв’ю з кандидатом в президенти Польщі Мацяком на 57 секунді, той визнав, що захоплюється Путіним. ВIДЕО

Наразі польські правоохоронці вже встановили особу чоловіка, який зняв український прапор із будівлі.

Поліція міста Біла Підляська повідомила у мережі X, що вони аналізують дані відеомоніторингу, збирають матеріали щодо інциденту і передадуть їх до прокуратури.

Реакція України

На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

"Протидіймо подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку", - написав посол України.

Читайте також: Провокативна табличка на могилі воїнів УПА - спроба зірвати українсько-польський діалог пам’яті, - МЗС

Інші провокації Брауна

Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі на братській могилі воїнів УПА з’явилася пам’ятна дошка, де їх назвали "терористами". ФОТО