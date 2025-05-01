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Новости Видео Антиукраинские заявления в Польше Вандализм флагов Украины
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Пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии: полиция расследует. ВИДЕО

Польская полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания мэрии в городе Бяла Подляска Люблинского воеводства во время митинга пророссийского кандидата в президенты Польши и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Об этом сообщает польский вещатель RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время предвыборной встречи при содействии Брауна один из его сторонников с использованием лестницы сорвал украинский флаг со здания городского совета, который развевался рядом с польским.

Браун отмечал, что украинскому флагу не место на здании мэрии польского города, поскольку здесь - не Украина, поэтому он будет передан в ближайшее консульство Украины. Впоследствии он разместил в соцсетях соответствующее видео.

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В данное время польские правоохранители уже установили личность мужчины, который снял украинский флаг со здания.

Полиция города Бяла Подляска сообщила в сети X, что они анализируют данные видеомониторинга, собирают материалы по инциденту и передадут их в прокуратуру.

Реакция Украины

На этот поступок уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он назвал выходку на акции сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

"Давайте противодействовать подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время продолжающейся грубой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность", - написал посол Украины.

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Другие провокации Брауна

Ранее Браун уже сорвал минуту молчания во время специального пленарного заседания, посвященного памяти жертв Холокоста, использовал огнетушитель, чтобы осквернить менору, зажженную на Хануку в польском парламенте.

Также он осквернил рождественскую елку, украшенную игрушками с флагами ЕС и Украины.

Кроме того, он был привлечен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который не пришло ни одного участника.

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Автор: 

Польша (8424) провокация (1461) флаг (936)


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Топ комментарии
+4
Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам'яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
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01.05.2025 15:48
+4
Браун - конченний фашистський даун.! 9 грам свинцю йому в череп!
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01.05.2025 15:50
+3
Прапор України це ознака ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ, як підсвічування будівель та споруд у різних країнах жовто-блакитними кольорами і не розуміти цього може тільки пришелепкуватий! Ну а рашистська свиня завжди бруд знайде тож не варто шукати у цьому якийсь "привід". Це як купувати машину "аби її спалили"???!!!
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01.05.2025 15:54
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прапор треба на пральню,доколе він там-повісіті брауна
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01.05.2025 15:47 Ответить
Його постійно, через зношення, замінювали на новий, тож прати не треба, а лише замінити!!!
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01.05.2025 15:58 Ответить
Раніше Браун вже зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам'яті жертв Голокосту, використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті.

Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.

Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
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01.05.2025 15:48 Ответить
цікаво, а ну от навіщо вішати українські прапори на будівлі державної влади Польщі? нащо давати привід тим всім підкацапникам до таких дій? та ще й місцевий ультраплебс налаштовувати проти України. навіщо таке робити. інша справа прапори над консульствами, посольствами та іншими українськими установами. проте не на меріях польських міст. чухня якась.
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01.05.2025 15:49 Ответить
Прапор України це ознака ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ, як підсвічування будівель та споруд у різних країнах жовто-блакитними кольорами і не розуміти цього може тільки пришелепкуватий! Ну а рашистська свиня завжди бруд знайде тож не варто шукати у цьому якийсь "привід". Це як купувати машину "аби її спалили"???!!!
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01.05.2025 15:54 Ответить
в тому то і питання, що для підтримки України достатньо прапора на інших будівлях, спорудах, статуях тощо. а на офіційних будівлях органів місцевої влади - це вже перебір. воно навіть зашкодити може. в Польщі є багато упоротих, хто не відноситься до України прихильно. і вони не обов'язково прихильно відносяться також і до ху йла. то все є місцеві ультранаціоналісти, ізоляціоністи. і в даному випадку український прапор на місцевій ратуші створює склоку всередині країни між самими поляками. Україні подібні склоки між поляками через наш прапор зовсім не потрібні.
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01.05.2025 16:10 Ответить
В Бельгії на державних установах багато українських прапорів. Нідерланди..також... Слово ПІДТРИМКА Вам відомо?
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01.05.2025 16:17 Ответить
в Бельгії та Нідерландах нема таких упоротих ультрасів, які проти України. тому тут з поляками дуже чутливе питання. і зараз замість того, щоб нашому МЗС звертатись у польську поліцію, щоб чморити того кандидата, то краще МЗС нехай зробить звернення до поляків, що Україна не хоче, щоб ви поляки зараз чубилися між собою через український прапор, Україна вдчячна полській владі і польському народу за ту підтримку і допомогу, яку поляки надали і продовжують надавати Україні і Україна звертається до поляків із закликом, що ворогом для поляків є не українці, а спільним ворогом для поляків і українців - є імперська московія. це трохи розрядило би ситуацію у Польщі зараз саме перед виборами.
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01.05.2025 16:28 Ответить
Браун - конченний фашистський даун.! 9 грам свинцю йому в череп!
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01.05.2025 15:50 Ответить
А людина на прізвище Браун це точно "поляк"?!
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01.05.2025 15:51 Ответить
В Україні є свій Браун, це Арахамія !
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01.05.2025 16:07 Ответить
DJ david))
DJ Vance є у штатах
повний світ п..дорасів різних
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01.05.2025 16:19 Ответить
Це )(уйло йому порадив.
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01.05.2025 15:51 Ответить
Так й є, як будь яким провокаторам в усіх країнах світу, включаючи Україну, сплачує за будь які антиукраїнські акції. Це й є однією зі складових пропаганди!!!
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01.05.2025 15:56 Ответить
Краще б організував прострелене вухо, то перемога була б гарантована
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01.05.2025 16:09 Ответить
**** дався?
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01.05.2025 16:11 Ответить
Цікаво, скільки кацапи заплатили за відєосюжет?
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01.05.2025 16:22 Ответить
Добре, але щоб два рази не лазити - треба було одразу сріколор чіпляти.
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01.05.2025 16:24 Ответить
Це що, українська влада повісила український прапор на польску адміністративну будівлю?! Нехай поляки по знімають у себе всю українську символіку і вибачаться за поведінку своїх громадян. Так буде чесно. Це вони там такі сміливі за спинами українців, ****** польскі щурі.
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01.05.2025 16:26 Ответить
І не мала кількість пшеків підтримувала це.
І таких стає все більше, на жаль...
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01.05.2025 16:27 Ответить
де самокат для брауна?
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01.05.2025 16:28 Ответить
А коли падлюки українськи зривають Український прапор та нищать поховання патріотів на теріторії України, то те не визиває стіки гніву на ресурсі. Цей поляк нам ніхто - але українськи змі обурені, як і зеленошкірі боти - та шо ви скажете на те, коли гнида казала, шо Україна - це актриса з німецьких порнофільмів та записував відосіки у 14 році на московії.
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01.05.2025 16:38 Ответить
Ого скільки у Польщі упоротих...
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01.05.2025 16:39 Ответить
 
 