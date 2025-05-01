Пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии: полиция расследует. ВИДЕО
Польская полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания мэрии в городе Бяла Подляска Люблинского воеводства во время митинга пророссийского кандидата в президенты Польши и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
Об этом сообщает польский вещатель RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время предвыборной встречи при содействии Брауна один из его сторонников с использованием лестницы сорвал украинский флаг со здания городского совета, который развевался рядом с польским.
Браун отмечал, что украинскому флагу не место на здании мэрии польского города, поскольку здесь - не Украина, поэтому он будет передан в ближайшее консульство Украины. Впоследствии он разместил в соцсетях соответствующее видео.
В данное время польские правоохранители уже установили личность мужчины, который снял украинский флаг со здания.
Полиция города Бяла Подляска сообщила в сети X, что они анализируют данные видеомониторинга, собирают материалы по инциденту и передадут их в прокуратуру.
Реакция Украины
На этот поступок уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он назвал выходку на акции сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.
"Давайте противодействовать подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время продолжающейся грубой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность", - написал посол Украины.
Другие провокации Брауна
Ранее Браун уже сорвал минуту молчания во время специального пленарного заседания, посвященного памяти жертв Холокоста, использовал огнетушитель, чтобы осквернить менору, зажженную на Хануку в польском парламенте.
Также он осквернил рождественскую елку, украшенную игрушками с флагами ЕС и Украины.
Кроме того, он был привлечен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который не пришло ни одного участника.
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Також він сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену іграшками з прапорами ЄС та України.
Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.
Саме огидне в цьому те, що його там досі терплять.
На росії з подібним хруктом вже давно б розібрались, силами нєізвєстних патріотов.
DJ Vance є у штатах
повний світ п..дорасів різних
І таких стає все більше, на жаль...