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Новости Антиукраинские заявления в Польше Вандализм на кладбище Львов
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Провокационная табличка на могиле воинов УПА - попытка сорвать украинско-польский диалог памяти, - МИД

В Польше неизвестные установили на братской могиле воинов УПА табличку с провокационной надписью

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инцидент с провокационной табличкой на братской могиле воинов УПА в Польше направлен на подрыв украинско-польского диалога в сфере национальной памяти.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы абсолютно убеждены, что инцидент был спровоцирован с одной целью - помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти", - подчеркнул Тихий. По его словам, такие провокации будут появляться все активнее, как только сотрудничество Киева и Варшавы по сложному прошлому будет приобретать конструктива.

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В МИД обратили внимание, что этот инцидент совпал во времени с началом эксгумационных работ в Украине, которые имеют символическое значение для обеих стран и демонстрируют готовность к совместному решению исторических вопросов.

"Видно, что каким-то людям не нужен конструктив. Они хотят хотят, чтобы была ссора между Украиной и Польшей", - отметил спикер МИД.

Тихий добавил, что организаторы провокаций не только хотят сорвать диалог между государствами, но и, возможно, повлиять на избирательный процесс в Польше. Он призвал избегать политизации темы исторической памяти.

Напомним, недавно в Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.

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Польша (8415) УПА (630) мемориальная доска (218) вандализм (602)


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«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
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25.04.2025 13:52 Ответить
Заяви МЗС України,у цьому випадку,нічого не вартують-важлива реакція Польщі!
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25.04.2025 13:54 Ответить
Я би сказав,що заява мала би бути трохи в іншому напрямку.
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25.04.2025 13:56 Ответить
у минулому поляки убивали українців бо вважали це правильним.
у минулому українці убивали поляків бо вважали це правильним.
можна мільйон років витратити на гризню а можна визнати що минуле то минуле а майбутнє у нас то сусідське життя з поляками і провокаторам не треба давати слова.
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25.04.2025 14:05 Ответить
Добре написано. Вчора в коментарі хтось написав, що в 1945 році поляки вбили багато людей в селі на тернопольщині. А може то були власівці або колишні поліцаї, які не втекли із німцями. Енкаведисти робили від них зачистки до 1950р. Про це писали радянські книги. У 1942 році в лісах ховались багато різних озброєних людей, а поляки думали на українців. Про них писав історик Соколов.
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25.04.2025 14:26 Ответить
Єдине - українці повинні ніколи не забути що робила кацапня за всю історію. Не забути і не вибачити.
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25.04.2025 15:10 Ответить
поляки не брати нам, і не друзі!
поляки підступні сусіди, як і всі інші.
до речі, поляки багато разів зраджували українців!
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25.04.2025 14:12 Ответить
Явно кацапська провокація.
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25.04.2025 14:24 Ответить
 
 