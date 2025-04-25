Провокационная табличка на могиле воинов УПА - попытка сорвать украинско-польский диалог памяти, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инцидент с провокационной табличкой на братской могиле воинов УПА в Польше направлен на подрыв украинско-польского диалога в сфере национальной памяти.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы абсолютно убеждены, что инцидент был спровоцирован с одной целью - помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти", - подчеркнул Тихий. По его словам, такие провокации будут появляться все активнее, как только сотрудничество Киева и Варшавы по сложному прошлому будет приобретать конструктива.
В МИД обратили внимание, что этот инцидент совпал во времени с началом эксгумационных работ в Украине, которые имеют символическое значение для обеих стран и демонстрируют готовность к совместному решению исторических вопросов.
"Видно, что каким-то людям не нужен конструктив. Они хотят хотят, чтобы была ссора между Украиной и Польшей", - отметил спикер МИД.
Тихий добавил, что организаторы провокаций не только хотят сорвать диалог между государствами, но и, возможно, повлиять на избирательный процесс в Польше. Он призвал избегать политизации темы исторической памяти.
Напомним, недавно в Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!» (С)
у минулому українці убивали поляків бо вважали це правильним.
можна мільйон років витратити на гризню а можна визнати що минуле то минуле а майбутнє у нас то сусідське життя з поляками і провокаторам не треба давати слова.
поляки підступні сусіди, як і всі інші.
до речі, поляки багато разів зраджували українців!