Провокационная табличка на могиле воинов УПА - попытка сорвать украинско-польский диалог памяти, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инцидент с провокационной табличкой на братской могиле воинов УПА в Польше направлен на подрыв украинско-польского диалога в сфере национальной памяти.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы абсолютно убеждены, что инцидент был спровоцирован с одной целью - помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти", - подчеркнул Тихий. По его словам, такие провокации будут появляться все активнее, как только сотрудничество Киева и Варшавы по сложному прошлому будет приобретать конструктива.

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В МИД обратили внимание, что этот инцидент совпал во времени с началом эксгумационных работ в Украине, которые имеют символическое значение для обеих стран и демонстрируют готовность к совместному решению исторических вопросов.

"Видно, что каким-то людям не нужен конструктив. Они хотят хотят, чтобы была ссора между Украиной и Польшей", - отметил спикер МИД.

Тихий добавил, что организаторы провокаций не только хотят сорвать диалог между государствами, но и, возможно, повлиять на избирательный процесс в Польше. Он призвал избегать политизации темы исторической памяти.

Напомним, недавно в Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.

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