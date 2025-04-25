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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Вандалізм на кладовищі
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Провокативна табличка на могилі воїнів УПА - спроба зірвати українсько-польський діалог пам’яті, - МЗС

У Польщі невідомі встановили на братській могилі воїнів УПА табличку з провокативним написом

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інцидент із провокативною табличкою на братській могилі воїнів УПА в Польщі спрямований на підрив українсько-польського діалогу у сфері національної памʼяті.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми абсолютно переконані, що інцидент був спровокований з однією метою - перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної памʼяті", - підкреслив Тихий. За його словами, такі провокації з’являтимуться щораз активніше, щойно співпраця Києва та Варшави щодо складного минулого набуватиме конструктиву.

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У МЗС звернули увагу, що цей інцидент збігся у часі з початком ексгумаційних робіт в Україні, які мають символічне значення для обох країн і демонструють готовність до спільного вирішення історичних питань.

"Видно, що якимось людям не потрібен конструктив. Вони хочуть хочуть, щоб була сварка між Україною та Польщею", - зазначив речник МЗС.

Тихий додав, що організатори провокацій не лише хочуть зірвати діалог між державами, а й, можливо, вплинути на виборчий процес у Польщі. Він закликав уникати політизації теми історичної памʼяті.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі на горі Монастир невідомі замінили меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де їх назвали відповідальними за терор і вбивства. Міністерства культури держав спільно засудили акт вандалізму.

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Польща (8504) УПА (137) меморіальна дошка (191) вандалізм (429)


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25.04.2025 13:52 Відповісти
Заяви МЗС України,у цьому випадку,нічого не вартують-важлива реакція Польщі!
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Я би сказав,що заява мала би бути трохи в іншому напрямку.
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25.04.2025 13:56 Відповісти
у минулому поляки убивали українців бо вважали це правильним.
у минулому українці убивали поляків бо вважали це правильним.
можна мільйон років витратити на гризню а можна визнати що минуле то минуле а майбутнє у нас то сусідське життя з поляками і провокаторам не треба давати слова.
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Добре написано. Вчора в коментарі хтось написав, що в 1945 році поляки вбили багато людей в селі на тернопольщині. А може то були власівці або колишні поліцаї, які не втекли із німцями. Енкаведисти робили від них зачистки до 1950р. Про це писали радянські книги. У 1942 році в лісах ховались багато різних озброєних людей, а поляки думали на українців. Про них писав історик Соколов.
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25.04.2025 14:26 Відповісти
поляки не брати нам, і не друзі!
поляки підступні сусіди, як і всі інші.
до речі, поляки багато разів зраджували українців!
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Явно кацапська провокація.
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25.04.2025 14:24 Відповісти
 
 