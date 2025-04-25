Провокативна табличка на могилі воїнів УПА - спроба зірвати українсько-польський діалог пам’яті, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інцидент із провокативною табличкою на братській могилі воїнів УПА в Польщі спрямований на підрив українсько-польського діалогу у сфері національної памʼяті.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми абсолютно переконані, що інцидент був спровокований з однією метою - перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної памʼяті", - підкреслив Тихий. За його словами, такі провокації з’являтимуться щораз активніше, щойно співпраця Києва та Варшави щодо складного минулого набуватиме конструктиву.

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У МЗС звернули увагу, що цей інцидент збігся у часі з початком ексгумаційних робіт в Україні, які мають символічне значення для обох країн і демонструють готовність до спільного вирішення історичних питань.

"Видно, що якимось людям не потрібен конструктив. Вони хочуть хочуть, щоб була сварка між Україною та Польщею", - зазначив речник МЗС.

Тихий додав, що організатори провокацій не лише хочуть зірвати діалог між державами, а й, можливо, вплинути на виборчий процес у Польщі. Він закликав уникати політизації теми історичної памʼяті.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі на горі Монастир невідомі замінили меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де їх назвали відповідальними за терор і вбивства. Міністерства культури держав спільно засудили акт вандалізму.

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