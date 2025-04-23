У Польщі на братській могилі воїнів УПА з’явилася пам’ятна дошка, де їх назвали "терористами". ФОТО

У Польщі на горі Монастир невідомі замінили меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де їх назвали відповідальними за терор і вбивства. Міністерства культури держав спільно засудили акт вандалізму.

Про це пише видання Zlubaczowa, передає Цензор.НЕТ.

Пам’ятник на честь бійців УПА розташований на пагорбі в селі Монастир Підкарпатського воєводства. Меморіал вшановує пам’ять воїнів УПА, які загинули у бою з підрозділами НКВС у ніч проти 3 березня 1945 року.

Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади.

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю", - йдеться у тексті на новій меморіальній дошці.

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Крім таблички, на хресті український тризуб замінили на християнський символ.

Наразі невідомо, хто саме встановив нову табличку. Ймовірно, це відбулося незаконно, тому справою вже займаються польські правоохоронці.

Зазначимо, що пам'ятник неодноразово зазнавав пошкоджень.

Так, у 2015 році невідомі розбили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували в польські національні кольори й замінили українську символіку на польську.

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У 2020 році пам'ятник знову пошкодили вандали: тоді вже пошкоджену меморіальну дошку повністю розбили, а її уламки скинули в яму. Через деякий час установили нову, двомовну меморіальну дошку, без імен воїнів УПА.

Видання зауважило, що цей випадок може вкотре спричинити напруженість у польсько-українських стосунках.

Реакція міністерств

У спільній заяві міністри культури України та Польщі засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", - йдеться у заяві.

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Міністри підтвердили, що продовжують працювати над зміцненням стратегічного партнерства і розв'язанням проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

У спільній заяві зазначається, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами.