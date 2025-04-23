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Новини Фото Антиукраїнські заяви у Польщі Вандалізм на кладовищі
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У Польщі на братській могилі воїнів УПА з’явилася пам’ятна дошка, де їх назвали "терористами". ФОТО

У Польщі на горі Монастир невідомі замінили меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де їх назвали відповідальними за терор і вбивства. Міністерства культури держав спільно засудили акт вандалізму.

Про це пише видання Zlubaczowa, передає Цензор.НЕТ.

Пам’ятник на честь бійців УПА розташований на пагорбі в селі Монастир Підкарпатського воєводства. Меморіал вшановує пам’ять воїнів УПА, які загинули у бою з підрозділами НКВС у ніч проти 3 березня 1945 року.

Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади.

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю", - йдеться у тексті на новій меморіальній дошці.

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У Польщі невідомі встановили на братській могилі воїнів УПА табличку з провокативним написом

Крім таблички, на хресті український тризуб замінили на християнський символ.

Наразі невідомо, хто саме встановив нову табличку. Ймовірно, це відбулося незаконно, тому справою вже займаються польські правоохоронці.

Зазначимо, що пам'ятник неодноразово зазнавав пошкоджень. 

Так, у 2015 році невідомі розбили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували в польські національні кольори й замінили українську символіку на польську.

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У Польщі невідомі встановили на братській могилі воїнів УПА табличку з провокативним написом

У 2020 році пам'ятник знову пошкодили вандали: тоді вже пошкоджену меморіальну дошку повністю розбили, а її уламки скинули в яму. Через деякий час установили нову, двомовну меморіальну дошку, без імен воїнів УПА.

У Польщі невідомі встановили на братській могилі воїнів УПА табличку з провокативним написом

Видання зауважило, що цей випадок може вкотре спричинити напруженість у польсько-українських стосунках.

Реакція міністерств

У спільній заяві міністри культури України та Польщі засудили акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", - йдеться у заяві. 

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Міністри підтвердили, що продовжують працювати над зміцненням стратегічного партнерства і розв'язанням проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

У спільній заяві зазначається, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами.

Автор: 

Польща (8504) провокація (783) УПА (137) меморіальна дошка (191) вандалізм (428)


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Топ коментарі
+24
Як жеж болотяних чортів крутить лише від одного прізвища Бандера!
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23.04.2025 17:32
+12
Не дарма людина прожила своє життя!
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23.04.2025 17:37
+10
Слава героям УПА!
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23.04.2025 18:08
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Як жеж болотяних чортів крутить лише від одного прізвища Бандера!
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23.04.2025 17:32 Відповісти
Не дарма людина прожила своє життя!
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23.04.2025 17:37 Відповісти
Це все брудна робота клятих кацапів і тих нелюдів ,
які їм симпатизують 😡
Але нехай бісяться ці чорти ,
бо для Украінців Степан Бандера
був і є Героєм нашоі краіни 🙁
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23.04.2025 18:20 Відповісти
Мабуть свиноруси або прох*йловські ляхі...шо ті шо ті один х*р
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23.04.2025 17:33 Відповісти
Знайти тих , хто це зробив - елементарно .
Полякам просто треба дати вибір - або їх знайде , і покарає , польська влада , або - їх просто наздожене карма і покарає значно суворіше !
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23.04.2025 17:34 Відповісти
карма це не варіант, а ***** для тих хто в неї вірить
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23.04.2025 17:43 Відповісти
Навмисно ж написав карма курсивом - мається на увазі різні неприємні випадки , типу як з Дугіною , Татарським , та іншими курвами , які випадково трапляються з ними на їхній території
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23.04.2025 17:50 Відповісти
Слава героям УПА!
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23.04.2025 18:08 Відповісти
Навіки Слава!
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23.04.2025 18:11 Відповісти
Це ще довбой@би кончені. Зі своїми видуманими "трагедіями" сторічної давнини.
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23.04.2025 18:10 Відповісти
Поляки винні українцям за 3 з лишнім роки мирного життя.
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23.04.2025 18:10 Відповісти
Кацапська робота. Навіть якщо руками куплених поляків чи украІнцов.
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23.04.2025 18:11 Відповісти
Українець памʼятай!
наш союзник це - Норвегія, Швеція, Німеччина, Велика Британія, Країни Балтії.
Тож ці мови наполегливо рекомендую вивчати .
з усіма іншими ми воювали віками і воюєм донині
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23.04.2025 18:41 Відповісти
а ми їх пустимо на волинь, дозволивши ексгумацію, еге ж?
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23.04.2025 18:42 Відповісти
Историю нужно принимать такой, какой она была, а жить сегодня нужно настоящим.
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Заїбали вже ці клоуни. Коли рашка на них нападе, подивимось якої будуть співати. Завжди в більшості, до нас ставились зверхньо
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23.04.2025 19:20 Відповісти
 
 