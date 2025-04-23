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Новини Іноземні миротворці в Україні Допомога Україні від Польщі
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Польща не відправлятиме миротворців в Україну, але надасть підтримку місії, - Сікорський

Сікорський розповів про допомогу Україні

Польща не планує направляти свій військовий контингент в Україну у межах майбутньої мирної угоди.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі Польщі з промовою щодо завдань зовнішньої політики РП на 2025 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив глава польської дипломатії, без Польщі надання допомоги Україні було б неможливим, оскільки щонайменше 80% усієї допомоги для України проходить через логістичний хаб Ряшів-Ясьонка.

Він також звернув увагу, що Польща на сьогодні підготувала майже 30 тис. українських військових, що становить третину від підготовлених усіма країнами ЄС.

Сікорський нагадав, що Польща вже надала Україні 45 пакетів військової допомоги на суму близько 4 млрд євро. Натомість зараз тривають поставки в межах 46-го пакету.

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Польський міністр зазначив, що Варшава значною мірою взяла на себе місію з навчання та логістичної підтримки України. У цьому контексті він також нагадав, що нещодавно відкритий у Бидгощі на півночі РП спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) "спиратиметься на досвід українських сил".

Сікорський зазначив, що хоча деякі країни розглядають можливість відправлення власних військ в Україну в межах миротворчої місії, Польща "не зробить цього, але надасть підтримку для можливої місії".

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миротворці (834) Польща (8504) допомога (8350) Сікорський Радослав (254)


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Що означає "борітеся героїчно далі, але самі - ми подивимось на це осторонь, заодно придумаємо як ще на цьому урвати собі вигоду"
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23.04.2025 13:18 Відповісти
Сцикуни. Запамʼятайте це назавжди.
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23.04.2025 14:35 Відповісти
Підтримку в чому чи в кому пане Скурвський? В пяних рольніках на трактОрах...???
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23.04.2025 14:46 Відповісти
 
 