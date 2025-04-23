Польша не будет отправлять миротворцев в Украину, но окажет поддержку миссии, - Сикорский

Польша не планирует направлять свой военный контингент в Украину в рамках будущего мирного соглашения.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме Польши с речью о задачах внешней политики РП на 2025 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отметил глава польской дипломатии, без Польши оказание помощи Украине было бы невозможным, поскольку по меньшей мере 80% всей помощи для Украины проходит через логистический хаб Жешув-Ясенка.

Он также обратил внимание, что Польша на сегодня подготовила почти 30 тыс. украинских военных, что составляет треть от подготовленных всеми странами ЕС.

Сикорский напомнил, что Польша уже предоставила Украине 45 пакетов военной помощи на сумму около 4 млрд евро. Зато сейчас продолжаются поставки в рамках 46-го пакета.

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Польский министр отметил, что Варшава в значительной степени взяла на себя миссию по обучению и логистической поддержке Украины. В этом контексте он также напомнил, что недавно открытый в Быдгоще на севере РП совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) "будет опираться на опыт украинских сил".

Сикорский отметил, что хотя некоторые страны рассматривают возможность отправки собственных войск в Украину в рамках миротворческой миссии, Польша "не сделает этого, но окажет поддержку для возможной миссии".