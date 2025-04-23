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Новости Поддержка Украины Польшей
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Украина героически борется и не имеет повода для капитуляции, - Сикорский

Сикорский рассказал о займе для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина героически обороняется, получает поддержку от союзников, и не имеет оснований для капитуляции.

Об этом он сказал во время выступления в Сейме Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Сикорского, ситуация на фронте остается сложной, однако российские продвижения сопровождаются значительными потерями. Он подчеркнул, что несмотря на три года полномасштабной войны, которую Путин планировал завершить за три дня, РФ контролирует лишь около 20% территории Украины. Отдельные оценки свидетельствуют, что Россия уже потратила на войну более 200 миллиардов долларов, а около миллиона военных потеряно.

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Сикорский также отметил достижения Украины - сохранение контроля над столицей, уничтожение части Черноморского флота и восстановление морских маршрутов через Босфор.

"Мы не знаем, как дальше будет развиваться война, чьи войска потеряют волю к борьбе, или у кого первого закончатся боеприпасы. Однако на сегодня мы знаем, что Украина героически борется, а потому нет повода для капитуляции, а Европа декларирует дальнейшую финансовую и военную помощь", - отметил он.

По мнению министра, главным в этой войне является сохранение права Украины самостоятельно определять собственные интересы, условия компромиссов и гарантии безопасности.

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Автор: 

Сикорский Радослав (412) капитуляция (27) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+7
окрім намагань ЗЕ-ленського та 95 кварталу та іншої сволоти
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23.04.2025 13:04
+6
Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться **********. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу Джерело: https://censor.net/ua/n3548330

Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
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23.04.2025 13:09
+5
Давайте, коли там *допомога* блокуваням черговим запланована?
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23.04.2025 13:04
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окрім намагань ЗЕ-ленського та 95 кварталу та іншої сволоти
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23.04.2025 13:04 Ответить
а які в Зелнського намагання ? За 95 згоден , але таких 95 х майже кожен день на кордоні ловлять .
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23.04.2025 13:56 Ответить
Давайте, коли там *допомога* блокуваням черговим запланована?
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23.04.2025 13:04 Ответить
Десь ,на це ,щось має ********* орбан з фіцо...
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23.04.2025 13:04 Ответить
Європі треба, щоб принаймні ще 5 рочків Україна https://espreso.tv/svit-golova-nimetskoi-rozvidki-kal-vvazhae-shcho-evropi-bulo-b-krashche-yakbi-viyna-v-ukraini-trivala-shche-5-rokiv-u-rnbo-vidreaguvali повоювала
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23.04.2025 13:05 Ответить
"Справедливий мир" і "звільнення територій" вже змінились на "героїчно бореться", "просування супроводжуються значними втратами" і "зате Україна контролює столицю"
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23.04.2025 13:07 Ответить
Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться **********. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу Джерело: https://censor.net/ua/n3548330

Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
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23.04.2025 13:09 Ответить
Так то є так.
Але наш "уряд" роками працював проти НАС!! Проти інтересів Держави. Був лише малий період, з 2014 -2019 рр.коли була ефективна робота, реформи та часткове розгрібання проблем
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23.04.2025 13:18 Ответить
Так єст. Особливо сприяє героїчній боротьбі України ексгумація жертв трагічних подій WWII під наглядом російських дронів.
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23.04.2025 13:08 Ответить
Це нагадує Другу Світову коли Гітлер починав відхватювати кусок за куском території інших держав а інші заціпеніли
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23.04.2025 13:14 Ответить
было бы кому учить...
- когда в 1920 польша сама (без всяких союзников) ********* армии тухачевского - ОК!
- когда в 1939 польша (со всеми союзниками - англией, францией) была ********* гитлером и сталиным за 5 недель - УЖАС! Это НЕСПРАВЕДЛИВО!
так как там насчет союзников?
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23.04.2025 13:20 Ответить
Так неспрпведливо.
Але Англія і Фр не встигли на ту війну!! Вони були далеко від Польщі
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23.04.2025 13:56 Ответить
🇵🇱❤️🇺🇦 !!!
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23.04.2025 13:32 Ответить
усім на нас насрати, оди про героїзм лише підтвердження
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23.04.2025 13:50 Ответить
 
 