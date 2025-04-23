Украина героически борется и не имеет повода для капитуляции, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина героически обороняется, получает поддержку от союзников, и не имеет оснований для капитуляции.
Об этом он сказал во время выступления в Сейме Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Сикорского, ситуация на фронте остается сложной, однако российские продвижения сопровождаются значительными потерями. Он подчеркнул, что несмотря на три года полномасштабной войны, которую Путин планировал завершить за три дня, РФ контролирует лишь около 20% территории Украины. Отдельные оценки свидетельствуют, что Россия уже потратила на войну более 200 миллиардов долларов, а около миллиона военных потеряно.
Сикорский также отметил достижения Украины - сохранение контроля над столицей, уничтожение части Черноморского флота и восстановление морских маршрутов через Босфор.
"Мы не знаем, как дальше будет развиваться война, чьи войска потеряют волю к борьбе, или у кого первого закончатся боеприпасы. Однако на сегодня мы знаем, что Украина героически борется, а потому нет повода для капитуляции, а Европа декларирует дальнейшую финансовую и военную помощь", - отметил он.
По мнению министра, главным в этой войне является сохранение права Украины самостоятельно определять собственные интересы, условия компромиссов и гарантии безопасности.
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Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
Але наш "уряд" роками працював проти НАС!! Проти інтересів Держави. Був лише малий період, з 2014 -2019 рр.коли була ефективна робота, реформи та часткове розгрібання проблем
- когда в 1920 польша сама (без всяких союзников) ********* армии тухачевского - ОК!
- когда в 1939 польша (со всеми союзниками - англией, францией) была ********* гитлером и сталиным за 5 недель - УЖАС! Это НЕСПРАВЕДЛИВО!
так как там насчет союзников?
Але Англія і Фр не встигли на ту війну!! Вони були далеко від Польщі