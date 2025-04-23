Україна героїчно бореться і не має приводу для капітуляції, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна героїчно обороняється, отримує підтримку від союзників, і не має підстав для капітуляції.
Про це він сказав під час виступу в Сеймі Польщі, інформує Цензор.НЕТ ізпосиланням на Укрінформ.
За словами Сікорського, ситуація на фронті залишається складною, проте російські просування супроводжуються значними втратами. Він підкреслив, що попри три роки повномасштабної війни, яку Путін планував завершити за три дні, РФ контролює лише близько 20% території України. Окремі оцінки свідчать, що Росія вже витратила на війну понад 200 мільярдів доларів, а близько мільйона військових втрачено.
Сікорський також відзначив досягнення України - збереження контролю над столицею, знищення частини Чорноморського флоту та відновлення морських маршрутів через Босфор.
"Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться боєприпаси. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу", - зазначив він.
На думку міністра, головним у цій війні є збереження права України самостійно визначати власні інтереси, умови компромісів і безпекові гарантії.
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Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
Але наш "уряд" роками працював проти НАС!! Проти інтересів Держави. Був лише малий період, з 2014 -2019 рр.коли була ефективна робота, реформи та часткове розгрібання проблем
- когда в 1920 польша сама (без всяких союзников) ********* армии тухачевского - ОК!
- когда в 1939 польша (со всеми союзниками - англией, францией) была ********* гитлером и сталиным за 5 недель - УЖАС! Это НЕСПРАВЕДЛИВО!
так как там насчет союзников?
Але Англія і Фр не встигли на ту війну!! Вони були далеко від Польщі