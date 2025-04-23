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Новини Підтримка України Польщею
2 031 17

Україна героїчно бореться і не має приводу для капітуляції, - Сікорський

Сікорський розповів про позику для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна героїчно обороняється, отримує підтримку від союзників, і не має підстав для капітуляції.

Про це він сказав під час виступу в Сеймі Польщі, інформує Цензор.НЕТ ізпосиланням на Укрінформ.

За словами Сікорського, ситуація на фронті залишається складною, проте російські просування супроводжуються значними втратами. Він підкреслив, що попри три роки повномасштабної війни, яку Путін планував завершити за три дні, РФ контролює лише близько 20% території України. Окремі оцінки свідчать, що Росія вже витратила на війну понад 200 мільярдів доларів, а близько мільйона військових втрачено.

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Сікорський також відзначив досягнення України - збереження контролю над столицею, знищення частини Чорноморського флоту та відновлення морських маршрутів через Босфор.

"Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться боєприпаси. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу", - зазначив він.

На думку міністра, головним у цій війні є збереження права України самостійно визначати власні інтереси, умови компромісів і безпекові гарантії.

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Автор: 

Сікорський Радослав (254) капітуляція (27) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+7
окрім намагань ЗЕ-ленського та 95 кварталу та іншої сволоти
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23.04.2025 13:04
+6
Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться **********. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу Джерело: https://censor.net/ua/n3548330

Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
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23.04.2025 13:09
+5
Давайте, коли там *допомога* блокуваням черговим запланована?
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23.04.2025 13:04
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окрім намагань ЗЕ-ленського та 95 кварталу та іншої сволоти
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23.04.2025 13:04 Відповісти
а які в Зелнського намагання ? За 95 згоден , але таких 95 х майже кожен день на кордоні ловлять .
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23.04.2025 13:56 Відповісти
Давайте, коли там *допомога* блокуваням черговим запланована?
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23.04.2025 13:04 Відповісти
Десь ,на це ,щось має ********* орбан з фіцо...
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23.04.2025 13:04 Відповісти
Європі треба, щоб принаймні ще 5 рочків Україна https://espreso.tv/svit-golova-nimetskoi-rozvidki-kal-vvazhae-shcho-evropi-bulo-b-krashche-yakbi-viyna-v-ukraini-trivala-shche-5-rokiv-u-rnbo-vidreaguvali повоювала
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23.04.2025 13:05 Відповісти
"Справедливий мир" і "звільнення територій" вже змінились на "героїчно бореться", "просування супроводжуються значними втратами" і "зате Україна контролює столицю"
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23.04.2025 13:07 Відповісти
Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться **********. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу Джерело: https://censor.net/ua/n3548330

Про майбутнє Польщі то пан добре думає. Польща переозброюється, а Україні можна весь брухт віддати/продати в кредит. Єсішо, то людьми компенсують.
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23.04.2025 13:09 Відповісти
Так то є так.
Але наш "уряд" роками працював проти НАС!! Проти інтересів Держави. Був лише малий період, з 2014 -2019 рр.коли була ефективна робота, реформи та часткове розгрібання проблем
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23.04.2025 13:18 Відповісти
Так єст. Особливо сприяє героїчній боротьбі України ексгумація жертв трагічних подій WWII під наглядом російських дронів.
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23.04.2025 13:08 Відповісти
Це нагадує Другу Світову коли Гітлер починав відхватювати кусок за куском території інших держав а інші заціпеніли
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23.04.2025 13:14 Відповісти
было бы кому учить...
- когда в 1920 польша сама (без всяких союзников) ********* армии тухачевского - ОК!
- когда в 1939 польша (со всеми союзниками - англией, францией) была ********* гитлером и сталиным за 5 недель - УЖАС! Это НЕСПРАВЕДЛИВО!
так как там насчет союзников?
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23.04.2025 13:20 Відповісти
Так неспрпведливо.
Але Англія і Фр не встигли на ту війну!! Вони були далеко від Польщі
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23.04.2025 13:56 Відповісти
🇵🇱❤️🇺🇦 !!!
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23.04.2025 13:32 Відповісти
усім на нас насрати, оди про героїзм лише підтвердження
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23.04.2025 13:50 Відповісти
 
 