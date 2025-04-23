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Новини Бойові дії на півдні
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Росія перекинула техніку з Криму на південь України: очікується активізація штурмів, - Сили оборони

зведення Генштабу

Користуючись так званим "великоднім перемир’ям", російські війська перекинули з Криму до Запорізької області техніку та особовий склад. Сили оборони України фіксують ознаки підготовки до активізації штурмів по всій лінії фронту на півдні.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог активно діє на Гуляйпільському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках, особливо поблизу населених пунктів Привільне, Вільне поле, Малі Щербаки, Степове і Лепкове. За останню добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 штурмових атак.

Також противник нарощує сили і на Придніпровському напрямку - у районі Олешків. 

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"За даними нашої розвідки ворог збирає, здійснює перегрупування і перекидання певної кількості сил і засобів і з Криму, і з Росії, для того, щоб продовжувати штурмові дії", - зазначає Волошин.

Волошин уточнив, що наразі ресурсу противника недостатньо для масштабного наступу, але достатньо для локальних штурмових дій невеликими групами піхоти за підтримки техніки.

"За даними нашої розвідки особливе місце займають такі легкомоторні засоби, як мотоцикли, багі, квадроцикли, які ворог активно почав останнім часом застосовувати у веденні штурмових дій. Цими засобами можна швидко переміщатися по полю, вони мають високу маневреність, і їх досить важко уражати чи знищувати і вогневими засобами, і дронами, FPV-дронами. Тому ворог досить активно почав їх застосовувати", - заявив речник.

За словами речника, щодня українські сили знищують до 20 мотоциклів і 5–7 одиниць іншої легкої техніки.

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До міра готуються.
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23.04.2025 11:38 Відповісти
У ЗЄ є ракети але він нам їх не покаже.

І скоро. Дуже скоро. ЗЄ розбомбить кримський мість впотайку від санітарів.

І от тоді вже точно кава у Ялті.

А покищо переможно, незламно, потужно віддаваймо ресурси та території. Бо ЗЄ геніально накерував та навоював.
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23.04.2025 11:57 Відповісти
у найпотужнішого лідера є більш дієва зброя - це щоденні потужні відоси що наближають мир і завершення війни
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23.04.2025 12:10 Відповісти
Яку техніку ?! А ну видаліть це негайно ! Тупе бидло, в яке перетворилося більшість населення України, точно знає, що у кацапів з техніки залишились тільки віслюки !
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23.04.2025 12:13 Відповісти
💯
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23.04.2025 12:20 Відповісти
а ще цікаво як саме перемир'я посприяло цьому факту? Хіба Чонгар та Перекоп під нашим вогневим контролем знаходяться? Блювати хочеться від цих марафонських закидонів
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23.04.2025 12:31 Відповісти
Кацапія вільно перекидає свої сили по наших територіях. Удари по логістичних вузлах та шляхах під Табу?
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23.04.2025 12:36 Відповісти
ну а чого іншого ви чекали, якщо міст не знищений?
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23.04.2025 13:21 Відповісти
 
 