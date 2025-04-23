Росія перекинула техніку з Криму на південь України: очікується активізація штурмів, - Сили оборони

Користуючись так званим "великоднім перемир’ям", російські війська перекинули з Криму до Запорізької області техніку та особовий склад. Сили оборони України фіксують ознаки підготовки до активізації штурмів по всій лінії фронту на півдні.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог активно діє на Гуляйпільському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках, особливо поблизу населених пунктів Привільне, Вільне поле, Малі Щербаки, Степове і Лепкове. За останню добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 штурмових атак.

Також противник нарощує сили і на Придніпровському напрямку - у районі Олешків.

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"За даними нашої розвідки ворог збирає, здійснює перегрупування і перекидання певної кількості сил і засобів і з Криму, і з Росії, для того, щоб продовжувати штурмові дії", - зазначає Волошин.

Волошин уточнив, що наразі ресурсу противника недостатньо для масштабного наступу, але достатньо для локальних штурмових дій невеликими групами піхоти за підтримки техніки.

"За даними нашої розвідки особливе місце займають такі легкомоторні засоби, як мотоцикли, багі, квадроцикли, які ворог активно почав останнім часом застосовувати у веденні штурмових дій. Цими засобами можна швидко переміщатися по полю, вони мають високу маневреність, і їх досить важко уражати чи знищувати і вогневими засобами, і дронами, FPV-дронами. Тому ворог досить активно почав їх застосовувати", - заявив речник.

За словами речника, щодня українські сили знищують до 20 мотоциклів і 5–7 одиниць іншої легкої техніки.

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