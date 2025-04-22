Ворог після "великоднього перемир’я" майже на чверть збільшив застосування артилерії і дронів на півдні, - Сили оборони

Ворог збільшив кількість обстрілів з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Степового. Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

За вчора зафіксовано 416 ворожих обстрілів з використанням майже 2000 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 330 скидів з БпЛА, з використанням більш ніж 500 боєприпасів.

Обстріли прифронтових територій

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 38 некеровані авіаційні ракети (НАР) та 6 керованих авіабомб (КАБ).

Ворог збільшив кількість обстрілів з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Увечері 21 квітня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, зайнялися пожежі.

Втрати ворога за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. Підрозділами ППО знищено 27 БпЛА "Shahed-136".

За минулу добу ворожі втрати становлять:

113 окупантів;

9 артилерійських систем та система ППО;

40 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

8 розвідувальних БпЛА та 3 станції РЕБ;

2 човни та 2 багі;

20 мотоциклів та 2 квадроцикли;

13 антен БпЛА, антена Starlink;

10 генераторів;

2 місця зберігання БП та місце зберігання ПММ.

Також зруйновано 54 укриття.

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