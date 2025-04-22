За добу на фронті 165 боєзіткнень, найбільш активним ворог був на Лиманському, Торецькому, Новопавлівському та Покровському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак відбито на сході України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари по Україні

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Студенок, Угроїди Сумської області; Олександропіль, Покровськ, Новопавлівка, Муравка, Новодарівка, Дачне Донецької області; Малинівка, Залізничне, Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ Запорізької області.

Бойові дії на сході

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії - успіху не мав.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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