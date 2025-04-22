УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 415 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 943 060 осіб (+1130 за добу), 10 683 танки, 26 689 артсистем, 22 296 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 943 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили у Генштабі.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 943060 (+1130) осіб,

танків ‒ 10683 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19) од,

артилерійських систем – 26689 (+26) од,

РСЗВ – 1367 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1140 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські танкісти одним пострілом визначають переможця у двобої із екіпажем ворожого танка. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Минув 4080 день москальсько-української війни.
184! одиниці знищеної техніки та 1130 чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 943 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
показати весь коментар
22.04.2025 08:35
+8
Тупорила вата знову пішла на смерть....
показати весь коментар
22.04.2025 08:02
+7
показати весь коментар
22.04.2025 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупорила вата знову пішла на смерть....
показати весь коментар
22.04.2025 08:02 Відповісти
Перемир'я по кацапськи, падли мухосранські.
показати весь коментар
22.04.2025 08:33 Відповісти
Учора перемир'я уже не було.
показати весь коментар
22.04.2025 11:38 Відповісти
Минув 4080 день москальсько-української війни.
184! одиниці знищеної техніки та 1130 чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 943 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
показати весь коментар
22.04.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 08:37 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
22.04.2025 09:00 Відповісти
мотоцикли, квадроцикли, скутери , віслючки навіть не рахуються))
показати весь коментар
22.04.2025 09:14 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 08:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
22.04.2025 08:57 Відповісти
 
 