Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 943 060 осіб (+1130 за добу), 10 683 танки, 26 689 артсистем, 22 296 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 943 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили у Генштабі.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 943060 (+1130) осіб,
танків ‒ 10683 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19) од,
артилерійських систем – 26689 (+26) од,
РСЗВ – 1367 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1140 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134) од,
спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)
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184! одиниці знищеної техніки та 1130 чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 943 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.