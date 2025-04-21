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Новини Відео Знищення російської техніки
18 111 56

Українські танкісти одним пострілом визначають переможця у двобої із екіпажем ворожого танка. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований двобій українських танкістів із російським танком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти роблять кілька пострілів, а у відповідь отримують лише один і російська бронемашина розлітається на друзки. На відео можна розгледіти український боєприпас за мить до влучання у російський танк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни залетіли БпЛА в ангар та уразили сучасний танк окупантів Т-80БВМ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) танк (2067) знищення (7243)


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Топ коментарі
+41
ЗСУ найкращі!
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21.04.2025 23:46
+35
ох нічого собі , українці такі нахабно професійні !!!❤️ Слава ЗСУ !!!
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21.04.2025 23:46
+28
Сам служив у танкових а уявить таке неміг екіпаж супер молодці подяка за мужність і гарну роботу
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21.04.2025 23:49
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Чао, бамбіно, соррі!
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21.04.2025 23:45 Відповісти
ох нічого собі , українці такі нахабно професійні !!!❤️ Слава ЗСУ !!!
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21.04.2025 23:46 Відповісти
ЗСУ найкращі!
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21.04.2025 23:46 Відповісти
танкістів можна записувати в 500ті.
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21.04.2025 23:47 Відповісти
у 650-ті. Це ті, які випарувались.
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22.04.2025 00:09 Відповісти
Сам служив у танкових а уявить таке неміг екіпаж супер молодці подяка за мужність і гарну роботу
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21.04.2025 23:49 Відповісти
і 4 кацчючмека навіть не зрозуміли "что же єто такоє? за что?"
різниця між танкістами і обезянами...
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21.04.2025 23:50 Відповісти
На жаль у кацапських танках екіпаж лише 3 рашиста.
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22.04.2025 01:29 Відповісти
три феєрично забаранених казла теж зовсім непогано.
козел за козлом, баран за бараном...
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22.04.2025 01:32 Відповісти
не танкіст - піхота-расходняк в далекому минулому...
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22.04.2025 01:37 Відповісти
кацапи не строїли танки під 182см ...
під малькiв бурятів...
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22.04.2025 07:49 Відповісти
Епічний їбанурен , як сказав би шановний Мадяр ))
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22.04.2025 00:02 Відповісти
Їхали московіти, аж до меркельші, на Берлін, за немкамі…. Їх туди послав, лякати «трєтьєй мірафой» НАТО, обмилок прутін-******!
А воно, он, як неловко вийшло! Мирні хлібороби України, усе поставили на місце! Московитам, передали благодатний вогонь!
Слава Україні!
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22.04.2025 00:05 Відповісти
патамушта агнєтушітєль нагатовє нада била дєржать.
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22.04.2025 00:06 Відповісти
Огнєтушітєль дорого , догпай возили вмістом вогнегасника
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22.04.2025 00:18 Відповісти
Holy Shit!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k4by1f/ukrainian_drone_strike_company_black_swan_of_the/

Дуже гарно розчленували кацапчика!
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22.04.2025 01:21 Відповісти
дякую, бачив. Завжди дивлюсь DroneCombat під чайок із смаколиками.
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22.04.2025 01:42 Відповісти
Так вы, батенька, гурман.
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22.04.2025 12:11 Відповісти
Детонация боезапаса в барабане автомата заряжания страшная сила.
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22.04.2025 00:13 Відповісти
Ехали обстреливать наземные цели, много фугасов взяли. Ну им повезло - не мучались, даже не успели понять.
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22.04.2025 00:17 Відповісти
Не знаю, як щодо "фугасів" - там вибух укупорок з порохом... Оте полум"я - горіння бездимного пороху... Це був "первинний" вибух. Якщо й "гунули осколочно-фугасні - то вже як "вторинна детонація... Там же екіпаж з усіх боків "обкладений" укупорками пороховими, як "додатковою бронею"... Щоб довго не мучилися, не тільки при заряджанні, але й при попаданні...
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22.04.2025 06:45 Відповісти
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22.04.2025 00:21 Відповісти
Кацапи швиденько підписали угоду і вже на концерті кобзона сидятьв першому ряду
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22.04.2025 00:39 Відповісти
Ну от для чого таке робити? Кацапи так і не зрозуміли, що сталося.
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22.04.2025 00:53 Відповісти
Який прекрасний ролік ! Господь в Пасхальні празники веде руку українського танкіста.
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22.04.2025 01:15 Відповісти
Феєрично!
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22.04.2025 01:17 Відповісти
72-йка проти 80- тки?
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22.04.2025 02:02 Відповісти
В українців 64-ка була
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22.04.2025 02:47 Відповісти
Руззкий экипаж отделлался лёгкой смертью 😂
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22.04.2025 03:55 Відповісти
Редкие кадры для этого года,сейчас танки почти не вступают в бои между собой.
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22.04.2025 06:20 Відповісти
Прям як в тому анекдоті:
"Помітивши порушника, сержант Петренко зробив попереджувальний постріл в голову"
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22.04.2025 07:10 Відповісти
Прикольно би було, якби абрамс або лео так т-90 так забаранили.
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22.04.2025 07:20 Відповісти
Оце справжній танковий біатлон.
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22.04.2025 07:37 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
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22.04.2025 07:43 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
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22.04.2025 08:12 Відповісти
Все в порядке. Люди не пострадали.
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22.04.2025 08:59 Відповісти
Московити по нашому панцернику ,ймовірно, не стріляли. Але менше з тим, ітц зее проблемз.
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22.04.2025 09:53 Відповісти
Цей...гм... відеозапис не дає достеменної відповіді, чи був він там, чи ні . Зокрема, зрозумілим є, що гармати були справні, і що детонація порохових зарядів має саме такий вигляд.
Та й новина ця не для Вас ,очевидно.
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22.04.2025 11:39 Відповісти
"Как только наш танк выезжает на позицию, сразу - всё..." (в. путин)
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22.04.2025 09:55 Відповісти
ОГО!!! Вражає!!! Наші хлопці найкращі!!!
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22.04.2025 10:13 Відповісти
шах і мат 😍
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22.04.2025 12:58 Відповісти
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22.04.2025 15:38 Відповісти
Чудовий постріл на 6,5 мільйона долярів
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22.04.2025 17:54 Відповісти
не тільки. Ще і естет, тому без расчєловєчіванія просто кушать не можу.
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22.04.2025 18:58 Відповісти
... тому що наша сила завжди вгорі буде
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22.04.2025 22:15 Відповісти
 
 