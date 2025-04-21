Українські танкісти одним пострілом визначають переможця у двобої із екіпажем ворожого танка. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований двобій українських танкістів із російським танком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти роблять кілька пострілів, а у відповідь отримують лише один і російська бронемашина розлітається на друзки. На відео можна розгледіти український боєприпас за мить до влучання у російський танк.

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