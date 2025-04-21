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Українські танкісти одним пострілом визначають переможця у двобої із екіпажем ворожого танка. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований двобій українських танкістів із російським танком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти роблять кілька пострілів, а у відповідь отримують лише один і російська бронемашина розлітається на друзки. На відео можна розгледіти український боєприпас за мить до влучання у російський танк.
Топ коментарі
+41 Александр Иванов #442761
показати весь коментар21.04.2025 23:46
+35 Luiza
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+28 Сергей Оберемок
показати весь коментар21.04.2025 23:49
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різниця між танкістами і обезянами...
козел за козлом, баран за бараном...
під малькiв бурятів...
А воно, он, як неловко вийшло! Мирні хлібороби України, усе поставили на місце! Московитам, передали благодатний вогонь!
Слава Україні!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k4by1f/ukrainian_drone_strike_company_black_swan_of_the/
Дуже гарно розчленували кацапчика!
"Помітивши порушника, сержант Петренко зробив попереджувальний постріл в голову"
Та й новина ця не для Вас ,очевидно.