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Наші воїни залетіли БпЛА в ангар та уразили сучасний танк окупантів Т-80БВМ на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили сучасний ворожий танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку.
Аеророзвідка вистежила приховану в промисловій будівлі бронемашину. Дрон наших захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття. Виявивши ціль, дрон влучив у самісіньке "серце" панцерника, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Trevo Trow
показати весь коментар20.04.2025 13:17
+11 Владислав Сварчевський
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+9 Сергій Васильченко
показати весь коментар20.04.2025 13:23
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Дяка ВОЇНАМ!
Нехай тобі напхають огірків у дупу
Летіти складно, тим більше залізобетом може раптово заглушити сигнал в певному ракурсі, все треба продумати
********, ге ж.
Трохи новіший за Mark IV.