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Наші воїни залетіли БпЛА в ангар та уразили сучасний танк окупантів Т-80БВМ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили сучасний ворожий танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку.

Аеророзвідка вистежила приховану в промисловій будівлі бронемашину. Дрон наших захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття. Виявивши ціль, дрон влучив у самісіньке "серце" панцерника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники, які перебувають на позиціях, отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235)


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Топ коментарі
+12
Доставка піци в рот. Хопцям наснаги, удачі і здоров'я!
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20.04.2025 13:17
+11
Ще й куряву підняв))))
Дяка ВОЇНАМ!
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20.04.2025 13:18
+9
Ювелірна робота
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20.04.2025 13:23
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Доставка піци в рот. Хопцям наснаги, удачі і здоров'я!
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20.04.2025 13:17 Відповісти
Ще й куряву підняв))))
Дяка ВОЇНАМ!
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20.04.2025 13:18 Відповісти
Коли це було? Для чого цей "рапорт" зараз? Щоб кацапи вили, що Україна перемир'я не дотримується?
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20.04.2025 13:20 Відповісти
Ты дура, с каких пор тебя заботит что скажут кацапы и выродки с московии ?
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20.04.2025 13:29 Відповісти
там є посилання на підрозділ якій це опублікував, зайди до них до ТГ та спитай у них особисто.
Нехай тобі напхають огірків у дупу
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20.04.2025 13:32 Відповісти
А ви на розігріві у кацапів? Спочатку ви виєте, а вони потім вас змінюють, чи підхоплюють?
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20.04.2025 13:36 Відповісти
😂
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20.04.2025 13:44 Відповісти
Ювелірна робота
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20.04.2025 13:23 Відповісти
Файно. Це ювелірка просто! Ціла спецоперація.
Летіти складно, тим більше залізобетом може раптово заглушити сигнал в певному ракурсі, все треба продумати
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20.04.2025 13:56 Відповісти
Схоже на оптоволокні наш дрон був...
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20.04.2025 14:04 Відповісти
без оптоволокна в ангарах не політаєш...
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20.04.2025 14:21 Відповісти
уразили ******** танк окупантів Т-80БВМ

********, ге ж.
Трохи новіший за Mark IV.
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20.04.2025 14:21 Відповісти
Ех, як старанно ховали, молодці хлопці знайшли та ліквідували!!!
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20.04.2025 14:39 Відповісти
Наші військові можуть все - і ось так - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
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21.04.2025 12:07 Відповісти
 
 